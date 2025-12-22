'ಡೆವಿಲ್' ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ: ಈ ವಾರ ಸುದೀಪ್ 'ಮಾರ್ಕ್', ಶಿವಣ್ಣನ '45' ಜೊತೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಫೈಟ್; ಗೆಲ್ಲೋರು ಯಾರು?
ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದ ಪ್ರಕಾಶ್ ವೀರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಡೆವಿಲ್' ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಂದುವರಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿವೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 22, 2025 at 10:31 AM IST
ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ದರ್ಶನ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ದಿ ಡೆವಿಲ್', ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ. ಕಳೆದ ವಾರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಕಿ-ಅಂಶ ಕುಗ್ಗಿತ್ತು. ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ವಾರಾಂತ್ಯ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಂತಸಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹೌದು, ಪ್ರಕಾಶ್ ವೀರ್ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬಂದ ಅದ್ಧೂರಿ ಸಿನಿಮಾ, ಭಾನುವಾರದಂದು 1.24 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಶನಿವಾರದಂದು 0.71, ಶುಕ್ರವಾರದಂದು 0.45 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಿತ್ತು. ಚಿತ್ರ ತನ್ನ 11ನೇ ದಿನ ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಈ ವಾರವೂ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಂದುವರಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ನಿನ್ನೆಯ 1.24 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸೇರಿದಂತೆ 'ದಿ ಡೆವಿಲ್' ತನ್ನ 11 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 27.6 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ.
ಒಟ್ಟು 11 ದಿನಗಳ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಹಿತಿ:
|ದಿನ
|ಇಂಡಿಯಾ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್
|ಮೊದಲ ದಿನ (ಗುರುವಾರ)
|10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|ಎರಡನೇ ದಿನ (ಶುಕ್ರವಾರ)
|3.4 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|ಮೂರನೇ ದಿನ (ಶನಿವಾರ)
|3.8 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನ (ಭಾನುವಾರ)
|4 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|ಐದನೇ ದಿನ (ಮೊದಲ ಸೋಮವಾರ)
|1.45 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|ಆರನೇ ದಿನ (ಮೊದಲ ಮಂಗಳವಾರ)
|1.05 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|ಏಳನೇ ದಿನ (ಮೊದಲ ಬುಧವಾರ)
|0.85 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|ಎಂಟನೇ ದಿನ (ಎರಡನೇ ಗುರುವಾರ)
|0.65 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|ಒಂಭತ್ತನೇ ದಿನ (ಎರಡನೇ ಶುಕ್ರವಾರ)
|0.45 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|ಹತ್ತನೇ ದಿನ (ಎರಡನೇ ಶನಿವಾರ)
|0.71 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|ಹನ್ನೊಂದನೆ ದಿನ (ಎರಡನೇ ಭಾನುವಾರ)
|1.24 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ (ಆರಂಭಿಕ ಅಂದಾಜು)
|ಒಟ್ಟು
|27.6 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್
- ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತದ ಕಲೆಕ್ಷನ್: 32.53 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
- ಇಂಡಿಯಾ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್: 27.6 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
- ಇಂಡಿಯಾ ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್: 32.53 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
(ಗಮನಿಸಿ - ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂಕಿ-ಂಶದ ಮೂಲ: ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್).
ಈ ವಾರ 2 ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರಗಳು ತೆರೆಗೆ: ಡಿಸೆಂಬರ್ 25ಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಈ ಗುರುವಾರ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ಗಳ 2 ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ ಚಿತ್ರಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೆರೆಕಾಣುತ್ತಿವೆ. ಹೌದು, ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ಗೆ ಸೆಂಚುರಿ ಸ್ಟಾರ್ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ರಿಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಉಪೇಂದ್ರ, ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ತಾರೆ ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಂತಹ ಖ್ಯಾತ ಕಲಾವಿದರು ತೆರೆಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ 45 ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ಅಭಿನಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸುದೀಪ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಮಾರ್ಕ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದೆ. ದಿ ಡೆವಿಲ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ 11ರಂದು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ 350ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಈ ವಾರಾಂತ್ಯ 3 ಚಿತ್ರಗಳ ಪೈಕಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಚಿತ್ರಮಂದಿರ, ಶೋಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಯಾವ ಸಿನಿಮಾದೆಡೆಗೆ ಒಲವು ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.
'ದಿ ಡೆವಿಲ್' ಕುರಿತು: ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರಕಾಶ್ ವೀರ್ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ. ಹೌದು, ಪ್ರಕಾಶ್ ವೀರ್ ಅವರೇ ಕಥೆ, ಚಿತ್ರಕಥೆ ಬರೆದು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಶ್ರೀ ಜೈ ಮಾತಾ ಕಂಬೈನ್ಸ್ ಲಾಂಛನದಡಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಶ್ವಿನಿ ವೀರ್ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿ ಚಿತ್ರತಂಡದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ದರ್ಶನ್ ಜೊತೆ ರಚನಾ ರೈ, ಶರ್ಮಿಳಾ ಮಾಂಡ್ರೆ, ಅಚ್ಯುತ್ ಕುಮಾರ್, ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ, ಮಹೇಶ್ ಮಂಜ್ರೇಕರ್, ಶೋಭರಾಜ್, ಹುಲಿ ಕಾರ್ತಿಕ್, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪ್ರಭು, ಸೋನಿಯಾ, ಯುವರಾಜ್ ಸೇರಿ ಹಲವರು ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಜೀವ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಬಿ.ಅಜನೀಶ್ ಲೋಕನಾಥ್ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ, ಮೋಹನ್ ಬಿ.ಕೆರೆ ಆರ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಸುಧಾಕರ್ ಎಸ್.ರಾಜ್ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ, ರಾಮ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸಾಹಸ ನಿರ್ದೇಶನ, ಹರೀಶ್ ಕೊಮ್ಮೆ ಅವರ ಸಂಕಲನ ಈ ಸಿನಿಮಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಯಶ್ To ಶಾರುಖ್, ಪ್ರಭಾಸ್, ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್: 2025 ರಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸದ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದರ್ಶನ್ ಕೇಸ್, ಥಗ್ಲೈಫ್ ಬ್ಯಾನ್, ಕಾಂತಾರ ದೃಶ್ಯ ಅನುಕರಿಸಿದ್ದ ರಣ್ವೀರ್: 2025ರಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನಲ್ಲಾದ ವಿವಾದಗಳಿಲ್ಲಿವೆ