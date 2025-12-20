'ದಿ ಡೆವಿಲ್' 9 ದಿನಗಳ ಕಲೆಕ್ಷನ್: '45', 'ಮಾರ್ಕ್' ಜೊತೆ ನಡೆಸುತ್ತಾ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಪೈಪೋಟಿ?
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 11ರಂದು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ದರ್ಶನ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ದಿ ಡೆವಿಲ್' ಚಿತ್ರದ 9 ದಿನಗಳ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳಿಲ್ಲಿವೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 20, 2025 at 10:54 AM IST
ಕನ್ನಡ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ದರ್ಶನ್ ತೂಗುದೀಪ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ಈ ಸಾಲಿನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ದಿ ಡೆವಿಲ್' ಡಿಸೆಂಬರ್ 11ರಂದು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ರಾಜ್ಯದ 350ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡು ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ ಬಹುತೇಕ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿತು. ಕನ್ನಡವೊಂದರಲ್ಲೇ ತೆರೆಕಂಡ ಚಿತ್ರದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ.
ನಾಯಕ ನಟ ದರ್ಶನ್ ಅವರು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಮೂಲದ ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಕೊಲೆ ಆರೋಪ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯು ಚಿತ್ರದ ಸುತ್ತಲಿನ ಸದ್ದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತ್ತು. ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನ ದರ್ಶನ್ ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸಂದೇಶವನ್ನೂ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರು. ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿ 'ದಿ ಡೆವಿಲ್' ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವಂತೆ ನಾಯಕ ನಟ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ, ಸಿನಿಮಾ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ತೆರೆಕಂಡಿದ್ದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ಅದ್ಭುತ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಪ್ರಯಾಣ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ವಾರಾಂತ್ಯ ಭರ್ಜರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಸಿನಿಮಾ, ನಂತರ ವಾರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಕುಗ್ಗಿದೆ.
ದಿ ಡೆವಿಲ್ 9ನೇ ದಿನದ ಕಲೆಕ್ಷನ್: ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರಕಾಶ್ ವೀರ್ ಸಾರಥ್ಯದ ಸಿನಿಮಾ ತನ್ನ 9ನೇ ದಿನ 0.47 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಶುಕ್ರವಾರದ ಗಳಿಕೆಯೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ ಚಿತ್ರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 25.58 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಿದೆ.
ಒಟ್ಟು 9 ದಿನಗಳ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂಕಿ-ಅಂಶ:
|ದಿನ
|ಇಂಡಿಯಾ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್
|ಮೊದಲ ದಿನ (ಗುರುವಾರ)
|10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|ಎರಡನೇ ದಿನ (ಶುಕ್ರವಾರ)
|3.4 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|ಮೂರನೇ ದಿನ (ಶನಿವಾರ)
|3.8 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನ (ಭಾನುವಾರ)
|4 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|ಐದನೇ ದಿನ (ಮೊದಲ ಸೋಮವಾರ)
|1.45 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|ಆರನೇ ದಿನ (ಮೊದಲ ಮಂಗಳವಾರ)
|1.05 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|ಏಳನೇ ದಿನ (ಮೊದಲ ಬುಧವಾರ)
|0.8 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|ಎಂಟನೇ ದಿನ (ಎರಡನೇ ಗುರುವಾರ)
|0.61 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|ಒಂಭತ್ತನೇ ದಿನ (ಎರಡನೇ ಶುಕ್ರವಾರ)
|0.47 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ (ಆರಂಭಿಕ ಅಂದಾಜು)
|ಒಟ್ಟು
|25.58 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು?
- ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತದ ಕಲೆಕ್ಷನ್: 29.53 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
- ಇಂಡಿಯಾ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್: 25.58 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
- ಇಂಡಿಯಾ ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್: 29.53 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
(ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಡಾಟಾ ಮೂಲ: ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್).
'ದಿ ಡೆವಿಲ್' ಚಿತ್ರತಂಡ ಕುರಿತು: ದರ್ಶನ್ ಜೊತೆ ರಚನಾ ರೈ, ಶರ್ಮಿಳಾ ಮಾಂಡ್ರೆ, ಅಚ್ಯುತ್ ಕುಮಾರ್, ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ, ಮಹೇಶ್ ಮಂಜ್ರೇಕರ್, ಶೋಭರಾಜ್, ಹುಲಿ ಕಾರ್ತಿಕ್, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪ್ರಭು, ಸೋನಿಯಾ, ಯುವರಾಜ್ ಸೇರಿ ಹಲವರು ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕಾಶ್ ವೀರ್ ಅವರೇ ಕಥೆ, ಚಿತ್ರಕಥೆ ಬರೆದು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಬಂಡವಾಳವನ್ನೂ ಹೂಡಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ ಜೈ ಮಾತಾ ಕಂಬೈನ್ಸ್ ಲಾಂಛನದಡಿ ಈ ಚಿತ್ರ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ. ತಶ್ವಿನಿ ವೀರ್ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ನಿರ್ಮಾಪಕರು. ಇನ್ನು ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿ. ಅಜನೀಶ್ ಲೋಕನಾಥ್ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ, ಸುಧಾಕರ್ ಎಸ್. ರಾಜ್ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ, ಮೋಹನ್ ಬಿ.ಕೆರೆ ಆರ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ರಾಮ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸಾಹಸ ನಿರ್ದೇಶನ, ಹರೀಶ್ ಕೊಮ್ಮೆ ಸಂಕಲನ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಎರಡೇ ವಾರದಲ್ಲಿ 3 ಸ್ಟಾರ್ ಸಿನಿಮಾ, ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ಗೆ ಪ್ಲಸ್ಸೋ ಮೈನಸ್ಸೋ?: ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಪೈಪೋಟಿ ಬಗ್ಗೆ ತಜ್ಞರು ಹೇಳಿದ್ದಿಷ್ಟು -Explained
ಮುಂದಿನ ಗುರುವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 25ಕ್ಕೆ ಕರುನಾಡ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ರಿಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಉಪೇಂದ್ರ, ಭರವಸೆಯ ನಟ ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 45 ಮತ್ತು ಅಭಿನಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸುದೀಪ್ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿರುವ 'ಮಾರ್ಕ್' ಸಿನಿಮಾ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ತೆರೆಕಾಣಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಈ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ಗೆ ನಾಲ್ವರು ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ಗಳ 2 ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ ಚಿತ್ರಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ಸದ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ದಿ ಡೆವಿಲ್ ಕೂಡಾ ತನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಂದುವರಿಸಲಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಯೋದು ಬಹುತೇಕ ಪಕ್ಕಾ ಆಗಿದೆ. ಯಾವ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಜೈ ಅಂತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದರ್ಶನ್ ಕೇಸ್, ಥಗ್ಲೈಫ್ ಬ್ಯಾನ್, ಕಾಂತಾರ ದೃಶ್ಯ ಅನುಕರಿಸಿದ್ದ ರಣ್ವೀರ್: 2025ರಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನಲ್ಲಾದ ವಿವಾದಗಳಿಲ್ಲಿವೆ