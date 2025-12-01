ETV Bharat / entertainment

'ನಾನ್​ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಚಿನ್ನ' ಎಂದ ದರ್ಶನ್​: 'ಡೆವಿಲ್'​ ಟ್ರೇಲರ್​​ ರಿಲೀಸ್​ಗೆ ಮುಹೂರ್ತ ಫಿಕ್ಸ್

'ದಿ ಡೆವಿಲ್'​ ಟ್ರೇಲರ್​​ ರಿಲೀಸ್​ ಘೋಷಣೆಯ ವಿಡಿಯೋನೇ ಹೀಗಿದೆ, ಇನ್ನೂ ಟ್ರೇಲರ್​ ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ಹೇಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ದರ್ಶನ್​​ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕುತೂಹಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

'The devil' trailer release date out
'ದಿ ಡೆವಿಲ್'​ ಟ್ರೇಲರ್​​ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ ಘೋಷಣೆ (Film Poster)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 1, 2025 at 10:52 AM IST

ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್​ ಸ್ಟಾರ್ ದರ್ಶನ್​ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ದಿ ಡೆವಿಲ್'​. ಬಿಡುಗಡೆಯ ಹೊಸ್ತಿಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಸಿನಿಮಾದ ಟ್ರೇಲರ್​ ಬಿಡುಗಡೆ ಯಾವಾಗ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ, ಇಂದು ಚಿತ್ರತಂಡ ಟ್ರೇಲರ್​​ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಸಮಯವನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ.

ದರ್ಶನ್‌ ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವಿದೆ. ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಜೈಲು ಸೇರಿರುವ ನಟನ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಚಿತ್ರತಂಡ ಮತ್ತು ಪತ್ನಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ದರ್ಶನ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ​. ನಟನ ಸಿನಿಮಾಗಾಗಿ ಕಾತರರಾಗಿರುವ ಕಟ್ಟಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಚಿತ್ರತಂಡ ಇಂದು ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸಿದೆ.

'ದಿ ಡೆವಿಲ್' ಟ್ರೇಲರ್​​ ಡಿಸೆಂಬರ್​ 5ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 10:05ಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿದೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ಅನಾವರಣಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ಟ್ರೇಲರ್​ನ ಅನೌನ್ಸ್​​ಮೆಂಟ್​​ ವಿಡಿಯೋ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದೆ. ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್​​ನಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ್​ ಅವರ ಅಂಗೈ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ನಗುತ್ತಾ, 'ನಾನ್​ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಚಿನ್ನ' ಎಂಬ ಅವರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ದನಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಉತ್ಸಾಹ ದುಪ್ಪಟ್ಟುಗೊಳಿಸಿದೆ.

ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್​​ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಚಿತ್ರತಂಡ, ''ಡಿಸೆಂಬರ್ 5, 10.05 — ದಿ ಡೆವಿಲ್ ಟ್ರೇಲರ್​​ ಬರ್ತಿದೆ. ಆ ಕ್ಷಣ ಬಂದಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 5ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 10:05ಕ್ಕೆ ದಿ ಡೆವಿಲ್​​ನ ಔರಾ ಘರ್ಜಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ನೀವು ತೋರಿಸಿರುವ ಪ್ರೀತಿ, ಪ್ರಚಾರ ಮತ್ತು ಕ್ರೇಜ್‌ಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

ಈ ಆಕರ್ಷಕ ಪೋಸ್ಟ್​​ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಮೆಂಟ್​ ಸೆಕ್ಷನ್​​ನಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಯೋರ್ವರು ರಿಯಾಕ್ಟ್​ ಮಾಡಿ, 'ನಾನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೀನಿ ಚಿನ್ನ..' ಎಂಬ ಸಾಲನ್ನೇ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. 'ವೈಟಿಂಗ್​​ ಬಾಸ್'​​ ಎಂದು ಮತ್ತೋರ್ವ ಅಭಿಮಾನಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಬಳಕೆದಾರರೋರ್ವರು 'ನಾನ್ ಬರ್ತಿದಿನಿ ಚಿನ್ನ, ಬಾಸು ವೈಟಿಂಗು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಪ್ಪಟ ಅಭಿಮಾನಿಯೋರ್ವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, 'ನಾವೂ ಬರ್ತೀವಿ ಬಾಸು, ಲವ್​ ಯು ಬಾಸು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ರೆಡಿ ಇದೀವಿ ಬಾಸು ಎಂದು ಮತ್ತೋರ್ವ ಫ್ಯಾನ್​ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಲವ್​, ಫೈಯರ್​ ಎಮೋಜಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಲವ್​ ಯು ಬಾಸ್​​, ಜೈ ಡಿ ಸಾಸ್​​, ವೈಟಿಂಗ್​ ಬಾಸು ಎಂಬ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಹೇರಳವಾಗಿದೆ.

2023ರ ಡಿಸೆಂಬರ್​ 29ರಂದು ತೆರೆಕಂಡ ದರ್ಶನ್​​ ಅವರ ಕೊನೆಯ ಸಿನಿಮಾ 'ಕಾಟೇರ' ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರಗಳಿಗಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷಾಂತ್ಯವೇ ತೆರೆಕಾಣಬೇಕಿದ್ದ ಈ ಡೆವಿಲ್​ ಸಿನಿಮಾ, ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದ ಸಲುವಾಗಿ ವಿಳಂಬ ಎದುರಿಸಿತು. ಇದೀಗ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.

ಇದೇ ಡಿಸೆಂಬರ್​ 11 ಅಂದರೆ ಮುಂದಿನ ಗುರುವಾರ ಚಿತ್ರ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ತೆರೆಕಾಣಲಿದೆ. ಪ್ರಕಾಶ್ ವೀರ್​ ನಿರ್ದೇಶನದ ಜೊತೆಗೆ ಬಹುಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ರಚನಾ ರೈ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಅಚ್ಯುತ್ ಕುಮಾರ್, ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ, ಮಹೇಶ್ ಮಂಜ್ರೇಕರ್, ಶೋಭಾರಾಜ್ ಚಿತ್ರದ ತಾರಾಬಳಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸುಧಾಕರ್ ಎಸ್.ರಾಜ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ವರ್ಕ್​, ಬಿ.ಅಜನೀಶ್ ಲೋಕನಾಥ್ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ, ಮೋಹನ್ ಬಿ.ಕೆರೆ ಕಲಾ ನಿರ್ದೇಶನ, ರಾಮ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸಾಹಸ ನಿರ್ದೇಶನ, ಹರೀಶ್ ಕೊಮ್ಮೆ ಅವರ ಸಂಕಲನ ಈ ಸಿನಿಮಾಗಿದೆ.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

