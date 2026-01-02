ETV Bharat / entertainment

'ದಿ ಡೆವಿಲ್​​ನ ಬ್ಲಾಕ್​​​​ಬಸ್ಟರ್ 22 ದಿನಗಳು': ಯಶಸ್ಸಿನಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರತಂಡ; ಒಟ್ಟು ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಎಷ್ಟು?

ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್​​ ಸ್ಟಾರ್​ ದರ್ಶನ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ದಿ ಡೆವಿಲ್'​ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದು, ''ದಿ ಡೆವಿಲ್​​ನ ಬ್ಲಾಕ್​​​​ಬಸ್ಟರ್ 22 ದಿನಗಳು'' ಎಂದು ಪೋಸ್ಟ್​​ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ.

Darshan 'The Devil' Look
ದರ್ಶನ್​ 'ದಿ ಡೆವಿಲ್' ಲುಕ್ (Photo: Film Poster)
Published : January 2, 2026 at 12:46 PM IST

ಪ್ರಕಾಶ್​ ವೀರ್​​​ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದ 'ದಿ ಡೆವಿಲ್​' ಡಿಸೆಂಬರ್​​ 11ರಂದು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ 350ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ನಾಯಕ ನಟನ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಥಿಯೇಟರ್​ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಸಿನಿಮಾ, ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೇ ಸದ್ದು ಮಾಡಿತ್ತು. 10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಬಾಕ್ಸ್​ ಆಫೀಸ್ ಪ್ರಯಾಣ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್​​ ಸ್ಟಾರ್​​ನ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದು, ಚಿತ್ರತಂಡ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್​ ಮೂಲಕ ಖುಷಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.

ಚಿತ್ರತಂಡದ ಪೋಸ್ಟ್: ನಾಯಕ ನಟನ ಲುಕ್​ ಒಳಗೊಂಡ ಪೋಸ್ಟರ್​​​ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಚಿತ್ರತಂಡ, 'TheDevil’s Blockbuster 22 days' (ಫೈಯರ್ ಎಮೋಜಿಯೊಂದಿಗೆ) ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ''ನಿಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚಿನ 'ದಿ ಡೆವಿಲ್' ಈಗ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ! ನಿಮ್ಮ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಿ!'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳೂ ಕೂಡಾ ಸೋಷಿಯಲ್​​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಖುಷಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ಮಾಹಿತಿ: ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್​​ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್​​, 21 ದಿನಗಳ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸಿದೆ. ಚಿತ್ರ ತನ್ನ 21ನೇ ದಿನ ಸರಿ-ಸುಮಾರು 0.05 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್​​ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ 21 ದಿನಗಳ ಇಂಡಿಯಾ ನೆಟ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್ 29.39 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ. 22ನೇ ದಿನದ ಅಂಕಿಅಂಶ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದ್ದು, 23ನೇ ದಿನ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

ಇಂಡಿಯಾ ನೆಟ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್: 29.39 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.

ಇಂಡಿಯಾ ಗ್ರಾಸ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್: 34.52 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.

ದಿನಇಂಡಿಯಾ ನೆಟ್​​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​
ಮೊದಲ ದಿನ10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
2ನೇ ದಿನ 3.4 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
3ನೇ ದಿನ 3.8 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
4ನೇ ದಿನ 4 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
5ನೇ ದಿನ 1.45 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
6ನೇ ದಿನ1.05 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
7ನೇ ದಿನ 0.85 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
8ನೇ ದಿನ 0.65 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
9ನೇ ದಿನ 0.45 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
10ನೇ ದಿನ0.71 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
11ನೇ ದಿನ1.24 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
12ನೇ ದಿನ0.33 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
13ನೇ ದಿನ0.32 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
14ನೇ ದಿನ0.27 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
15ನೇ ದಿನ0.24 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
16ನೇ ದಿನ0.11 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
17ನೇ ದಿನ0.13 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
18ನೇ ದಿನ0.21 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
19ನೇ ದಿನ0.07 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
20ನೇ ದಿನ0.06 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
21ನೇ ದಿನ0.05 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
22ನೇ ದಿನಮಾಹಿತಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ
ಒಟ್ಟು ಕಲೆಕ್ಷನ್29.39 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.

(ಡಾಟಾ ಮೂಲ: ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್).

ಇನ್ನೂ, 2 ದಿನಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ಪ್ರಕಟಣೆಯೊಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಚಿತ್ರತಂಡ, ''ದಿ ಡೆವಿಲ್ ಸಿನಿಮಾ ವಿರುದ್ಧ ನಿಂದನೆ, ಅಪಪ್ರಚಾರ ಹಾಗೂ ಅವಹೇಳನಕಾರಿ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ಮೊರೆ ಹೋಗಲಾಗುವುದು'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿತ್ತು.

ಡಿಸೆಂಬರ್ 11ರಂದು 'ದಿ ಡೆವಿಲ್​​' ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ್ರೆ, ಡಿಸೆಂಬರ್​ 25ರಂದು ಸುದೀಪ್​​​ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಮಾರ್ಕ್​ ಮತ್ತು ಶಿವರಾಜ್​ಕುಮಾರ್, ಉಪೇಂದ್ರ, ರಾಜ್​ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ತೆರೆಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ 45 ಚಿತ್ರಗಳು ರಿಲೀಸ್​ ಆಗಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಕಲಾವಿದರೂ ಇರುವ ಮೋಹನ್​ಲಾಲ್​​ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ವೃಷಭ, ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರ ಕೊನೆ ಚಿತ್ರ ಇಕ್ಕಿಸ್​, ಧುರಂಧರ್, ತು ಮೇರಿ ಮೈನ್​ ತೇರಾ ಮೈನ್​ ತೆರಾ ತು ಮೇರಿ ಸೇರಿ ಕೆಲ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದು, ಬಾಕ್ಸ್​ ಆಫೀಸ್​​ನಲ್ಲಿ ಪೈಪೋಟಿ ಏರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಿನಿಮಾಗಳ ನಡುವೆ ದರ್ಶನ್​ ಅವರ ದಿ ಡೆವಿಲ್​​ ತನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ.

ಪ್ರಕಾಶ್ ವೀರ್ ಕಥೆ, ಚಿತ್ರಕಥೆ ಬರೆದು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ, ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ದಿ ಡೆವಿಲ್​ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ದರ್ಶನ್​ ಜೊತೆ ರಚನಾ ರೈ, ಶರ್ಮಿಳಾ ಮಾಂಡ್ರೆ, ಅಚ್ಯುತ್ ಕುಮಾರ್, ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ, ಮಹೇಶ್ ಮಂಜ್ರೇಕರ್, ಶೋಭರಾಜ್, ಹುಲಿ ಕಾರ್ತಿಕ್, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪ್ರಭು, ಸೋನಿಯಾ, ಯುವರಾಜ್ ಸೇರಿ ಹಲವರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ ಜೈ ಮಾತಾ ಕಂಬೈನ್ಸ್​​ ಲಾಂಛನದಡಿ ಮೂಡಿಬಂದ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿ.ಅಜನೀಶ್ ಲೋಕನಾಥ್ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ, ಸುಧಾಕರ್ ಎಸ್.ರಾಜ್ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ, ಮೋಹನ್ ಬಿ.ಕೆರೆ ಆರ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ರಾಮ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸಾಹಸ ನಿರ್ದೇಶನ​, ಹರೀಶ್ ಕೊಮ್ಮೆ ಅವರ ಸಂಕಲನ ಇದೆ. ತಶ್ವಿನಿ ವೀರ್ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ನಿರ್ಮಾಪಕರು.

