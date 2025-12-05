'ಜೈ ಡಿ ಬಾಸ್': ಅನಾವರಣಗೊಂಡ 2 ಗಂಟೆಯಲ್ಲೇ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ದರ್ಶನ್ 'ಡೆವಿಲ್' ಟ್ರೇಲರ್
ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಭಿನಯದ 'ದಿ ಡೆವಿಲ್' ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 5, 2025 at 4:00 PM IST
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ದರ್ಶನ್ ತೂಗುದೀಪ ಅಭಿನಯದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ದಿ ಡೆವಿಲ್' ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ 2025ರ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ದಿ ಡೆವಿಲ್ ಟ್ರೇಲರ್ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕುತೂಹಲವನ್ನು ದುಪ್ಪಟ್ಟುಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ತೆರೆಕಂಡ ಕೆಲ ಹೊತ್ತಲೇ ದಾಖಲೆಯನ್ನೂ ಬರೆದಿದೆ.
ಈ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ಗೆ ಸಿನಿಸುಗ್ಗಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬಹುದು. ಡಿಸೆಂಬರ್ 11ರಂದು ದಿ ಡೆವಿಲ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದರೆ, 25ರಂದು ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ನಟನೆಯ ಮಾರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ಉಪೇಂದ್ರ, ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ '45' ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆಕಾಣಲಿದೆ. ಈ 3 ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್, ಸ್ಟಾರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಪೈಕಿ ಮೊದಲು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿರುವ ದಿ ಡೆವಿಲ್ ಸದ್ಯ ತನ್ನ ಟ್ರೇಲರ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ದುಪ್ಪಟ್ಟುಗೊಳಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕೇವಲ 2 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ 1 ಮಿಲಿಯನ್ (10 ಲಕ್ಷ)ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ. ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ 2 ಮಿಲಿಯನ್ ದಾಟಿದೆ.
ವೀಕ್ಷಣೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಚಿತ್ರದ ಹಿಂದಿರುವ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಶ್ರೀ ಜೈ ಮಾತಾ ಕಂಬೈನ್ಸ್, ಪೋಸ್ಟ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ದರ್ಶನ್ ಅವರ ಪೋಸ್ಟರ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ ಅಫೀಶಿಯಲ್ ಪೇಜ್, ''ದಿ ಡೆವಿಲ್ ಟ್ರೇಲರ್ ಕೇವಲ 2 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ 1 ಮಿಲಿಯನ್+ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ (ಫೈಯರ್ ಎಮೋಜಿಯೊಂದಿಗೆ). ಸಿನಿಮಾ ಡಿಸೆಂಬರ್ 11ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿದೆ'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಟ್ರೇಲರ್ ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ 2 ಮಿಲಿಯನ್ ದಾಟಿದೆ. ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ 'ಜೈ ಡಿ ಬಾಸ್' ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಸೂರ್ಯಂಗೆ ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತು ಗ್ರಹಣ ಹಿಡಿಯಲ್ಲ ಚಿನ್ನ': 'ದಿ ಡೆವಿಲ್' ಟ್ರೇಲರ್ಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಏನಂದ್ರು?
ಈ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರಕಾಶ್ ವೀರ್, 2018ರಲ್ಲೇ ನಟ ದರ್ಶನ್ ಅವರ ಜೊತೆ ಡೆವಿಲ್ ಕಥೆ ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದೆ. ಆದರೆ, ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಸಿನಿಮಾ ವಿಳಂಬವಾಯಿತು. 2 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಚಿತ್ರ ಆರಂಭಗೊಂಡು ಇದೀಗ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಸ್ತಿಲಿನಲ್ಲಿದೆ. ದರ್ಶನ್ ಸೇರಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಿತ್ರತಂಡದ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಸಿನಿಮಾ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ. ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ದರ್ಶನ್, ದಿನಕರ್ ಹಾಗೂ ದರ್ಶನ್ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಧ್ಯಮ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರೆಯಲಿ'' ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 7 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ '45' ಟ್ರೇಲರ್ ರಿಲೀಸ್ ಈವೆಂಟ್: ಶಿವಣ್ಣ, ಉಪ್ಪಿ, ರಾಜ್ ಚಿತ್ರದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಪಾಸ್
ಪ್ರಕಾಶ್ ವೀರ್ ಅವರೇ ಕಥೆ, ಚಿತ್ರಕಥೆ ಬರೆದು ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ, ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಚನಾ, ತುಳಸಿ, ಅಚ್ಯುತ್ ಕುಮಾರ್, ಮಹೇಶ್ ಮಂಜ್ರೇಕರ್, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪ್ರಭು, ಶೋಭ್ ರಾಜ್, ಗಿಲ್ಲಿನಟ ಸೇರಿ ಹಲವರು ಚಿತ್ರದ ತಾರಾಬಳಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸುಧಾಕರ್.ಎಸ್.ರಾಜ್ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ, ಕಾಂತರಾಜ್ ಎಸ್.ಎಸ್ ಸಂಭಾಷಣೆ, ಬಿ.ಅಜನೀಶ್ ಲೋಕನಾಥ್ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ, ಹರೀಶ್ ಕೊಮ್ಮೆ ಸಂಕಲನ, ಮೋಹನ್ ಬಿ.ಕೆರೆ ಕಲಾ ನಿರ್ದೇಶನ ಹಾಗೂ ರಾಮ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಅವರ ಸಾಹಸ ನಿರ್ದೇಶನ, ಚೇತನ್ ಹಾಗೂ ತಶ್ವಿನಿ ಅವರ ವಸ್ತ್ರವಿನ್ಯಾಸ ಈ ಸಿನಿಮಾಗಿದ್ದು, ತಶ್ವಿನಿ ವೀರ್ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ನಿರ್ಮಾಪಕರು. ಸಿನಿಮಾ ಡಿಸೆಂಬರ್ 11ರಂದು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.