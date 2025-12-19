ಏರಿಕೆ ಕಾಣದ ದರ್ಶನ್ 'ದಿ ಡೆವಿಲ್' ಗಳಿಕೆ: ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ನಿರೀಕ್ಷೆ
ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ದರ್ಶನ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ದಿ ಡೆವಿಲ್'ನ ಗಳಿಕೆ ವಾರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕುಗ್ಗಿದೆ.
'ದಿ ಡೆವಿಲ್'. 2025ರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ದರ್ಶನ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಈ ವರ್ಷದ ಹೈ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಚಿತ್ರ, ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ. ಆರಂಭದ ದಿನಗಳ ಗಳಿಕೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ 7, 8ನೇ ದಿನದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅಂಕಿ-ಅಂಶದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಶ್ರೀ ಜೈ ಮಾತಾ ಕಂಬೈನ್ಸ್ ಲಾಂಛನದಡಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರಕಾಶ್ ವೀರ್ ಅವರು ಕಥೆ, ಚಿತ್ರಕಥೆ ಬರೆದು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ, ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಈ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕಳೆದ ಗುರುವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 11ರಂದು ಬಹಳ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ಎರಡಂಕಿಯೊಂದಿಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಪ್ರಯಾಣ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತ್ತು. ಮೊದಲ ದಿನದ ಗಳಿಕೆ ಕಂಡ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ಕ್ಲಬ್ ಸೇರಲಿದೆ ಎಂದು ಬಹುತೇಕ ನಂಬಿದ್ದರು. ಆದ್ರೆ ಚಿತ್ರ ತನ್ನ 8 ದಿನಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಿಂದ ಒಟ್ಟು 25.03 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟ್ರೆಂಡ್ ಜೋರಾಗಿರುವ ಪ್ರಸ್ತುತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡವೊಂದರಲ್ಲೇ ತೆರೆಕಂಡ ಈ ಚಿತ್ರದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದರೂ, ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೇ ಇದ್ದವು. ಅದರಲ್ಲೂ ನಾಯಕ ನಟ ದರ್ಶನ್ ತೂಗುದೀಪ ಅವರ ಫ್ಯಾನ್ ಬೇಸ್ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಗಳಿಕೆ ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚಿರಲಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಈ ವಾರಾಂತ್ಯ ಸಿನಿಮಾ ಭರ್ಜರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.
ದಿ ಡೆವಿಲ್ನ 8ನೇ ದಿನದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು? ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ದಿ ಡೆವಿಲ್, ನಿನ್ನೆ ಅಂದರೆ ತನ್ನ 8ನೇ ದಿನ 0.53 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. 7ನೇ ದಿನ 0.8 ಕೋಟಿ ರೂ.ನ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಿತ್ತು. ಭಾರತದಲ್ಲಾದ ಒಟ್ಟು ಕಲೆಕ್ಷನ್ 25.03 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
ಈವರೆಗಿನ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂಕಿ-ಅಂಶ:
|ದಿನ
|ಇಂಡಿಯಾ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್
|ಮೊದಲ ದಿನ (ಗುರುವಾರ)
|10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|ಎರಡನೇ ದಿನ (ಶುಕ್ರವಾರ)
|3.4 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|ಮೂರನೇ ದಿನ (ಶನಿವಾರ)
|3.8 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನ (ಭಾನುವಾರ)
|4 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|ಐದನೇ ದಿನ (ಮೊದಲ ಸೋಮವಾರ)
|1.45 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|ಆರನೇ ದಿನ (ಮೊದಲ ಮಂಗಳವಾರ)
|1.05 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|ಏಳನೇ ದಿನ (ಮೊದಲ ಬುಧವಾರ)
|0.8 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|ಎಂಟನೇ ದಿನ (ಎರಡನೇ ಗುರುವಾರ)
|0.53 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ (ಆರಂಭಿಕ ಅಂದಾಜು)
|ಒಟ್ಟು
|25.03 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
(ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಡಾಟಾ: ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ವರದಿ).
ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾದು ಕುಳಿತಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಬಾರಿ ಎರಡೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಐವರು ಸ್ಟಾರ್ ನಟರ ಮೂರು ಚಿತ್ರಗಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ದರ್ಶನ ಕೊಡುತ್ತಿವೆ. ಈ ಪೈಕಿ ದರ್ಶನ್ ಅವರ ದಿ ಡೆವಿಲ್ ಈಗಾಗಲೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ 11ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 25ರಂದು ಕರುನಾಡ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ರಿಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಉಪೇಂದ್ರ, ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ತಾರೆ ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರುವ '45' ಮತ್ತು ಅಭಿನಯ ಸಕ್ರವರ್ತಿ ಸುದೀಪ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ಮಾರ್ಕ್' ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ಹೀಗೆ 3 ಸ್ಟಾರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗೋದು ಅನುಕೂಲವೋ? ಅನಾನುಕೂಲವೋ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮ್ ಚೇಂಬರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಹಾಗೂ ವೈಷ್ಣವಿ, ವೈಭವಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದ ಮಾಲೀಕ ನರಸಿಂಹಲು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ''ನಾನು ಈ ಹಿಂದೆಯೇ 'ಮ್ಯಾಕ್ಸ್' ಹಾಗೂ 'ಛೂ ಮಂತರ್' ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದೆ. ಇದೀಗ ಅದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಒಂದೇ ದಿನ 2 ಬಿಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು ತೆರೆಕಂಡರೆ ಯಾರಿಗೂ ಅನುಕೂಲವಿಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೂ ಸೂಕ್ತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೂ ನಷ್ಟ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಈ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ಗೆ ತೆರೆಕಾಣುತ್ತಿರುವ 45 ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ ತೀವ್ರ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಸಲಿದೆಯೇ? ದರ್ಶನ್ ಅವರ ದಿ ಡೆವಿಲ್ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಮೇಲೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಲಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.
