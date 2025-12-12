'ದಿ ಡೆವಿಲ್' ಭರ್ಜರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್: ಕಾಂತಾರ ನಂತರ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಗೆಲುವು
ಭರ್ಜರಿ ಅಂಕಿ - ಅಂಶಗಳೊಂದಿಗೆ 'ದಿ ಡೆವಿಲ್' ಚಿತ್ರ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಪ್ರಯಾಣ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಂತಸಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 12, 2025 at 11:13 AM IST
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ನಟ ದರ್ಶನ್ ತೂಗುದೀಪ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ದಿ ಡೆವಿಲ್' ಡಿಸೆಂಬರ್ 11ರಂದು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಸಿನಿಮಾ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಯಶ ಕಂಡಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಜೋರಾಗೇ ಇತ್ತು.
ಬಹುತೇಕ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ವಿಮರ್ಶೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿರುವ 2025ರ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ, ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಂಕಿ - ಅಂಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರಯಾಣ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಗಲ್ಲಾಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿನ ಗಳಿಕೆಯೂ ವಿಮರ್ಶೆಯಂತೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದು, ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ 2025ರ ಮತ್ತೊಂದು ಬಿಗ್ ಹಿಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಕಾಂತಾರ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಕಡೆಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಇದೀಗ, ದರ್ಶನ್ ಸಿನಿಮಾ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಹೌದು, ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ದಿ ಡೆವಿಲ್ ತನ್ನ ಮೊದಲ ದಿನ 10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ (ಆರಂಭಿಕ ಅಂದಾಜು) ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟ್ರೆಂಡ್ ನಡುವೆ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾವೊಂದು ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 10 ಕೋಟಿ ರೂ. ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿರೋದು ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು ಎನ್ನಬಹುದು. ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಕರುನಾಡಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಗೆಲುವಿನ ನಗು ಬೀರಿದೆ. ಗುರುವಾರ ತೆರೆಕಂಡಿರುವ ಸಿನಿಮಾದ ವಾರಾಂತ್ಯದ ಕಲಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಸದ್ಯ ಎಲ್ಲರ ಗಮನವಿದೆ.
ನಾಯಕ ನಟ ದರ್ಶನ್ ಅವರು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಮೂಲಕ ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದ ಆರೋಪ ಹೊತ್ತು ಬಳ್ಳಾರಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯ ನಡುವೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದೇವೆ ಬಾಸ್ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ ತಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚಿನ ನಟನ ಸಿನಿಮಾ ಗೆಲ್ಲಿಸುವಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನ ದರ್ಶನ್ ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಂದೇಶವೊಂದನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರು. ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿ 'ದಿ ಡೆವಿಲ್' ಬೆಂಬಲಿಸಲು ತಮ್ಮ ಗಮನ ಹರಿಸುವಂತೆ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ನಟ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಅಚಲ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನೂ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದರು.
ಕಳೆದ ದಿನ, ಮುಂಜಾನೆಯೇ ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆಕಂಡಿತು. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನರ್ತಕಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಕ್ಕೆ 6.30ಕ್ಕೆ ದರ್ಶನ್ ಪತ್ನಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಮಗ ವಿನೀಶ್, ಚಿತ್ರದ ನಟಿ ರಚನಾ ರೈ ಹಾಗೂ ದರ್ಶನ್ ಆಪ್ತ ಧನ್ವೀರ್ ಆಗಮಿಸಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಜೊತೆ ಕುಳಿತು ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದರು.
