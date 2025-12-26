ETV Bharat / entertainment

2 ವಾರದಲ್ಲಿ ಐವರು ಸ್ಟಾರ್​ಗಳ 3 ಸಿನಿಮಾ: ಮೊದಲ ದಿನದ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 'ನಂಬರ್​ 1' ಯಾವುದು?

ಅದ್ಭುತ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳೊಂದಿಗೆ 'ದಿ ಡೆವಿಲ್​​' ಬಾಕ್ಸ್​ ಆಫೀಸ್​ ಪ್ರಯಾಣ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತ್ತು. ಇದೀಗ '45' ಮತ್ತು 'ಮಾರ್ಕ್'​ ಚಿತ್ರದ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ.

Published : December 26, 2025

2025ರ ಡಿಸೆಂಬರ್​​ ತಿಂಗಳು ಸ್ಯಾಂಡಲ್​​ವುಡ್​ ಸಿನಿ ಸುಗ್ಗಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. 2 ವಾರದಲ್ಲಿ ಐವರು ಸೂಪರ್​​ ಸ್ಟಾರ್​ಗಳ 3 ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗೋ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮನರಂಜನೆಯ ರಸದೌತಣ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 11ರಂದು ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್​​ ಸ್ಟಾರ್​ ದರ್ಶನ್​ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ದಿ ಡೆವಿಲ್​​', ಡಿಸೆಂಬರ್​ 25ರಂದು ಸುದೀಪ್​​​ ನಟನೆಯ ಮಾರ್ಕ್​ ಮತ್ತು ಶಿವರಾಜ್​ಕುಮಾರ್, ಉಪೇಂದ್ರ, ರಾಜ್​ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಭಿನಯದ 45 ಚಿತ್ರಗಳು ತೆರೆಕಂಡು, ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ. ಮೂರೂ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಕಲೆಕ್ಷನ್​​ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದು, ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಂದುವರಿಸಿ, ಹಾಕಿದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯಬೇಕಿದೆ.

ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ದಿ ಡೆವಿಲ್​: ನಿನ್ನೆ, ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್​ ಶುಭ ದಿನದಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ತಿಂಗಳು ತೆರೆಕಂಡ ಐವರು ದಿಗ್ಗಜ ನಟರ ಸಿನಿಮಾಗಳು ತನ್ನ ಮೊದಲ ದಿನ ಉತ್ತಮ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ತೆರೆಕಂಡ ದಿನದ ಬಾಕ್ಸ್​ ಆಫೀಸ್​ ಅಂಕಿ-ಅಂಶ ಗಮನಿಸೋದಾದ್ರೆ, ದಿ ಡೆವಿಲ್​​ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.

ತೆರೆಕಂಡ ದಿನ ದರ್ಶನ್​ 'ದಿ ಡೆವಿಲ್'​ ಗಳಿಸಿದ್ದೆಷ್ಟು? ಡಿಸೆಂಬರ್ 11ರಂದು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಪ್ರಕಾಶ್​ ವೀರ್​ ಸಾರಥ್ಯದ ಸಿನಿಮಾ, ತನ್ನ ಮೊದಲ ದಿನ ಬರೋಬ್ಬರಿ 10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡಿತ್ತು. ಚಿತ್ರ ತನ್ನ 15ನೇ ದಿನ 0.24 ಕೋಟಿ ರೂ. ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡಿದ್ದು, ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ. ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ 45, ಮಾರ್ಕ್​ ಮತ್ತು ವೃಷಭ ಸೇರಿ ಕೆಲ ಚಿತ್ರಗಳಿದ್ದು, ಕಠಿಣ ಬಾಕ್ಸ್​ ಆಫೀಸ್ ಪೈಪೋಟಿ ಏರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಗುರುವಾರದ ಗಳಿಕೆಯೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಚಿತ್ರ ತನ್ನ 15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಭಾರತದಲ್ಲಿ 28.76 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡಿದೆ. 33.83 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗ್ರಾಸ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಆಗಿದೆ. ​ಪ್ರಕಾಶ್​ ವೀರ್ ಬರೆದು, ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ, ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮೊದಲ ದಿನದ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.

ತೆರೆಕಂಡ ದಿನ ಸುದೀಪ್​ 'ಮಾರ್ಕ್'​ ಗಳಿಸಿದ್ದೆಷ್ಟು? ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿಜಯ್ ಕಾರ್ತಿಕೇಯನ್ ಮತ್ತು ಅಭಿನಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸುದೀಪ್​ ಕಾಂಬಿನೇಶನ್​ನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದ 2025ರ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ ಮಾರ್ಕ್ ಡಿಸೆಂಬರ್​ 25ರಂದು ತೆರೆಕಂಡು ತನ್ನ ಮೊದಲ ದಿನ 6.25 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡಿದೆ. ಅಜಯ್ ಮಾರ್ಕಂಡೆ ಹೆಸರಿನ​ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಿಚ್ಚ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಉಳಿದಂತೆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ದೀಪ್ಶಿಕಾ, ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ, ರೋಶಿನಿ ಪ್ರಕಾಶ್, ಗುರು ಸೋಮಸುಂದರಂ, ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇಶಪಾಂಡೆ, ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಮಂಜು, ಅರ್ಚನಾ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ, ಮಹಾಂತೇಶ್ ಹಿರೇಮಠ್, ಶೈನ್ ಟಾಮ್ ಚಾಕೋ, ಯೋಗಿ ಬಾಬು ಸೇರಿ ಕೆಲವರು ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಕಿಚ್ಚ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್​ ಮತ್ತು ಸತ್ಯಜ್ಯೋತಿ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್​ನಡಿ ಬಿಗ್​ ಬಜೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದೆ. 6.25 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಮೊದಲ ದಿನದ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸುದೀಪ್​ ಸಿನಿಮಾ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.

ತೆರೆಕಂಡ ದಿನ ಬಹುತಾರಾಗಣದ '45'​ ಗಳಿಸಿದ್ದೆಷ್ಟು? ನಿನ್ನೆ, ಸುದೀಪ್​ ಅವರ ಮಾರ್ಕ್​ ಚಿತ್ರದ ಜೊತೆಗೆ ಶಿವರಾಜ್​ಕುಮಾರ್​, ಉಪೇಂದ್ರ, ರಾಜ್​​ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ತೆರೆಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ 45 ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡಾ ತೆರೆಕಂಡಿತು. ಬಹುತೇಕ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ತನ್ನ ಮೊದಲ ದಿನ 4.25 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡಿದೆ. ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಸೂರಜ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಲಾಂಛನದಲ್ಲಿ ರಮೇಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಬಿಗ್​ ಬಜೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯ ಕಥೆ, ನಿರ್ದೇಶನದ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಗೀತ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸತ್ಯ ಹೆಗ್ಗಡೆ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣವಿದ್ದು, ಪ್ರಮೋದ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸುಧಾರಾಣಿ ತಾರಾಬಳಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 4.25 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ವ್ಯವಹಾರದೊಂದಿಗೆ ಮೊದಲ ದಿನದ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಸ್ಟಾರರ್ ಸಿನಿಮಾ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.

  • ದಿ ಡೆವಿಲ್: 10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
  • ಮಾರ್ಕ್​: 6.25 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
  • 45: 4.25 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.

2025ರ ನಂಬರ್​ 1 ಸಿನಿಮಾವಾಗಿ ಕಾಂತಾರ: ಇನ್ನೂ, 'ಕಾಂತಾರ: ಚಾಪ್ಟರ್ 1' ಈ ವರ್ಷ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲೇ ನಂಬರ್​ 1 ಸಿನಿಮಾವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ತನ್ನ ಮೊದಲ ದಿನ 61 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ ಸರಿಸುಮಾರು 850 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ.

