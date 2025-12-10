ETV Bharat / entertainment

'ಡೆವಿಲ್​​​ನಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ್ ಧರಿಸಿದ್ದು ಇಂಟರ್​ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ರಾಂಡ್ಸ್': ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಡಿಸೈನರ್ ಚೇತನ್ ರಾ ಸಂದರ್ಶನ

Costume Designer Chethan Ra Interview: 'ದಿ ಡೆವಿಲ್'​​ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ನಾಯಕ ನಟ ದರ್ಶನ್​ ಅವರಿಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್​ ಡಿಸೈನ್​ ಮಾಡಿರುವ ಚೇತನ್ ರಾ, ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Darshan Thoogudeepa's Devil movie Costume Designer Chethan Ra Interview
'ಡೆವಿಲ್' ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್​ ಡಿಸೈನರ್ ಚೇತನ್ ರಾ ಸಂದರ್ಶನ (Photo: Film Poster, Costume Designer Chethan Ra)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 10, 2025 at 12:23 PM IST

6 Min Read
ವರದಿ: ರವಿಕುಮಾರ್​ ಎಂ.ಕೆ.

ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್​ ಸ್ಟಾರ್ ದರ್ಶನ್ ತೂಗುದೀಪ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಹೈ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸಿನಿಮಾ 'ದಿ ಡೆವಿಲ್' ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಕಾಶ್ ವೀರ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್​ ಕಟ್​​ ಹೇಳಿರುವ ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್​​ ಮಿಲಿಯನ್​ಗಟ್ಟಲೆ ವೀಕ್ಷಣೆ ಜೊತೆಗೆ ವ್ಯಾಪಕ ಪ್ರಶಂಸೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಟ್ರೇಲರ್​ ಎಂಟರ್​​ಟೈನ್ಮೆಂಟ್​ ಸಲುವಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ದರ್ಶನ್​​ ಯಂಗ್ ಅಂಡ್​​ ಸ್ಟೈಲಿಷ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳೋ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕುತೂಹಲ, ಉತ್ಸಾಹ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕ ನಟ ಇಷ್ಟು ಸ್ಟೈಲಿಷ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಡಿಸೈನರ್​ಗಳಾದ ತಶ್ವಿನಿ ಹಾಗೂ ಚೇತನ್ ರಾ ಅವರ ಪರಿಶ್ರಮ.

ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್​ ಡಿಸೈನರ್ ಚೇತನ್ ರಾ ಸಂದರ್ಶನ (Audio: ETV Bharat)

ದರ್ಶನ್ ಅವರು ಹೀಗೇ ಕಾಣಬೇಕು ಅಂತಾ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್​ಗಳನ್ನು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಇಬ್ಬರು ಡಿಸೈನರ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿರುವ ಚೇತನ್ ರಾ, ಈಗಾಗಲೇ ರಿಯಲ್ ಉಪೇಂದ್ರ, ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಹಾಗೂ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಅಭಿನಯದ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ವಸ್ತ್ರ ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದರ್ಶನ್ ಅವರ ಜೊತೆ ಇದು ಎಷ್ಟನೇ ಸಿನಿಮಾ? ದರ್ಶನ್ ಅವರು ಯಾವ ವಿದೇಶಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್​ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ? ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರಕಾಶ್ ವೀರ್ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ? ದರ್ಶನ್​ ಪ್ರಕರಣ ಸಂದರ್ಭ ಚಿತ್ರತಂಡ ಎದುರಿಸಿದ ಸವಾಲುಗಳೇನು? ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಡಿಸೈನರ್ ಚೇತನ್ ರಾ ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಡೆವಿಲ್ ಸಿನಿಮಾದ ಟ್ರೇಲರ್​ನಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ್ ಸಖತ್​​ ಸ್ಟೈಲಿಷ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ದೇಶಕರ ಜೊತೆ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಶುರುವಾಗಿದ್ದೇಗೆ?

''ದರ್ಶನ್ ಸರ್ ಜೊತೆಗೆ ಡೆವಿಲ್ ನನ್ನ 3ನೇ ಸಿನಿಮಾ‌. ಈಗಾಗಲೇ ರಾಬರ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ನಾನು ದರ್ಶನ್ ಸರ್​ಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್​​ ಡಿಸೈನ್​ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಅದು ಹೇಗಿತ್ತು? ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಬಹುತೇಕರು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ನಂತರ, ಕಾಟೇರ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಥೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ವಸ್ತ್ರವಿನ್ಯಾಸವಿತ್ತು. ಇನ್ನೂ, ಈ‌ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ‌ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಸುಧಾಕರ್. ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಡೆವಿಲ್ ಜರ್ನಿ ಶುರುವಾಯಿತು'' ಎಂದು ಮಾತು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು.

ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್​ ಡಿಸೈನರ್ ಚೇತನ್ ರಾ ಸಂದರ್ಶನ (Audio: ETV Bharat)

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಡೆವಿಲ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ್ ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್​ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಕಲಾವಿದರಿಗೂ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಹೇಗೆ

''ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾಯಕ ನಟ ದರ್ಶನ್ ಅವರಿಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್​ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಹೀರೋಯಿನ್​ಗೂ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಪ್ರಶ್ನೆ: ದರ್ಶನ್ ಅವರು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸ್ಟೈಲಿಷ್ ಆಗಿ ಕಾಣೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್​​​ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಗೆಯ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್​ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದೀರಿ?

''ದರ್ಶನ್ ಸರ್ ಯಂಗ್ ಆಗಿ ಕಾಣೋದಕ್ಕೆ ಅವರ ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಲೈಫ್​​​ಸ್ಟೈಲ್​​ ಕಾರಣ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿ ಖುಷಿ ಪಡೋ ಹಾಗೇ ನಾವು ಅವರ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಅದೃಷ್ಟ. ನನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಅವರು ಈ ಹಿಂದೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸಿದ್ದರಾ? ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಕಥೆಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅಂತಾ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಮರಾ ಮ್ಯಾನ್ ಜೊತೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿ, ಶೂಟಿಂಗ್​ಗೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಐದಾರು ವೈರೈಟಿ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸ್​ ಧರಿಸಿ ಟ್ರಯಲ್ ನಡೆಸಬೇಕು. ಆ ಪೈಕಿ ಯಾವುದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ''.

Devil Shooting Time
'ಡೆವಿಲ್' ಶೂಟಿಂಗ್​ ಟೈಮ್ (Photo Credit: Film team)

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಇದ್ರೆ ನೆಮ್ದಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕ್​ ಹಾಡಿಗೆ ಹಾಕಿರುವ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್​​ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು? ಎಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿದ್ರಿ?

''ದರ್ಶನ್ ಅವರಿಗೆ ಇರುವ ಸ್ಟಾರ್​ಡಮ್​ಗೆ ಅವರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬೇಕಾದರೂ, ದುಬಾರಿ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸ್​​ ತರಿಸಬಹುದು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ದರ್ಶನ್ ಸರ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಫಾರಿನ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್​ ಬಟ್ಟೆ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಹೈಟ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಸಿಗೋದು ಕಷ್ಟ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ದರ್ಶನ್ ಸರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರುವ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್​ ಇಂಟರ್​ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್​ ಆಗಿದೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

Devil Shooting Time
'ಡೆವಿಲ್' ಶೂಟಿಂಗ್​ ಟೈಮ್ (Photo Credit: Film team)

ಪ್ರಶ್ನೆ: ದರ್ಶನ್ ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್​ಗಳನ್ನು ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸುತ್ತೀರಾ?

''10 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ ಹಾಗೂ ದುಬೈಗೆ ಹೋಗಿ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸ್​​ ತರಬೇಕಿತ್ತು. ಈಗ ಆನ್​ಲೈನ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅದ್ರಲ್ಲೂ ದರ್ಶನ್ ಸರ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಕಂಪನಿಯ ಟ್ರೂರಿಲಿಜನ್ ಎಂಬ ಜೀನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿಯೇ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಡಿಸಲ್ ಎಂಬ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್​ನ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ದರ್ಶನ್ ಸರ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಕಂಫರ್ಟ್ ಫೀಲ್​ ಕೊಡುತ್ತದೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

Devil Shooting Time
'ಡೆವಿಲ್' ಶೂಟಿಂಗ್​ ಟೈಮ್ (Photo Credit: Film team)

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಡೆವಿಲ್ ಚಿತ್ರದ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರುವ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್​ ಅನ್ನು ನೀವೇ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾ?

''ಹಾಡಿಗೆ ಹಾಕಿರುವ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್​ ನಾವೇ ರೆಡಿ ಮಾಡಿರೋದು. ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತಾನೇ 30 ರಿಂದ 35 ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೇ‌. ನಾವು ಕಥೆಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅಂತಾ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಹಾಗೂ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿರೋ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್​ ಅದು'' ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.

ಪ್ರಶ್ನೆ: ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರಕಾಶ್ ವೀರ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ತಶ್ವಿನಿ ಅವರು ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ನಿರ್ಮಾಪಕಿಯಾಗೋ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್​ ಸ್ಟೈಲ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಜೊತೆ ನಿಮ್ಮ ಕೋ-ಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಹೇಗಿತ್ತು?

''ಅವರು ಬೆಸಿಕಲಿ ಪ್ಯಾಶನೇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್. ಖರ್ಚಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದೇ ಸಿನಿಮಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಬೇಕು ಎಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರು. ಚಿತ್ರ ಶುರುವಾದಾಗಿನಿಂದಲೂ ಅವರು ನಮಗೆ ಸಲಹೆ ಕೊಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ‌ ದಿನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಇಷ್ಠ ಪಡುತ್ತೇನೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

Devil Shooting Time
'ಡೆವಿಲ್' ಶೂಟಿಂಗ್​ ಟೈಮ್ (Photo Credit: Film team)

ಪ್ರಶ್ನೆ: ದರ್ಶನ್ ಜೊತೆ ಈಗಾಗಲೇ 2 ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್​ ಡಿಸೈನರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಸದ್ಯ ಡೆವಿಲ್​ನಲ್ಲಿ ವಸ್ತ್ರದ ಶೈಲಿ ನೋಡಿ ದರ್ಶನ್​​ ಭೇಷ್ ಅಂದ ಕ್ಷಣ ಇದೆಯಾ?

''ದರ್ಶನ್ ಸರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗೋದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ. ಅವರು ನನ್ನ ಕೆಲಸ ನೋಡಿ ಒಂದು ಸ್ಮೈಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಸೈಲೆಂಟ್​ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದಲೇ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಇಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ದರೆ ನಾನು ಅವರ ಜೊತೆ 3 ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಡೆವಿಲ್ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ‌ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದು. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅಷ್ಟೇ. ಅವರನ್ನು ಸಖತ್​ ಸ್ಟೈಲಿಷ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸೋ ತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

Devil Shooting Time
ಡೆವಿಲ್ ಶೂಟಿಂಗ್​ ಟೈಮ್ (Photo Credit: Film team)

ಪ್ರಶ್ನೆ: ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರಕಾಶ್ ವೀರ್ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೇಗಿತ್ತು?

''ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪದಗಳಿಲ್ಲ. ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳೋದು, ನೇರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡೋದನ್ನು ನೋಡಿ ಕಲಿಯಬೇಕು. ಟೆಂಪರ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಮಾತನಾಡಿದ್ದನ್ನು ಈವರೆಗೂ ಎಲ್ಲೂ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಅವರ ಜೊತೆ ಸದಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಚ್ಛಿಸುತ್ತೇನೆ. ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಕರೆದರೂ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ'' ಎಂದರು.

ಪ್ರಶ್ನೆ: ದರ್ಶನ್ ಅವರ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕರಣದ ಸಂದರ್ಭ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರಕಾಶ್ ವೀರ್​ ಅವರು ಹೇಗೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ರು?

''ಡೆವಿಲ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸಂದರ್ಭ ಆ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಆಗ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸೇರಿ ಇಡೀ ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಶಾಕ್ ಆಗಿತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೋ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈವರೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಟೆಕ್ನೀಶಿಯನ್ಸ್, ಕಾರ್ಮಿಕರ ತಲೆಗೆ ಮೊದಲು ಬರೋದು - ನಮಗೆಲ್ಲ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೋ? ಇಲ್ಲವೋ? ಅನ್ನೋದು. ದರ್ಶನ್ ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಹೊರ ಬರ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಐಡಿಯಾನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ವೀರ್​ ಸರ್​, ಘಟನೆ ನಡೆದು 15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ, ಟೆಕ್ನೀಶಿಯನ್ಸ್​​ಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ರು. ಅವರು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಹಣವನ್ನು ಎಲ್ಲಿಂದ ತಂದ್ರು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಸಾಕು ಪ್ರಕಾಶ್ ಸರ್ ಎಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ. ತಮ್ಮ ತಂಡದವರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರದು ಎಂಬ ಆಲೋಚನೆ ಜೊತೆಗೆ ದುಡ್ಡೊಂದೆ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲಾ ಅವರು ಕೊಡುವ ಗೌರವ ಸಾಕು'' ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶಕ-ನಿರ್ಮಾಪಕ ಪ್ರಕಾಶ್​ ವೀರ್​ ಬಗ್ಗೆ ಗುಣಗಾನ ಮಾಡಿದ್ರು.

Darshan Thoogudeepa
ನಾಯಕ ಟ ದರ್ಶನ್ ತೂಗುದೀಪ (Photo credit: Film Poster)

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಡೆವಿಲ್ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಗೆ ಒಂದು ದಿನ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ?

''ಈ ಸಿನಿಮಾ ಏಕೆ ಗೆಲ್ಲಬೇಕಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕಷ್ಟ-ಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನೋರ್ವ ಪ್ರೇಕ್ಷಕನಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಹಬ್ಬದಂತೆ ಸೆಲೆಬ್ರೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದರ್ಶನ್ ಸರ್ ಅವರು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಿಂದ ದೂರವಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ದಿ ಡೆವಿಲ್​ ಪಕ್ಕಾ ಪೈಸಾ ವಸೂಸಲ್​ ಚಿತ್ರ ಆಗುತ್ತದೆ'' ಅಂತಾ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್​ ಡಿಸೈನರ್ ಚೇತನ್ ರಾ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಶ್ರೀ ಜೈ ಮಾತಾ ಕಂಬೈನ್ಸ್​​​ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್​ನಡಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ವೀರ್ ಅವರು ಈ ಡೆವಿಲ್ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ, ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕಾಶ್ ವೀರ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ತಶ್ವಿನಿ ಅವರು ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ನಿರ್ಮಾಪಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದರ್ಶನ್​ ಜೊತೆ ರಚನಾ ರೈ ಸ್ಕ್ರೀನ್​ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಚ್ಯುತ್ ಕುಮಾರ್, ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ, ಮಹೇಶ್ ಮಂಜ್ರೇಕರ್, ಶೋಭಾರಾಜ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ತಾರಾ ಬಳಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ​

ಸುಧಾಕರ್ ಎಸ್.ರಾಜ್ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ, ಬಿ.ಅಜನೀಶ್ ಲೋಕನಾಥ್ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ, ಮೋಹನ್ ಬಿ.ಕೆರೆ ಕಲಾ ನಿರ್ದೇಶನ, ರಾಮ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸಾಹಸ ನಿರ್ದೇಶನ, ಹರೀಶ್ ಕೊಮ್ಮೆ ಅವರ ಸಂಕಲನ ಈ ಸಿನಿಮಾಗಿದ್ದು, ನಾಳೆ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ತೆರೆಕಾಣಲಿದೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

