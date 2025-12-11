ದರ್ಶನ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ದಿ ಡೆವಿಲ್' ಮೊದಲ ದಿನದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟಾಗಲಿದೆ?
ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ದರ್ಶನ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ದಿ ಡೆವಿಲ್' ಇಂದು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ತೆರೆಕಂಡಿದ್ದು, ಮೊದಲ ದಿನ ಎಷ್ಟು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎನ್ನುವ ಅಂಕಿ-ಅಂಶ ಇಲ್ಲಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 11, 2025 at 1:59 PM IST
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ದಿ ಡೆವಿಲ್' ಇಂದು, ಡಿಸೆಂಬರ್ 11ರಂದು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ರಾಜ್ಯದ 350ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಮೂಲದ ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಕೊಲೆ ಆರೋಪ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟ ಪ್ರಸ್ತುತ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯ ನಡುವೆ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚಿನ ನಟನ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನ ದರ್ಶನ್ ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, ತಮ್ಮ ಬೆಂಬಲಿಗರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದರು. ಜೊತೆಗೆ, ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿ, 'ದಿ ಡೆವಿಲ್' ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ತಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶಕ್ತಿ ಹಾಕಿ ಎಂದು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಇದೀಗ ನಾಯಕ ನಟ ದರ್ಶನ್ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಸಂದರ್ಭ 'ದಿ ಡೆವಿಲ್' ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿರೋದು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಘಟನೆಯಾಗಿದೆ. ಮುಂಜಾನೆಯೇ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾದವು. ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳು ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿವೆ. ದರ್ಶನ್ ಪ್ರಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೂ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮುಂಜಾನೆಯಿಂದಲೇ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್, ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕರು ಈ ಒಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಹಬ್ಬದಂತೆ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಹುನಿರೀಕ್ಷೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಪ್ರವೇಶಿಸಿರುವ 'ದಿ ಡೆವಿಲ್' ಬಹುತೇಕ ಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ. ಸದ್ಯ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮೇಲಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಭರ್ಜರಿ ಅಂಕಿ - ಅಂಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭವಾಗೋದು ಪಕ್ಕಾ ಆಗಿದೆ.
ಹೌದು, ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಸಿನಿಮಾ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಹೊತ್ತಿಗೆ 3.83 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಅಂಕಿ - ಅಂಶ ಏರಿಕೆ ಕಾಣುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಸಂಜೆಯ ಮತ್ತು ನೈಟ್ ಶೋಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಆಗಮಿಸುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಸಂಪೂರ್ಣ ದಿನದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರಲಿದೆ.
ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ಒದಗಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಚಿತ್ರ 4.21 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಕೊನೆಗೂ ಗೆದ್ವಿ, ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್': ದಾಸನ 'ದಿ ಡೆವಿಲ್' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕೊಟ್ಟ ವಿಮರ್ಶೆಗಳಿವು!
ಇನ್ನೂ, ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಆಪ್ತರೊಬ್ಬರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ರಾಜ್ಯದ 350ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ದಿನಕ್ಕೆ ಐದು ಶೋಗಳಿದ್ದು, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸೇರಿ ಕರ್ನಾಕದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ದಿನ 18 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಈಗಾಗಲೇ (ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನ ಕೊಟ್ಟ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ) 50,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಟಿಕೆಟ್ಸ್ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ 7 ಲಕ್ಷದಿಂದ 8 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆದಿದೆ. ಮೊದಲ ದಿನವೇ 15 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆದ್ರೆ, 5 ದಿನಕ್ಕೆ 40 ರಿಂದ 50 ಕೋಟಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಬಹುದು ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಇಂದು ಸಿನಿಮಾ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದು, ಶನಿವಾರ ಮತ್ತು ಭಾನುವಾರದ ಗಳಿಕೆ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರ ಗಮನವಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲ ದಿನದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಸೂರ್ಯಂಗೆ ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತು ಗ್ರಹಣ ಹಿಡಿಯಲ್ಲ ಚಿನ್ನ' ಹಿಂದಿನ ಕಥೆಯೇನು?: 'ಡೆವಿಲ್' ಡೈಲಾಗ್ ರೈಟರ್ ಕಾಂತರಾಜ್ ಸಂದರ್ಶನ