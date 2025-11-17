ದರ್ಶನ್​​ 'ಡೆವಿಲ್'​​ ಚಿತ್ರದ ಹೊಸ ಸಾಂಗ್​ ರಿಲೀಸ್​​: ಜೈ ಡಿ ಬಾಸ್​ ಎಂದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್

ETV Bharat / entertainment

ದರ್ಶನ್​​ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ಅಲೊಹೊಮೋರ ದಿ ಟ್ರು ಎಂಪರರ್' ಗೀತೆ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಕರುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿರುವ ಸ್ಯಾಂಡಲ್​ವುಡ್​ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್​ ಸ್ಟಾರ್ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯ ದರ್ಶನ್ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿರುವ​​ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ದಿ ಡೆವಿಲ್'​ ಇನ್ನೊಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿದೆ. ಚಿತ್ರತಂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಚಾರ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಚಿತ್ರದ ಹೊಸ ಗೀತೆ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ.

'ಅಲೊಹೊಮೋರ ದಿ ಟ್ರು ಎಂಪರರ್' (Alohomora - The True Emperor) ಎಂಬುದು ಹಾಡಿನ ಶೀರ್ಷಿಕೆ. ಅನಿರುದ್ಧ್ ಶಾಸ್ತ್ರೀ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ದನಿ ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಿ ಅಜನೀಶ್​ ಲೋಕನಾಥ್​ ಸಂಗೀತ ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾನುವಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿರುವ ಹಾಡು, ಉತ್ತಮ ವೀಕ್ಷಣೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ.

ಈವರೆಗೆ ಡೆವಿಲ್​​ ಚಿತ್ರದ 3 ಹಾಡುಗಳು ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿವೆ. 'ಇದ್ರೆ ನೆಮ್ದಿಯಾಗ್​ ಇರ್ಬೇಕ್​'​ ಮತ್ತು 'ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಲ ಸೋತು ಬಿಡೆ ನೀ' ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಹಾಡುಗಳ ಬಳಿಕ ಈ 'ಅಲೊಹೊಮೋರ ದಿ ಟ್ರು ಎಂಪರರ್' ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದೆ.

ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 12ರಂದು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ನಾಯಕ ನಟ ದರ್ಶನ್​, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಮೂಲದ ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿಕ ಕೊಲೆ ಆರೋಪ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿ ಜೈಲು ಸೇರಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಚಿತ್ರತಂಡ ಪ್ರಚಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಅದರಂತೆ, ಹಾಡುಗಳು ಮತ್ತು ಚಿತ್ರದ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್​ಗಳು ಒಂದಾದ ಬಳಿಕ ಒಂದರಂತೆ ಶೇರ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.

ಅಲೊಹೊಮೋರ ದಿ ಟ್ರು ಎಂಪರರ್, ಡೌಟೇ ಬೇಡ, ಸೈತಾನ ದೇವರೆ, ಅಸ್ತಲವಿಸ್ತ, ಹೇಳದೇ ಇರೋ ಬಂಧನಗಳೇ ತಕರಾರು ತೊಂದರೆ ಅಂತಾ ಸಾಗೋ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ, ಚೆಲುವೆಯರ ನಡುವೆ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್​ ಸ್ಟಾರ್​​ ಮಾಸ್​ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಡಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಜೈ ಡಿಬಾಸ್​​ ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್​​ನಲ್ಲಿ ಗುಣಗಾನ​ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಫೈಯರ್, ರೆಡ್​​ ಹಾರ್ಟ್ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಬಹಳ ಕಾತರದಿಂದ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ದರ್ಶನ್ ಅವರಿಗೆ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ರಚನಾ ರೈ ನಟಿಸಿದ್ದರೆ, ತುಳಸಿ,‌ ಅಚ್ಯುತ್ ಕುಮಾರ್, ಮಹೇಶ್ ಮಂಜ್ರೇಕರ್, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪ್ರಭು, ಶೋಭ್ ರಾಜ್, ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಸೇರಿ ಹಲವರು ಚಿತ್ರದ ತಾರಾ ಬಳಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ ಜೈ ಮಾತಾ ಕಂಬೈನ್ಸ್ ಲಾಂಛನದಡಿ ಕಥೆ, ಚಿತ್ರಕಥೆ ಬರೆದು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಪ್ರಕಾಶ್ ವೀರ್ ಅವರೇ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 12ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ತೆರೆ ಕಾಣಲಿದ್ದು, ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಗೆಲುವು ಕಾಣಲಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.

