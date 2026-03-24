ಮೊದಲ ಸೋಮವಾರ 'ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ 3' ಗಳಿಕೆ ಕೊಂಚ ಇಳಿಕೆ: 5 ದಿನಗಳ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಹೀಗಿದೆ

'ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್' ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಿದ್ದ ದಿನ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ 'ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ 3' ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡು, ಬಾಕ್ಸ್​ ಆಫೀಸ್​ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಿದೆ.

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : March 24, 2026 at 11:07 AM IST

ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್​ ಹಾಗೂ ರಚಿತಾ ರಾಮ್​ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ಲ್ಯಾಂಡ್​ಲಾರ್ಡ್'​ ಸಿನಿಮಾದೊಂದಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ 2026ರಲ್ಲಿ ಶುಭಾರಂಭ ಮಾಡಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್​ ಕೃಷ್ಣ ಸಾರಥ್ಯದ 'ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ 3' ಯಶಸ್ಸಿನ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಚಂದನವನ ತೇಲುತ್ತಿದೆ. ಹೌದು, ಕೆಜಿಎಫ್​ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್​​ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್' ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಿದ್ದ ದಿನ ತೆರೆಕಂಡಿರುವ 2026ರ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ 3' ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ಗಲ್ಲಾಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಗೆದ್ದ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿದೆ.

'ಲವ್​ ಮಾಕ್ಟೇಲ್​ 3' ಕಲೆಕ್ಷನ್​: ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್​​ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ ಮಾಹಿತಿ​ ಪ್ರಕಾರ, 'ಲವ್​ ಮಾಕ್ಟೇಲ್​​ 3' ತನ್ನ ಮೊದಲ ಸೋಮವಾರ 0.67 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನೆಟ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ (ಒಟ್ಟು ಗ್ರಾಸ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ 0.75) ಮಾಡಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ದಿನಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. 1.40 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗ್ರಾಸ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​​​ನೊಂದಿಗೆ ಬಾಕ್ಸ್​ ಆಫೀಸ್​​ ಪ್ರಯಾಣ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಸಿನಿಮಾ ಎರಡನೇ ದಿನ 1.18 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ, ಮೂರನೇ ದಿನ 1.65, ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನ 1.65 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗ್ರಾಸ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಮುಖೇನ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ಹಾಗೂ ಮಿಲನಾ ನಾಗರಾಜ್​​ ಸಾರಥ್ಯದ ಸಿನಿಮಾ ತನ್ನ 5 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 6.65 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗ್ರಾಸ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​​ ಮಾಡಿದೆ.

ದಿನಗ್ರಾಸ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ನೆಟ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ಶೋಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಆಕ್ಯುಪೆನ್ಸಿ ರೇಟ್
ಮೊದಲ ದಿನ1.40 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ1.20 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ39743.0%
ಎರಡನೇ ದಿನ1.18 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ1.00 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ40737.0%
ಮೂರನೇ ದಿನ1.65 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ1.40 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ43151.0%
ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನ1.65 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ1.40 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ42650.0%
ಐದನೇ ದಿನ0.75 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ0.67 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ44625.0%
ಒಟ್ಟು ವ್ಯವಹಾರ6.65 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ5.67 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ----

ಮೊದಲ ದಿನ 397 ಶೋಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ ತೆರೆಕಂಡಿತು. ಸೋಮವಾರದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಶೋಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 446ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಈವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 2,017 ಶೋಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ 5.67 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, 6.65 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಒಟ್ಟು ಗ್ರಾಸ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಆಗಿದೆ.

ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮುದ್ದಾದ ದಂಪತಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಮಿಲನಾ ನಾಗರಾಜ್ ತಮ್ಮ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್​​ ಹೌಸ್​​ ಕ್ರಿಸ್‌ಮಿ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವ 'ಲವ್​ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ 3​​'ರಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ನಟ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ಜೊತೆಗೆ ಸಂವೃತಾ, ಅಮೃತಾ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್, ರೆಚೆಲ್ ಡೇವಿಡ್, ಅಭಿಲಾಶ್ ದಳಪತಿ, ದಿಲೀಪ್ ರಾಜ್, ಶ್ವೇತಾ ಪ್ರಸಾದ್, ನಯೇರಾ, ಜಗದೀಶ್ ಸೇರಿ ಹಲವರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದಂತೆ ನಕುಲ್ ಅಭಯಂಕರ್ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ, ಶ್ರೀ ಕ್ರೇಜಿ ಮೈಂಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ವರ್ಕ್​ ಮತ್ತು ಎಡಿಟಿಂಗ್, ಅಮರ್ ಮತ್ತು ಜೋನಾ ಅವರ ಕಲಾ ನಿರ್ದೇಶನ ಈ ಸಿನಿಮಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಚಿತ್ರತಂಡ ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ ಇದು 'ಲವ್​ ಮಾಕ್ಟೇಲ್' ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯ ಮೂರನೇ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಈ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡುವ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರತಂಡವಿದೆ.

