ಗುರುವಾರ 'ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ 3' ಬಿಡುಗಡೆ: ಮನಸೆಳೆದ 'ಮುದ್ದು ಮಗಳೇ' ಹಾಡು; ಮೊದಲೆರಡು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಮೀರಿಸುತ್ತಾ ಈ ಚಿತ್ರ?
ಇದೇ ಮಾರ್ಚ್ 19ಕ್ಕೆ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ 3' ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 17, 2026 at 10:22 AM IST
2025ರ 'ಬ್ರ್ಯಾಟ್' ಯಶಸ್ಸಿನ ಬಳಿಕ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟ - ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ 'ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ 3' ತೆರೆಗಾಣಿಸಲು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಭಾಗದಲ್ಲೇ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಯಶಸ್ಸು ದಕ್ಕಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ - ಮಿಲನಾ ನಾಗರಾಜ್ ದಂಪತಿ ಮೂರನೇ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ಮೀಸಲಿರಿಸಿ, ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಮಳೆ ಹರಿಸಿ, ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ಕಾಳಜಿಯ ಹಲವು ಭಾವನೆಗಳ ಸರೋವರದಂತಿರುವ 'ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ 3'ನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೊಪ್ಪಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ಎವರ್ ಗ್ರೀನ್ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂರನೇ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಭಾಗವನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕೂಡಾ ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಮಾರ್ಚ್ 19ಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ನಾಡಿದ್ದು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.
ಹೌದು, ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ನಟಿಸಿ, ನಿರ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಗುರುವಾರದಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿದೆ. ಒಂದು ವಾರದ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದ್ದ ಚಿತ್ರತಂಡ, ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನ ಸಮೀಪಿಸಿರುವಾಗ ಒಂದಿಡೀ ಚಿತ್ರದ ಆತ್ಮದಂತಿರುವ ''ಮುದ್ದು ಮಗಳೇ'' ಎಂಬ ಲಿರಿಕಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಂಗ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದೆ. ತಂದೆ ಮಗಳ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಅದಕ್ಕೊಪ್ಪುವ ಸಂಗೀತದ ಮೂಲಕ ಈ ಹಾಡು ಕೇಳುಗರನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಕಥೆ ಬಗ್ಗೆ ತಂಡ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲವಾದರೂ, ಇದೊಂದು ತಂದೆ ಮಗಳ ಸ್ಟೋರಿ ಅನ್ನೋದು ಈಗಾಗಲೇ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಮೋಶನಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಗಳಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ.
ನಕ್ಕರೂ ಚೆಂದ ಅತ್ತರೂ ಚೆಂದ ಮುದ್ದಾದ ಬಂಧ ಈ ನನ್ನ ಕಂದಾ ಎಂಬ ಮಮತೆಯ ಸಾಲುಗಳಿರುವ ಈ ಹಾಡನ್ನು ಅರುಣ್ ನಾಯಕ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಕುಲ್ ಅಭಯಂಕರ್ ಸಂಗೀತವಿರುವ ಗೀತೆಗೆ ವಿಜಯ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಧ್ವನಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಮಧುರವಾಗಿ ಗೀತೆ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ.
ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡಿರುವ ಹಾಡುಗಳ ಮೂಲಕ ನಕುಲ್ ಅಭಯಂಕರ್ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಮೋಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಾಡು ಒಟ್ಟಾರೆ ಕಥೆಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಬಿಂದುವೊಂದನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ದಾಟಿಸಿದೆ. ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ ಸರಣಿ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿರುವ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಈ ಹಾಡಿನ ಮೂಲಕ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ.
ಕ್ರಿಸ್ಮಿ ಬ್ಯಾನರ್ನಡಿ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಮಿಲನಾ ನಾಗರಾಜ್ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ, ಮಿಲನಾ ನಾಗರಾಜ್, ಸಂವೃತಾ, ಅಮೃತಾ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್, ದಿಲೀಪ್ ರಾಜ್, ಶ್ವೇತಾ ಪ್ರಸಾದ್, ರಚೆಲ್ ಡೇವಿಡ್, ನಯೇರಾ, ಜಗದೀಶ್, ಅಭಿಲಾಶ್, ಗಿರಿರಾಜ್, ದಳಪತಿ ಮುಂತಾದವರ ತಾರಾಗಣ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕಿದೆ. ಶ್ರೀಕ್ರೇಜಿ ಮೈಂಡ್ಸ್ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಮತ್ತು ಸಂಕಲನ, ನಕುಲ್ ಅಭಯಂಕರ್ ಸಂಗೀತ, ಅಮರ್ ಮತ್ತು ಜೋನಾ ಕಲಾ ನಿರ್ದೇಶನ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕಿದೆ. ಮೊದಲೆರಡು ಸಿನಿಮಾಗಳಂತೆ ಈ ಚಿತ್ರ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣಲಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿದ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣಲಿದೆಯಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.