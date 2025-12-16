ETV Bharat / entertainment

'ಡೆವಿಲ್​​' ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಇಳಿಕೆ! ದರ್ಶನ್​​​​ ಸಿನಿಮಾ 5 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ್ದಿಷ್ಟು

ದರ್ಶನ್​ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ದಿ ಡೆವಿಲ್​​' ಸಿನಿಮಾ ಅಕ್ಟೋಬರ್​​ 11ರಂದು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ತೆರೆಕಂಡಿದ್ದು, 5 ದಿನಗಳ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

'Devil' Darshan look
'ಡೆವಿಲ್​​' ದರ್ಶನ್​ ಲುಕ್​​ (Photo: Film Poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 16, 2025 at 10:34 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್​ ಸ್ಟಾರ್ ದರ್ಶನ್ ತೂಗುದೀಪ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿರುವ ಈ ವರ್ಷದ ಹೈ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸಿನಿಮಾ 'ದಿ ಡೆವಿಲ್', ಫ್ಯಾನ್ಸ್​ ಕ್ರೇಜ್​​ ಮತ್ತು ವಿವಾದದ ನಡುವೆಯೇ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ತೆರೆಕಂಡಿತು. ನಾಯಕ ನಟ ಜೈಲುವಾಸ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಹೇಗೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣಲಿದೆ ಅನ್ನೋ ಕಳವಳ ಹಲವರಲ್ಲಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದ ದಿನ ಬಹುತೇಕ ಉತ್ತಮ ವಿಮರ್ಷೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, 10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಬಾಕ್ಸ್​​ ಆಫೀಸ್​ ಪ್ರಯಾಣ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು.

'ದಿ ಡೆವಿಲ್'​​ 5ನೇ ದಿನದ ಕಲೆಕ್ಷನ್​: ಪ್ರಕಾಶ್ ವೀರ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್​ ಕಟ್​​ ಹೇಳಿರುವ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ ತನ್ನ 5 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 22.60 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್​​ ಮಾಡಿದೆ. ಹೌದು, ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್​ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ದಿ ಡೆವಿಲ್​ ತನ್ನ 5ನೇ ದಿನ, ಸೋಮವಾರದಂದು 1.40 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್​​ (ಆರಂಭಿಕ ಅಂದಾಜು) ಮಾಡಿದೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಚಿತ್ರ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಭಾನುವಾರ 4 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್​​​ ಮಾಡಿತ್ತು. ವಾರದ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅಂಕಿ-ಅಂಶದಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಇಳಿಕೆ ಆಗಿದ್ದು, ಈ ವಾರಾಂತ್ಯದ ಗಳಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬಹುತೇಕರ ಗಮನವಿದೆ.

'ದಿ ಡೆವಿಲ್'​​ 5 ದಿನಗಳ ಒಟ್ಟು ಕಲೆಕ್ಷನ್​:

ದಿನಇಂಡಿಯಾ ನೆಟ್​​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​
ಮೊದಲ ದಿನ (ಗುರುವಾರ)10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
ಎರಡನೇ ದಿನ (ಶುಕ್ರವಾರ)3.4 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
ಮೂರನೇ ದಿನ (ಶನಿವಾರ)3.8 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನ (ಭಾನುವಾರ)4 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
ಐದನೇ ದಿನ (ಸೋಮವಾರ)1.40 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ (ಆರಂಭಿಕ ಅಂದಾಜು)
ಒಟ್ಟು22.60 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ

(ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಡಾಟಾ ಮೂಲ: ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್).

ಚಿತ್ರತಂಡ: ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ವೀರ್ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಹಳ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ. ಶ್ರೀ ಜೈ ಮಾತಾ ಕಂಬೈನ್ಸ್​​​ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್​ನಡಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ವೀರ್ ಅವರೇ ಕಥೆ, ಚಿತ್ರಕಥೆ ಬರೆದು ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್​​ ಕಟ್​ ಹೇಳೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ, ಬಂಡವಾಳವನ್ನೂ ಹೂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕಾಶ್ ವೀರ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ತಶ್ವಿನಿ ಅವರು ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ನಿರ್ಮಾಪಕಿಯಾಗೋ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಡಿಸೈನರ್​​ ಆಗಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಚನಾ ರೈ, ಶರ್ಮಿಳಾ ಮಾಂಡ್ರೆ, ಅಚ್ಯುತ್ ಕುಮಾರ್, ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ, ಮಹೇಶ್ ಮಂಜ್ರೇಕರ್, ಶೋಭರಾಜ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ​

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಸೂರ್ಯಂಗೆ ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತು ಗ್ರಹಣ ಹಿಡಿಯಲ್ಲ ಚಿನ್ನ' ಹಿಂದಿನ ಕಥೆಯೇನು?: 'ಡೆವಿಲ್'​ ಡೈಲಾಗ್ ರೈಟರ್ ಕಾಂತರಾಜ್ ಸಂದರ್ಶನ

ಇನ್ನೂ ಬಿ.ಅಜನೀಶ್ ಲೋಕನಾಥ್ ಸಂಗೀತ, ಮೋಹನ್ ಬಿ.ಕೆರೆ ಆರ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್​, ಸುಧಾಕರ್ ಎಸ್.ರಾಜ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ವರ್ಕ್, ರಾಮ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್​ ಡೈರೆಕ್ಷನ್​, ಹರೀಶ್ ಕೊಮ್ಮೆ ಅವರ ಸಂಕಲನ ಈ ಸಿನಿಮಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಸಿನಿಮಾದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬಹುತೇಕರ ಗಮನವಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದರ್ಶನ್​​ ಕುಳಿತ ಚೇರ್​ಗೆ ಖರ್ಚಾಗಿದ್ದು ₹50 ಲಕ್ಷ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗಾಗಿ ಥಿಯೇಟರ್​​​ನಲ್ಲಿಡಿ ಎಂದ ದಾಸ​​: 'ಡೆವಿಲ್'​ ಆರ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸಂದರ್ಶನ

TAGGED:

DARSHAN LATEST NEWS
ದರ್ಶನ್​​​​ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಸ್
ದಿ ಡೆವಿಲ್​ ಬಾಕ್ಸ್​ ಆಫೀಸ್​​ ಕಲೆಕ್ಷನ್
ದರ್ಶನ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ವೀರ್​ ಸಿನಿಮಾ
THE DEVIL COLLECTION

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.