ದರ್ಶನ್​ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ದಿ ಡೆವಿಲ್'​ 6 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ್ದೆಷ್ಟು? ಇಲ್ಲಿದೆ ದಿನನಿತ್ಯದ ಮಾಹಿತಿ

2025ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ದಿನ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಷನ್​​ ಮಾಡಿದ 2ನೇ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾವಾಗಿ 'ದಿ ಡೆವಿಲ್​​'​ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದು, 6 ದಿನಗಳ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

'The Devil' Box Office Collection
'ದಿ ಡೆವಿಲ್'​ ಸಿನಿಮಾ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ (Photo: Film Poster)
Published : December 17, 2025 at 12:06 PM IST

ಪ್ರಕಾಶ್ ವೀರ್ ಕಥೆ, ಚಿತ್ರಕಥೆ ಬರೆದು ನಿರ್ದೇಶನದ ಜೊತೆಗೆ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನೂ ಮಾಡಿದ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ 2025ರ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ದಿ ಡೆವಿಲ್​​'​ ಇದೇ ಡಿಸೆಂಬರ್​ 11ರಂದು ಬಹಳ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ತೆರೆಕಂಡಿತು. ಡಿಸೆಂಬರ್​ 10ರ ರಾತ್ರಿಯಿಂದಲೇ ಶುರುವಾಗಿದ್ದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ, 11ರಂದು ಹಬ್ಬದಂತೆ ಭಾಸವಾಯಿತು. ನಾಯಕ ನಟ ದರ್ಶನ್​​ ತೂಗುದೀಪ ಅವರು ಕೊಲೆ ಆರೋಪ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಸಿನಿಮಾ ಸುತ್ತಲೂ ಕಳವಳವಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ, ಸಿನಿಮಾ 10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಬಾಕ್ಸ್​​ ಆಫೀಸ್​ ಪ್ರಯಾಣ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ.

ದಿ ಡೆವಿಲ್​​ 6ನೇ ದಿನದ ಕಲೆಕ್ಷನ್​: ಕಳೆದ ಗುರುವಾರ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ತೆರೆಕಂಡ ಶ್ರೀ ಜೈ ಮಾತಾ ಕಂಬೈನ್ಸ್​​​ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್​ನಡಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡ ಬಿಗ್​ ಬಜೆಟ್​ ಚಿತ್ರ, ನಿನ್ನೆ, ತನ್ನ 6ನೇ ದಿನ ಒಂದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡಿದೆ. ಮಂಗಳವಾರದ ಗಳಿಕೆಯೂ ಸೇರಿದಂತೆ, ಚಿತ್ರ ಈವರೆಗೆ 23.65 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡಿದೆ.

ದಿನನಿತ್ಯದ ಗಳಿಕೆ ಅಂಕಿ-ಅಂಶ

ದಿನಇಂಡಿಯಾ ನೆಟ್​​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​
ಮೊದಲ ದಿನ (ಗುರುವಾರ)10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
ಎರಡನೇ ದಿನ (ಶುಕ್ರವಾರ)3.4 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
ಮೂರನೇ ದಿನ (ಶನಿವಾರ)3.8 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನ (ಭಾನುವಾರ)4 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
ಐದನೇ ದಿನ (ಮೊದಲ ಸೋಮವಾರ)1.45 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
ಆರನೇ ದಿನ (ಮೊದಲ ಮಂಗಳವಾರ)1.00 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ (ಆರಂಭಿಕ ಅಂದಾಜು)
ಒಟ್ಟು23.65 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ

(ಈ ಮೇಲಿನ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳು ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್​ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ವರದಿಯನ್ನಾಧರಿಸಿದೆ).

ಇನ್ನು, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ 'ಕಲ್ಟ್‌' ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಿದ್ದ ನಟ ಹಾಗೂ ಸಚಿವ ಜಮೀರ್‌ ಅಹ್ಮದ್​ ಅವರ ಪುತ್ರ ಝೈದ್‌ ಖಾನ್‌, ದರ್ಶನ್​ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು. ದರ್ಶನ್​ ಅವರ ಡೆವಿಲ್ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.​ ಅವರ ಚಿತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓಡುತ್ತಿರುವುದು ನನಗೆ ಖುಷಿ ತಂದಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಬೇಲ್ ಸಿಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಜೈಲಿನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗದಿದ್ದರೇ ನಾನೇ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ದರ್ಶನ್​ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೇ, ಡೆವಿಲ್ ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸಿದೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ, ಬೆನ್ನು ನೋವು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಈ ಚಿತ್ರ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ನಮ್ಮಂತವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೇರಣೆ. ಅವರನ್ನು, ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ನಾವು ಕಲಿಯಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.

ಪ್ರಕಾಶ್ ವೀರ್ ಸಾರಥ್ಯದ ಈ ಡೆವಿಲ್​ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ರಚನಾ ರೈ, ಶರ್ಮಿಳಾ ಮಾಂಡ್ರೆ, ಅಚ್ಯುತ್ ಕುಮಾರ್, ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ, ಮಹೇಶ್ ಮಂಜ್ರೇಕರ್, ಶೋಭರಾಜ್ ಸೇರಿ ಹಲವರು ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಿ.ಅಜನೀಶ್ ಲೋಕನಾಥ್ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೆಶನ, ಸುಧಾಕರ್ ಎಸ್.ರಾಜ್ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ, ಮೋಹನ್ ಬಿ.ಕೆರೆ ಆರ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ರಾಮ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸಾಹಸ ನಿರ್ದೇಶನ​, ಹರೀಶ್ ಕೊಮ್ಮೆ ಅವರ ಸಂಕಲನ ಈ ಸಿನಿಮಾಗಿದೆ.

