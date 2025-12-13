ಮೊದಲ ದಿನ ಭರ್ಜರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದ 'ಡೆವಿಲ್' 2ನೇ ದಿನದ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಕುಸಿತ: ವಾರಾಂತ್ಯದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ
ದರ್ಶನ್ ಅಭಿನಯದ 'ದಿ ಡೆವಿಲ್' 10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಪ್ರಯಾಣ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಎರಡನೇ ದಿನದ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ.50ರಷ್ಟೂ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆದಿಲ್ಲ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 13, 2025 at 10:19 AM IST
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಮೂಲದ ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಕೊಲೆ ಆರೋಪ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿ ಜೈಲು ಸೇರಿರುವ ನಟ ದರ್ಶನ್ ತೂಗುದೀಪ ಅಭಿನಯದ 'ದಿ ಡೆವಿಲ್' ಡಿಸೆಂಬರ್ 11ರಂದು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ದರ್ಶನ್ ಸುತ್ತ ಇರುವ ವಿವಾದಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚಿನ ನಟನನ್ನು ಮತ್ತೆ ತೆರೆಮೇಲೆ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳೋದನ್ನು ಹಬ್ಬದಂತೆ ಆಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತೆರೆಕಂಡ ದಿನದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಎರಡನೇ ದಿನದ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಗುರುವಾರ, ತೆರೆಕಂಡ ದಿನ 'ದಿ ಡೆವಿಲ್' ಭಾರತದಲ್ಲಿ 10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಎರಡನೇ ದಿನ 3.50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಿದೆ. ಎರಡನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಶೇ.50ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ದು, ಇಂದು ಮತ್ತು ನಾಳೆ (ಶನಿವಾರ, ಭಾನುವಾರ)ಯ ಗಳಿಕೆ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರ ಗಮನವಿದೆ. ಚಿತ್ರ 2 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 13.50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದಿಸಿದೆ. ಈ ಅಂಕಿ - ಅಂಶಗಳು ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ವರದಿಯನ್ನಾಧರಿಸಿದೆ.
ಆಕ್ಯುಪೆನ್ಸಿ ರೇಟ್ ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ, ಬೆಳಗಿನ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ಶೇಕಡ 60.44, ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ಶೇಕಡ 51.74, ಸಂಜೆಯ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ಶೇಕಡ 63.47, ರಾತ್ರಿಯ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ಶೇಕಡ 79.34ರಷ್ಟು ಆಕ್ಯುಪೆನ್ಸಿ ರೇಟ್ ಹೊಂದಿತ್ತು.
ಇನ್ನೂ ಮೊದಲ ದಿನದ ಡೆವಿಲ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ದಾಖಲೆ ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ, ದರ್ಶನ್ ಅವರದ್ದೇ ಆದ 2023ರ ಚಿತ್ರ ಕ್ರಾಂತಿ (9.8 ಕೋಟಿ ರೂ)ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳಾದ ಮಹಾವತಾರ್ ನರಸಿಂಹ (2.29 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ) ಮತ್ತು ಸು ಫ್ರಮ್ ಸೋ (78 ಲಕ್ಷ ರೂ.)ಗಿಂತ ಮುಂದಿದೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಅವರದ್ದೇ ಆದ 'ಕಾಟೇರ' (2023)ಗಿಂತ ಹಿಂದುಳಿದಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ತನ್ನ ಮೊದಲ ದಿನ 11 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ದಿ ಡೆವಿಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಈ ವರ್ಷದ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ಟರ್ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ 'ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ 1'ಗಿಂತ ಹಿಂದುಳಿದಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ತನ್ನ ಮೊದಲನೇ ದಿನ 61.85 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸಿತ್ತು.
ಈ ಮೂಲಕ 2025ರ ಟಾಪ್ 3 ಕನ್ನಡ ಭರ್ಜರಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ದಿ ಡೆವಿಲ್ 2ನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಎಕ್ಕ ಮತ್ತು ಮಹಾವತಾರ್ ನರಸಿಂಹ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದೆ. ತೆಲುಗು ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಬಾಲಯ್ಯ ಅವರ ಅಖಂಡ 2 ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ಪೈಪೋಟಿ ಈ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವ ನಿರೀಕ್ಷಗಳಿವೆ.
ಶ್ರೀ ಜೈ ಮಾತಾ ಕಂಬೈನ್ಸ್ ಲಾಂಛನದಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಪ್ರಕಾಶ್ ವೀರ್ ಕಥೆ, ಚಿತ್ರಕಥೆ ಬರೆದು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ಮಾಪಕರೂ ಇವರೇ. ತಾರಾಗಣದಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ್ ಜೊತೆ ರಚನಾ ರೈ, ಮಹೇಶ್ ಮಂಜ್ರೇಕರ್, ಅಚ್ಯುತ್ ಕುಮಾರ್, ಶರ್ಮಿಳಾ ಮಾಂಡ್ರೆ, ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಸೇರಿ ಹಲವರಿದ್ದಾರೆ.