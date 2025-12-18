ETV Bharat / entertainment

'ಡೆವಿಲ್'​​ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಇಳಿಕೆ: ₹50 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಚೇರ್​​ ಈಗ ಈ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿದೆ

ದಿ ಡೆವಿಲ್​​ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ್​ ಬಳಸಿದ 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಅದ್ಧೂರಿ ಚೇರ್ ಅನ್ನು ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನರ್ತಕಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

Darshan's devil movie chair
'ಡೆವಿಲ್'​ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ್​ ಬಳಸಿದ ಚೇರ್ (Photo credit: Film Team, Art director Mohan B Kere)
ಪ್ರಕಾಶ್​ ವೀರ್​​​ ಆ್ಯಕ್ಷನ್​​ ಕಟ್ ಹೇಳಿರುವ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ದಿ ಡೆವಿಲ್​' ಕಳೆದ ವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್​​ 11ರಂದು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ 350ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ತೆರೆಕಂಡಿತು. ಬರೋಬ್ಬರಿ 10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಬಾಕ್ಸ್​ ಆಫೀಸ್ ಪ್ರಯಾಣ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಸಿನಿಮಾ ಕಳೆದ ದಿನ 1 ಕೋಟಿಗೂ ಕಡಿಮೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡಿದೆ. ವಾರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್​​ ಕೊಂಚ ಕುಗ್ಗೋದು ಸಹಜವೇ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳೀಗ ವಾರಾಂತ್ಯದ ಗಳಿಕೆ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

'ದಿ ಡೆವಿಲ್'​ 7ನೇ ದಿನದ ಕಲೆಕ್ಷನ್​: ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್​ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಕಳೆದ ಗುರುವಾರ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್​ ಸ್ಟಾರ್ ದರ್ಶನ್ ತೂಗುದೀಪ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಈ ಚಿತ್ರ, ​​10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸಿ ಬಹುತೇಕರ ಹುಬ್ಬೇರಿಸಿತ್ತು. ತನ್ನ 7ನೇ ದಿನ, ಮೊದಲ ಬುಧವಾರ 0.80 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ (80 ಲಕ್ಷ) ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ದಿನ, ಮೊದಲ ಮಂಗಳವಾರದಂದು 1.05 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಿತ್ತು. ನಿನ್ನೆಯ ಗಳಿಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಚಿತ್ರ ತನ್ನ 7 ದಿನಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳ ಮೂಲಕ ಒಟ್ಟು 24.50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್​​ ಮಾಡಿದೆ.

7 ದಿನಗಳ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಅಂಕಿ-ಅಂಶ

ದಿನಇಂಡಿಯಾ ನೆಟ್​​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​
ಮೊದಲ ದಿನ (ಗುರುವಾರ)10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
ಎರಡನೇ ದಿನ (ಶುಕ್ರವಾರ)3.4 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
ಮೂರನೇ ದಿನ (ಶನಿವಾರ)3.8 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನ (ಭಾನುವಾರ)4 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
ಐದನೇ ದಿನ (ಮೊದಲ ಸೋಮವಾರ)1.45 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
ಆರನೇ ದಿನ (ಮೊದಲ ಮಂಗಳವಾರ)1.05 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
ಏಳನೇ ದಿನ (ಮೊದಲ ಬುಧವಾರ)0.80 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ (ಆರಂಭಿಕ ಅಂದಾಜು)
ಒಟ್ಟು24.50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ

(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್​ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ವರದಿಯನ್ನಾಧರಿಸಿದೆ).

ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್​ ಸ್ಟಾರ್​ ದರ್ಶನ್​​​​ ಅವರು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿರುವ ಚೇರ್ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಸದ್ದು ಮಾಡಿದೆ. ಸದ್ಯ ಈ ಅದ್ಧೂರಿ ಚೇರ್​ ಅನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ನರ್ತಕಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪೋಸ್ಟ್​ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರುವ ಚಿತ್ರತಂಡ, ''ನಿಮ್ಮ ದಿ ಡೆವಿಲ್ ಕುರ್ಚಿಯನ್ನು ಈಗ ನರ್ತಕಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚಿನ ದಿ ಡೆವಿಲ್ ಈಗ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಟಿಕೆಟ್ಸ್​ ಬುಕ್​ ಮಾಡಿ'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮೊದಲು ಒರಾಯನ್​​ ಮಾಲ್ ಲೇಕ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಈ ಚೇರ್ ಅನ್ನು ಇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈ ಚೇರ್​​ನೊಂದಿಗೆ ಫೋಟೋ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿಕೊಂಡು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದರ್ಶನ್​​ ಕುಳಿತ ಚೇರ್​ಗೆ ಖರ್ಚಾಗಿದ್ದು ₹50 ಲಕ್ಷ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗಾಗಿ ಥಿಯೇಟರ್​​​ನಲ್ಲಿಡಿ ಎಂದ ದಾಸ​​: 'ಡೆವಿಲ್'​ ಆರ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸಂದರ್ಶನ

'ದಿ ಡೆವಿಲ್' ಚಿತ್ರದ​ ಆರ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ಬಿ ಕೆರೆ ಅವರು ಈವಿಟಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಚೇರ್​ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ''ಚೇರ್ ಅನ್ನು 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಾ ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಆದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚೇರ್ ಸಿದ್ಧಗೊಳ್ಳಲು ಬರೋಬ್ಬರಿ 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹಿಡಿಯಿತು'' ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಸದ್ಯ ಈ ಚೇರ್​​ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನರ್ತಕಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಡೆವಿಲ್​​​ನಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ್ ಧರಿಸಿದ್ದು ಇಂಟರ್​ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್': ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಡಿಸೈನರ್ ಚೇತನ್ ರಾ ಸಂದರ್ಶನ

ಪ್ರಕಾಶ್ ವೀರ್ ಕಥೆ, ಚಿತ್ರಕಥೆ ಬರೆದು ನಿರ್ದೇಶನದ ಜೊತೆಗೆ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದರ್ಶನ್​ ಜೊತೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ರಚನಾ ರೈ, ಶರ್ಮಿಳಾ ಮಾಂಡ್ರೆ, ಅಚ್ಯುತ್ ಕುಮಾರ್, ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ, ಮಹೇಶ್ ಮಂಜ್ರೇಕರ್, ಶೋಭರಾಜ್ ಸೇರಿ ಹಲವರು ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಿ.ಅಜನೀಶ್ ಲೋಕನಾಥ್ ಸಂಗೀತ, ಸುಧಾಕರ್ ಎಸ್. ರಾಜ್ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ, ಮೋಹನ್ ಬಿ.ಕೆರೆ ಆರ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ರಾಮ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸಾಹಸ ನಿರ್ದೇಶನ​, ಹರೀಶ್ ಕೊಮ್ಮೆ ಅವರ ಸಂಕಲನ ಈ ಸಿನಿಮಾಗಿದ್ದು, ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಸಾಗಿದೆ.

