'ನಾನ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಚಿನ್ನ' ಎಂದ ದರ್ಶನ್: 'ಡೆವಿಲ್' ಟ್ರೇಲರ್ ರಿಲೀಸ್ಗೆ ಮುಹೂರ್ತ ಫಿಕ್ಸ್
'ದಿ ಡೆವಿಲ್' ಟ್ರೇಲರ್ ರಿಲೀಸ್ ಘೋಷಣೆಯ ವಿಡಿಯೋನೇ ಹೀಗಿದೆ, ಇನ್ನೂ ಟ್ರೇಲರ್ ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ಹೇಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ದರ್ಶನ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕುತೂಹಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 1, 2025 at 10:52 AM IST
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ದರ್ಶನ್ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ದಿ ಡೆವಿಲ್'. ಬಿಡುಗಡೆಯ ಹೊಸ್ತಿಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಸಿನಿಮಾದ ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಯಾವಾಗ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ, ಇಂದು ಚಿತ್ರತಂಡ ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಸಮಯವನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ.
ದರ್ಶನ್ ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವಿದೆ. ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಜೈಲು ಸೇರಿರುವ ನಟನ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಚಿತ್ರತಂಡ ಮತ್ತು ಪತ್ನಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ದರ್ಶನ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಟನ ಸಿನಿಮಾಗಾಗಿ ಕಾತರರಾಗಿರುವ ಕಟ್ಟಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಚಿತ್ರತಂಡ ಇಂದು ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸಿದೆ.
'ದಿ ಡೆವಿಲ್' ಟ್ರೇಲರ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ 5ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 10:05ಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿದೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ಅನಾವರಣಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ಟ್ರೇಲರ್ನ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದೆ. ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ್ ಅವರ ಅಂಗೈ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ನಗುತ್ತಾ, 'ನಾನ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಚಿನ್ನ' ಎಂಬ ಅವರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ದನಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಉತ್ಸಾಹ ದುಪ್ಪಟ್ಟುಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಚಿತ್ರತಂಡ, ''ಡಿಸೆಂಬರ್ 5, 10.05 — ದಿ ಡೆವಿಲ್ ಟ್ರೇಲರ್ ಬರ್ತಿದೆ. ಆ ಕ್ಷಣ ಬಂದಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 5ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 10:05ಕ್ಕೆ ದಿ ಡೆವಿಲ್ನ ಔರಾ ಘರ್ಜಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ನೀವು ತೋರಿಸಿರುವ ಪ್ರೀತಿ, ಪ್ರಚಾರ ಮತ್ತು ಕ್ರೇಜ್ಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಈ ಆಕರ್ಷಕ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಯೋರ್ವರು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, 'ನಾನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೀನಿ ಚಿನ್ನ..' ಎಂಬ ಸಾಲನ್ನೇ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. 'ವೈಟಿಂಗ್ ಬಾಸ್' ಎಂದು ಮತ್ತೋರ್ವ ಅಭಿಮಾನಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಬಳಕೆದಾರರೋರ್ವರು 'ನಾನ್ ಬರ್ತಿದಿನಿ ಚಿನ್ನ, ಬಾಸು ವೈಟಿಂಗು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಪ್ಪಟ ಅಭಿಮಾನಿಯೋರ್ವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, 'ನಾವೂ ಬರ್ತೀವಿ ಬಾಸು, ಲವ್ ಯು ಬಾಸು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ರೆಡಿ ಇದೀವಿ ಬಾಸು ಎಂದು ಮತ್ತೋರ್ವ ಫ್ಯಾನ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಲವ್, ಫೈಯರ್ ಎಮೋಜಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಲವ್ ಯು ಬಾಸ್, ಜೈ ಡಿ ಸಾಸ್, ವೈಟಿಂಗ್ ಬಾಸು ಎಂಬ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಹೇರಳವಾಗಿದೆ.
2023ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 29ರಂದು ತೆರೆಕಂಡ ದರ್ಶನ್ ಅವರ ಕೊನೆಯ ಸಿನಿಮಾ 'ಕಾಟೇರ' ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರಗಳಿಗಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷಾಂತ್ಯವೇ ತೆರೆಕಾಣಬೇಕಿದ್ದ ಈ ಡೆವಿಲ್ ಸಿನಿಮಾ, ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದ ಸಲುವಾಗಿ ವಿಳಂಬ ಎದುರಿಸಿತು. ಇದೀಗ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.
ಇದೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ 11 ಅಂದರೆ ಮುಂದಿನ ಗುರುವಾರ ಚಿತ್ರ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ತೆರೆಕಾಣಲಿದೆ. ಪ್ರಕಾಶ್ ವೀರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಜೊತೆಗೆ ಬಹುಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ರಚನಾ ರೈ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಅಚ್ಯುತ್ ಕುಮಾರ್, ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ, ಮಹೇಶ್ ಮಂಜ್ರೇಕರ್, ಶೋಭಾರಾಜ್ ಚಿತ್ರದ ತಾರಾಬಳಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸುಧಾಕರ್ ಎಸ್.ರಾಜ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ವರ್ಕ್, ಬಿ.ಅಜನೀಶ್ ಲೋಕನಾಥ್ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ, ಮೋಹನ್ ಬಿ.ಕೆರೆ ಕಲಾ ನಿರ್ದೇಶನ, ರಾಮ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸಾಹಸ ನಿರ್ದೇಶನ, ಹರೀಶ್ ಕೊಮ್ಮೆ ಅವರ ಸಂಕಲನ ಈ ಸಿನಿಮಾಗಿದೆ.
