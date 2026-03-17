ETV Bharat / entertainment

ಗುರುವಾರ 'ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ 3' ಬಿಡುಗಡೆ: ಮನಸೆಳೆದ 'ಮುದ್ದು ಮಗಳೇ' ಹಾಡು; ಮೊದಲೆರಡು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಮೀರಿಸುತ್ತಾ ಈ ಚಿತ್ರ?

ಇದೇ ಮಾರ್ಚ್​ 19ಕ್ಕೆ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ 3' ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.

ರಿಲೀಸ್​ಗೆ ರೆಡಿ 'ಲವ್​​ ಮಾಕ್ಟೇಲ್​ 3' (Photo: Film Poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : March 17, 2026 at 10:22 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

2025ರ 'ಬ್ರ್ಯಾಟ್' ಯಶಸ್ಸಿನ ಬಳಿಕ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟ - ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ 'ಲವ್​​ ಮಾಕ್ಟೇಲ್​ 3' ತೆರೆಗಾಣಿಸಲು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಭಾಗದಲ್ಲೇ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಯಶಸ್ಸು ದಕ್ಕಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ - ಮಿಲನಾ ನಾಗರಾಜ್​ ದಂಪತಿ​ ಮೂರನೇ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ಮೀಸಲಿರಿಸಿ, ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಮಳೆ ಹರಿಸಿ, ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ಕಾಳಜಿಯ ಹಲವು ಭಾವನೆಗಳ ಸರೋವರದಂತಿರುವ 'ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ 3'ನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೊಪ್ಪಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಸ್ಯಾಂಡಲ್​​​ವುಡ್​ನ ಎವರ್​ ಗ್ರೀನ್​ ಸೂಪರ್​ ಹಿಟ್​ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂರನೇ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಭಾಗವನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕೂಡಾ ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಮಾರ್ಚ್​ 19ಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ನಾಡಿದ್ದು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.

ಹೌದು, ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ನಟಿಸಿ, ನಿರ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಗುರುವಾರದಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿದೆ. ಒಂದು ವಾರದ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ಟ್ರೇಲರ್​​ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದ್ದ ಚಿತ್ರತಂಡ, ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನ ಸಮೀಪಿಸಿರುವಾಗ ಒಂದಿಡೀ ಚಿತ್ರದ ಆತ್ಮದಂತಿರುವ ''ಮುದ್ದು ಮಗಳೇ'' ಎಂಬ ಲಿರಿಕಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಂಗ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದೆ. ತಂದೆ ಮಗಳ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಅದಕ್ಕೊಪ್ಪುವ ಸಂಗೀತದ ಮೂಲಕ ಈ ಹಾಡು ಕೇಳುಗರನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಕಥೆ ಬಗ್ಗೆ ತಂಡ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲವಾದರೂ, ಇದೊಂದು ತಂದೆ ಮಗಳ ಸ್ಟೋರಿ ಅನ್ನೋದು ಈಗಾಗಲೇ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಮೋಶನಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್​ಗಳಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ.

ನಕ್ಕರೂ ಚೆಂದ ಅತ್ತರೂ ಚೆಂದ ಮುದ್ದಾದ ಬಂಧ ಈ ನನ್ನ ಕಂದಾ ಎಂಬ ಮಮತೆಯ ಸಾಲುಗಳಿರುವ ಈ ಹಾಡನ್ನು ಅರುಣ್ ನಾಯಕ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಕುಲ್ ಅಭಯಂಕರ್ ಸಂಗೀತವಿರುವ ಗೀತೆಗೆ ವಿಜಯ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಧ್ವನಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಮಧುರವಾಗಿ ಗೀತೆ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ.

ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡಿರುವ ಹಾಡುಗಳ ಮೂಲಕ ನಕುಲ್ ಅಭಯಂಕರ್ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಮೋಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಾಡು ಒಟ್ಟಾರೆ ಕಥೆಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಬಿಂದುವೊಂದನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ದಾಟಿಸಿದೆ. ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ ಸರಣಿ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿರುವ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಈ ಹಾಡಿನ ಮೂಲಕ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ.

ಮಾರ್ಚ್ 19ಕ್ಕೆ 'ಲವ್​​ ಮಾಕ್ಟೇಲ್​ 3' ರಿಲೀಸ್​​​ (Photo: Film Poster)

ಕ್ರಿಸ್‌ಮಿ ಬ್ಯಾನರ್​ನಡಿ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಮಿಲನಾ ನಾಗರಾಜ್ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ, ಮಿಲನಾ ನಾಗರಾಜ್, ಸಂವೃತಾ, ಅಮೃತಾ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್, ದಿಲೀಪ್ ರಾಜ್, ಶ್ವೇತಾ ಪ್ರಸಾದ್, ರಚೆಲ್ ಡೇವಿಡ್, ನಯೇರಾ, ಜಗದೀಶ್, ಅಭಿಲಾಶ್, ಗಿರಿರಾಜ್, ದಳಪತಿ ಮುಂತಾದವರ ತಾರಾಗಣ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕಿದೆ. ಶ್ರೀಕ್ರೇಜಿ ಮೈಂಡ್ಸ್ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಮತ್ತು ಸಂಕಲನ, ನಕುಲ್ ಅಭಯಂಕರ್ ಸಂಗೀತ, ಅಮರ್ ಮತ್ತು ಜೋನಾ ಕಲಾ ನಿರ್ದೇಶನ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕಿದೆ. ಮೊದಲೆರಡು ಸಿನಿಮಾಗಳಂತೆ ಈ ಚಿತ್ರ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣಲಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿದ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣಲಿದೆಯಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.

ತಂದೆ ಮಗಳ ಬಾಂಧವ್ಯದ ಕಥೆ ಹೇಳಲಿದೆ 'ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ 3' (Photo: Film Poster)

TAGGED:

ಮುದ್ದು ಮಗಳೇ ಹಾಡು
ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್​ 3
ಡಾರ್ಲಿಂಗ್​ ಕೃಷ್ಣ ಮಿಲನಾ ನಾಗರಾಜ್
LOVE MOCKTAIL 3 MOVIE

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.