'ಸೂರ್ಯಂಗೆ ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತು ಗ್ರಹಣ ಹಿಡಿಯಲ್ಲ ಚಿನ್ನ' ಹಿಂದಿನ ಕಥೆಯೇನು?: 'ಡೆವಿಲ್' ಡೈಲಾಗ್ ರೈಟರ್ ಕಾಂತರಾಜ್ ಸಂದರ್ಶನ
ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಸ್ತಿಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ದರ್ಶನ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ದಿ ಡೆವಿಲ್ ಚಿತ್ರ ಸದ್ಯ ತನ್ನ ಟ್ರೇಲರ್ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಡೈಲಾಗ್ಗಳಿಂದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಡೈಲಾಗ್ ರೈಟರ್ ಕಾಂತರಾಜ್ ಅವರ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಶನ ಇಲ್ಲಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 6, 2025 at 2:25 PM IST
ವರದಿ: ರವಿಕುಮಾರ್ ಎಂ.ಕೆ.
'ದಿ ಡೆವಿಲ್'. ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ದರ್ಶನ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಈ ವರ್ಷದ ಹೈ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸಿನಿಮಾ. ಕಳೆದ ದಿನ ಟ್ರೇಲರ್ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅದ್ಭುತ ವೀಕ್ಷಣೆ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಪಂಚಿಂಗ್ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಸಖತ್ ಕ್ರೇಜ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಪಂಚಿಂಗ್ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಬರೆದಿರೋದು 'ಕಡ್ಡಿಪುಡಿ' ಸಿನಿಮಾ ಖ್ಯಾತಿಯ ಕಾಂತರಾಜ್.
ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರಕಾಶ್ ವೀರ್ ಜೊತೆ 'ಡೆವಿಲ್' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ಬರೆಯಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೇಗೆ? ಸಂಭಾಷಣೆ ಶೈಲಿ ಹೇಗಿದೆ? ನೀವು ಎದುರಿಸಿದ ಸವಾಲುಗಳೇನು? ದರ್ಶನ್ ಅವರ ಮಾಸ್ ಹೀರೋ ಇಮೇಜ್ಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ಬರೆಯುವುದು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿತ್ತು? ಟ್ರೇಲರ್ನಲ್ಲಿರುವ ಹಿಟ್ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಹಿಂದಿನ ಕಥೆಯೇನು? ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರಕಾಶ್ ವೀರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಚಿತ್ರ ಮಾಡುವ ಯೋಜನೆಗಳಿವೆಯೇ? ದರ್ಶನ್ ಪ್ರಕರಣದಿಂದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರತಂಡ ಎದುರಿಸಿದ ಸವಾಲುಗಳೇನು? ಹೀಗೆ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸಂಭಾಷಣೆ ಬರಹಗಾರ ಕಾಂತರಾಜ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಡೆವಿಲ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸಂಭಾಷಣೆ ಬರೆಯಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೇಗೆ?
''2024ರಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರ ಕಡೆಯಿಂದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರಕಾಶ್ ವೀರ್ ಸರ್ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ, ಕಥೆ ಹೇಳುವ ಅವಕಾಶ ಒದಗಿಬಂತು. ಅವರು ಕಥೆ ಕೇಳಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ಪ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರೆದುಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ನಾನು 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕಥೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರ ಬಳಿ ಹೋದೆ. ಆಗ ಅವರು, ಈಗ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬೇಡ, ಸದ್ಯ ದರ್ಶನ್ ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಸಾಧ್ಯವಾದ್ರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಗೆ ಬನ್ನಿ ಎಂದು ನನ್ನನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ರು. ಆಗಲೇ ನಾನು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಡೈಲಾಗ್ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಕೇಳೋಣ ಅಂದುಕೊಂಡೇ ಹೋದೆ. ಅವರನ್ನು ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಲು ಕೆಲ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಬರೆದಿದ್ದೆ. ನಂತರ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದೆ'' ಎಂದು ತಮಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಅವಕಾಶದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರಕಾಶ್ ವೀರ್ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಹೇಳಿ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ?
''ಆ ಡೈಲಾಗ್ಗಳನ್ನು ತೆರೆ ಮೇಲೆ ನೋಡಿದ್ರೇನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ, ತೊಡೆ ತಟ್ಟಿದ್ರೆ ಭೀಮ ಮತ್ತು ಕೋಲು ಹಿಡಿದವನು ಕರೆದ್ರೆ ಹಸುನೂ ಬರೋಲ್ಲ ಹುಲ್ಲು ಹಾಕ್ತಾ ಕರೆದ್ರೆ ಐರಾವತಾನೂ ಬರುತ್ತೆ ಎಂಬ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸರ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಶುರುವಾಯಿತು''.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ದರ್ಶನ್ ಅವರಂತಹ ಮಾಸ್ ಹೀರೋಗೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುವಂತಹ ಸಂಭಾಷಣೆ ಬರೆಯೋದು ಎಷ್ಟು ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು?
''ಹೌದು, ಬಹಳ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು. ಕಥೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿರಬೇಕು ಹಾಗೂ ದರ್ಶನ್ ಸರ್ ಇಮೇಜ್ಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಬರದಂತೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಇಷ್ಟ ಆಗುವಂತಹ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಬರೆಯಬೇಕಿತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ, ದರ್ಶನ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಗಬೇಕು ಎಂಬ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ, ಚಾಲೆಂಜ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸಂಭಾಷಣೆ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರೇಲರ್ನಲ್ಲಿರುವ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಸಾಕ್ಷಿ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ದರ್ಶನ್ ಮಾಸ್ ಹೀರೋ, ಪ್ರಕಾಶ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಿನಿಮಾಗಳ ನಿರ್ದೇಶಕ. ಹೀಗಿರಬೇಕಾಂದ್ರೆ ಡೈಲಾಗ್ ಬರೆಯಲು ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಫ್ರೀಡಂ ಇತ್ತು?
''ನಟ ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಡೆಯಿಂದ ನನಗೆ ಶೇ.100ರಷ್ಟು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಿತ್ತು. ಪ್ರಕಾಶ್ ಸರ್ ಮಿಲನ ಅಂತಹ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಜೊತೆಗೆ ವಂಶಿ ಅಂತಹ ಮಾಸ್ ಸಿನಿಮಾವನ್ನೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಕಡೆಯಿಂದ ನನಗೆ ಫುಲ್ ಪ್ರೀಡಂ ಇತ್ತು'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ನಿಮ್ಮ ಡೈಲಾಗ್ ಕೇಳಿ ನಾಯಕ ನಟ ದರ್ಶನ್ ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟಿದ ಸಂದರ್ಭ ಇದೆಯಾ?
''ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮತ್ತು ದರ್ಶನ್ ಸರ್ ನಡುವೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಟಚ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಪ್ರಕಾಶ್ ಸರ್ಗೆ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೆ. ಅವರು ದರ್ಶನ್ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದ್ರೆ, ಊಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಊಟ ಆಯಿತಾ ಅಂತಾ ವಿಚಾರಿಸುತ್ತಿದ್ರು''.
''ಒಂದು ದಿನ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸರ್ ದರ್ಶನ್ ಅವರಿಗೆ ಇವರೇ ಡೈಲಾಗ್ ರೈಟರ್ ಅಂತಾ ನನ್ನನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದಾಗ, ಅವರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು. ಮತ್ತೋರ್ವ ಹೀರೋನ ಇಮೇಜ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಬೇಸರ ಆಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಡೈಲಾಗ್ ಬರೆಯಬೇಡಿ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ಅವರು ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದರಲ್ಲೂ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟನ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಕೇಳಿ ದರ್ಶನ್ ಸಖತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ರು'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಟ್ರೇಲರ್ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ 'ಸೂರ್ಯಂಗೆ ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತು ಗ್ರಹಣ ಹಿಡಿಯಲ್ಲ, ನಾನ್ ಬರ್ತಿದೀನಿ ಚಿನ್ನ' ಡೈಲಾಗ್ ದರ್ಶನ್ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಿದೆ ಅನಿಸೋದಿಲ್ವಾ?
''ಅದು ನೋಡುಗರ ಊಹೆಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರದ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೀರೋಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗುವ ಡೈಲಾಗ್ ಅದು. ಚಿತ್ರಕಥೆಗೆ ಸೂಕ್ತ ಅನಿಸಿತು. ಹಾಗಾಗಿ, ಬಳಸಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನೂ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನೋಡುಗರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು''.
ಪ್ರಶ್ನೆ: 'ಸೂರ್ಯಂಗೆ ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತು ಗ್ರಹಣ ಹಿಡಿಯಲ್ಲ, ನಾನ್ ಬರ್ತಿದೀನಿ ಚಿನ್ನ' ಡೈಲಾಗ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಹೇಗಿತ್ತು? ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ವೀರ್ ಏನಂದ್ರು?
''ಈ ಸಂಭಾಷಣೆ ಬರೆದ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ವೀರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸಿಕ್ತು. ನನಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು'' ಅಂತಾರೆ ಕಾಂತರಾಜ್.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ನೀವು ಬರೆದಿರುವ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ?
''ಇದು ಔಟ್ ಅಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಸ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿನಿಮಾ. ಇದರಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಮೋಷನ್ ಇದೆ. ಮಾಸ್ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳೂ ಇವೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪೈಸಾ ವಸೂಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಇದು'' ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಟ್ರೇಲರ್ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಹೇಗಿದೆ?
''ಟ್ರೇಲರ್ ನೋಡಿದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಕ್ಯಾಮರಾ ವರ್ಕ್, ಮ್ಯೂಸಿಕ್, ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲವೂ ಸೇರಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ದರ್ಶನ್ ಸರ್ ಸಖತ್ ಸ್ಟೈಲಿಷ್ ಆಗಿ ಕಾಣ್ತಾರೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಗಿಫ್ಟ್''.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಯಶಸ್ವಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರಕಾಶ್ ವೀರ್ ಅವರಿಂದ ಕಲಿತ ವಿಷಯಗಳೇನು?
''ತಾಳ್ಮೆ. ಇದು ನಾನು ಪ್ರಕಾಶ್ ಸರ್ ಅವರಿಂದ ಕಲಿತ ಮೊದಲ ವಿಷಯ. ಬೇರೆಯವರ ಜೊತೆ ಅವರು ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ರೀತಿಯನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿ ಕಲಿತಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಒರಟ. ಆದ್ರೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸರ್ ಯಾವತ್ತೂ ತಾಳ್ಮೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ, ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರ ಹಾಗೂ ಪಕ್ಕಾ ಟೈಮಿಂಗ್. ಅವರು ಯಾವತ್ತೂ ಮಾತಿಗೆ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ನಾನು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ''.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ದರ್ಶನ್ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆ ಘಟನೆ (ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಕರಣ) ಆಗಬಾರದಿತ್ತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸೇರಿ ಇಡೀ ಚಿತ್ರತಂಡದ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿತ್ತು?
''ಒಮ್ಮೆ ಸುನಾಮಿ ಬಂದು ಹೋದಾಗ ಹೇಗೆ ಇರುತ್ತೋ ಹಾಗೇ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರತಂಡವೂ ಇತ್ತು. ಆ ಘಟನೆ ಆದಾಗ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಇಡೀ ಚಿತ್ರತಂಡ ಕುಗ್ಗಿ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತೆ ಶುರುವಾಗೋತ್ತೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬ ಅನುಮಾನವೂ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ, ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಸಿನಿಮಾ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡು, ಬಿಡುಗಡೆ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ದರ್ಶನ್ ಅವರತಂಹ ಮಾಸ್ ಹೀರೋಗೆ ಡೈಲಾಗ್ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೂ, ಬೇರೆ ನಟರಿಗೆ ಡೈಲಾಗ್ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ್, ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಇದೆಯಾ?
''ದರ್ಶನ್ ಸರ್ಗೆ ಮಾಸ್ ಇಮೇಜ್ ಇರುವುದರಿಂದ ಹಾಗೂ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಎಂಬ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇರುವ ಕಾರಣ ನಮಗೆ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಕೆಲಸ''.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಭಿನಯದ ಕಡ್ಡಿಪುಡಿ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಡೈಲಾಗ್ ಬರೆದಿದ್ರಿ. ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸೂರಿ ನಡುವಿನ ಬಾಂಧವ್ಯ ಹೇಗಿದೆ?
''ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ನೇಹವಿದೆ. ಅದು ಮುಂದೆಯೂ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗವರು ಬೇರೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಬೇರೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇಂದಿಗೂ ಎಲ್ಲಾದರು ಸಿಕ್ಕಾಗ ಉತ್ತಮ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುತ್ತೇವೆ. ನನ್ನನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದು ಕಡ್ಡಿಪುಡಿ ಸಿನಿಮಾ. ನನ್ನನ್ನು ಕಲಾವಿದ ಅಂತಾ ಮಾಡಿದ್ದು ಸೂರಿ ಅವರೇ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೃತಘ್ಞ''.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಡೆವಿಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಬಳಿಕ ಪ್ರಕಾಶ್ ವೀರ್ ಅವರ ಜೊತೆ ನಿಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಸೆಟ್ಟೇರುತ್ತಾ ಹೇಗೆ?
''ಖಂಡಿತ. ನಾನು ಪ್ರಕಾಶ್ ಸರ್ ಜೊತೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಎರಡು ಕಥೆಗಳನ್ನು ಓಕೆ ಮಾಡಿ, ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತೀನಿ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಡೆವಿಲ್ ಸಿನಿಮಾದ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ದರ್ಶನ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರುತ್ತಿದ್ರು?
''ಶೂಟಿಂಗ್ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವೃತ್ತಿಪರವಾಗಿದ್ರು. ಯಾವ ವಿಚಾರಕ್ಕೂ ತಲೆ ಹಾಕುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್, ಕ್ಯಾಮರಾ ಮ್ಯಾನ್ ಬಳಿ ಮೂರು ಬಾರಿ ಕೇಳಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ರು. ಈ ದಿನದ ನನ್ನ ಭಾಗದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ರು'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ದರ್ಶನ್ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ಏನೆಲ್ಲಾ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ರು?
''ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸಂದರ್ಭ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಘಟನೆ ಆಗಿ ಸಿನಿಮಾ ನಿಂತು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವರು ಹೇಗೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಹಣ ಹಾಕಿದಾಗ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಚಿಂತೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ, ಪ್ರಕಾಶ್ ಸರ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ತಶ್ವಿನಿ ಮೇಡಂ ಆಗಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಕೋಪ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಅಸಮಧಾನ, ಆಕ್ರೋಶ ತೋರಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಹಣ ಹಾಕಿದ್ರೂ ಕೂಡಾ ಎಂದಿಗೂ ತಾಳ್ಮೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ''.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಜೈ ಡಿ ಬಾಸ್': ಅನಾವರಣಗೊಂಡ 2 ಗಂಟೆಯಲ್ಲೇ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ದರ್ಶನ್ 'ಡೆವಿಲ್' ಟ್ರೇಲರ್
''ಕೊನೆಯದಾಗಿ, ಇದು ಕನ್ನಡಿರಿಗಾಗಿ ಮಾಡಿರುವ ಸಿನಿಮಾ. ಎಲ್ಲರೂ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸಿ. ಪೈರಸಿಯನ್ನು ತಡೆಯಿರಿ'' ಎಂದು ಸಂಭಾಷಣೆಕಾರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದರ್ಶನ್ ಕುಳಿತ ಚೇರ್ಗೆ ಖರ್ಚಾಗಿದ್ದು ₹50 ಲಕ್ಷ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗಾಗಿ ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲಿಡಿ ಎಂದ ದಾಸ: 'ಡೆವಿಲ್' ಆರ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸಂದರ್ಶನ
ದರ್ಶನ್ ಜೊತೆ ರಚನಾ ರೈ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಚ್ಯುತ್ ಕುಮಾರ್, ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ, ಮಹೇಶ್ ಮಂಜ್ರೇಕರ್, ಶೋಭಾರಾಜ್ ಸೇರಿ ಹಲವರು ತಾರಾಬಳಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ ಜೈ ಮಾತಾ ಕಂಬೈನ್ಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ನಡಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ವೀರ್ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ, ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸುಧಾಕರ್ ಎಸ್.ರಾಜ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ವರ್ಕ್, ಬಿ.ಅಜನೀಶ್ ಲೋಕನಾಥ್ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ, ಮೋಹನ್ ಬಿ.ಕೆರೆ ಕಲಾ ನಿರ್ದೇಶನ, ರಾಮ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸಾಹಸ ನಿರ್ದೇಶನ, ಹರೀಶ್ ಕೊಮ್ಮೆ ಅವರ ಸಂಕಲನ ಈ ಸಿನಿಮ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 11ರಂದು ಸಿನಿಮಾ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ತೆರೆಗಪ್ಪಳಿಸಲಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಆ ಕಷ್ಟ ನನ್ನ ಶತ್ರುಗೂ ಬೇಡ': ದರ್ಶನ್ ಸಾರಥಿ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಪಕನ 2ನೇ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಹಿಡಿಯಿತು 14 ವರ್ಷ; 50 ಕಲಾವಿದರಿಂದ ನಟನೆ