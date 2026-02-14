ETV Bharat / entertainment

ದರ್ಶನ್​​ 'ಕರಿಯ' ರೀ - ರಿಲೀಸ್​​: ಕುಗ್ಗದ ದಾಸನ ಕ್ರೇಜ್ - ಥಿಯೇಟರ್​ನಲ್ಲಿ ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸಿದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್

ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್​​ ಸ್ಟಾರ್ ದರ್ಶನ್ ತೂಗುದೀಪ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ಕರಿಯ' ರೀ-ರಿಲೀಸ್​​ ಆಗಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡಿದೆ.

Darshan Thoogudeepa
ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್​​ ಸ್ಟಾರ್ ದರ್ಶನ್ ತೂಗುದೀಪ (Photo: ANI)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : February 14, 2026 at 4:03 PM IST

2003ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್​​ ಸ್ಟಾರ್ ದರ್ಶನ್ ತೂಗುದೀಪ ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶಕ ಜೋಗಿ ಪ್ರೇಮ್ ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಹೆಸರು ತಂದುಕೊಟ್ಟ ಚಿತ್ರ 'ಕರಿಯ'. ನಾಯಕ ನಟನ ಜನ್ಮದಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರ ಮರು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 16, ಸೋಮವಾರದಂದು ದರ್ಶನ್ ಅವರ 49ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ನಿನ್ನೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರಸನ್ನ ಥಿಯೇಟರ್​ನಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರ ಮರುಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಹೌಸ್​ಫುಲ್​ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡಿದೆ.

ರೌಡಿಸಂ ಕಥೆ ಆಧರಿಸಿದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ರೌಡಿಗಳು ಅಭಿನಯಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ದರ್ಶನ್ ಸಿನಿಮಾ ಕೆರಿಯರ್​ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಬ್ರೇಕ್ ನೀಡಿತ್ತು. ಈ ಚಿತ್ರ 2024ರ ಆಗಸ್ಟ್ 30 ರಂದು ಮರು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ 35 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್‌ ಮಾಡಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮರು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.

ದರ್ಶನ್​ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಕರಿಯ ಸಿನಿಮಾ 2023ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿತ್ತು. ಈವರೆಗೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ರಿಲೀಸ್​ ಆಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ 3ನೇ ಬಾರಿ ಚಿತ್ರ ತೆರೆಕಂಡು, ಹೌಸ್​ಫುಲ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರಸನ್ನ ಥಿಯೇಟರ್​ನಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದೆ ಎನ್ನುವಂತೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್​ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಬುಲೆಟ್​ ರಕ್ಷಕ್, ತನಿಷಾ ಕುಪ್ಪಂಡ, ಡಾಗ್ ಸತೀಶ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದು, ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್​ ಆಗಿದೆ. ಬುಲೆಟ್​ ರಕ್ಷಕ್, ತನಿಷಾ ಕುಪ್ಪಂಡ, ಭರ್ಜರಿ ಬ್ಯಾಚರುಲರ್ಸ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ಅಮ್ರಿಟಾ ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾ ತುಂಬೆಲ್ಲಾ ಈಗ ಕರಿಯ ರೀ-ರಿಲೀಸ್​ನದ್ದೇ ಸದ್ದು.

ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಬುಲೆಟ್​ ರಕ್ಷಕ್, ಬಾಸ್ ಅಂತಾ ಬಂದಾಗ ಸೆಲೆಬ್ರೇಶನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಸೌಂಡ್​ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಜೋಶ್​ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಮಾನಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಇದೊಂದು ತರ ಹಬ್ಬಾನೇ. ಹಬ್ಬ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೋರ್ವ ಅಭಿಮಾನಿ, ರೀ-ರಿಲೀಸ್​ ಆದ್ರೂ 100 ಡೇಸ್​ ಪಕ್ಕಾ ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕರಿಯ ಅದೆಷ್ಟೇ ಬಾರಿ ರೀ-ರಿಲೀಸ್ ಆದ್ರೂ ಕ್ರೇಜ್​ ಕಿಂಚಿತ್ತೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲ್ಲ. ಕ್ರೌಡ್​ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ದರ್ಶನ್ ಅವರ ಬೇರೆ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನೂ ರೀ ರಿಲೀಸ್​ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಕ್ರೇಜ್​​ ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಯೋರ್ವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹಬ್ಬ ಶುರು ಆಗಿದೆ. ಬುಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಡಿ ಬಾಸ್​ನ ಆನ್​ಸ್ಕ್ರೀನ್​​​ನಲ್ಲಿ ನೋಡೋಕೆ ಅವರ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಸ್ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಫುಲ್ ಜೋಶ್​​ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನೂ ಯಾರ್ ಯಾರ್ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿಲ್ವೋ ಇವಾಗ್ಲೆ ಮಾಡಿ ಎಂದು 2-3 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಫ್ಯಾನ್​ ಪೇಜ್​​ಗಳು ಪೋಸ್ಟ್​ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದವು.

