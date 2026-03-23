'ಲವ್​ ಮಾಕ್ಟೇಲ್​ 3' ಗಳಿಕೆ ಏರಿಕೆ: ಡಾರ್ಲಿಂಗ್​ ಕೃಷ್ಣರ ಸಿನಿಮಾ 4 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡಿದ್ದಿಷ್ಟು

ಮಾರ್ಚ್​​ 19ರಂದು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ 'ಲವ್​ ಮಾಕ್ಟೇಲ್​ 3' ಭಾನುವಾರ ತನ್ನ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಥಿಯೇಟರ್​​​ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಆಕ್ಯುಪೆನ್ಸಿ ರೇಟ್​​ ಸುಮಾರು ಶೇ.50ರಷ್ಟಿತ್ತು.

ನಟ-ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ
Published : March 23, 2026 at 10:14 AM IST

'ಲವ್​ ಮಾಕ್ಟೇಲ್​'. ಬಹುತೇಕ ಕನ್ನಡಿಗರೆಲ್ಲರೂ ನೋಡಿ ಆನಂದಿಸಿರುವ, ಭಾವುಕರಾಗಿರುವ, ತಮ್ಮ ಜೀವನದೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ದೃಶ್ಯಕಾವ್ಯ. ಹಲವು ಭಾವನೆಗಳ ಸಮುದ್ರದಂತಿರುವ ಚಿತ್ರದ ಕೊನೆ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಭಾಗ ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಪ್ರವೇಶಿಸಿತು. ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭ ಕಂಡಿರುವ ಕಥೆ ಬಾಕ್ಸ್​​ ಆಫೀಸ್​ನಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.

ಸಿನಿಮಾದ ಕೊನೆ ಭಾಗ ತಂದೆ ಮಗಳ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿದಿದೆ. ಆದಿ (ಡಾರ್ಲಿಂಗ್​ ಕೃಷ್ಣ) ಈಗ ತನ್ನ ದತ್ತು ಮಗಳಿಗೆ ಓರ್ವ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್​ ಫಾದರ್. ಪತ್ನಿ ನಿಧಿ (ಮಿಲನಾ ನಾಗರಾಜ್) ನಿಧನದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊರಬಂದಿಲ್ಲವಾದರೂ, ಈಗ ಆದಿಗೆ ಮಗಳೇ ಪ್ರಪಂಚ. ಅಪ್ಪ ಮಗಳ ಮುದ್ದಾದ ಕಥೆ ತೆರೆಕಂಡ 4 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 6.23 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗ್ರಾಸ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​​ ಮಾಡಿದೆ. ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿರುವ ಸ್ಪಂದನೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೋಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

'ಲವ್​ ಮಾಕ್ಟೇಲ್​ 3' ಕಲೆಕ್ಷನ್​: ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್​​ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ಮಾಹಿತಿ​ ಪ್ರಕಾರ, ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ಮಿಲನಾ ನಾಗರಾಜ್​ ದಂಪತಿ ಸಾರಥ್ಯದ ಸಿನಿಮಾ 1.40 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗ್ರಾಸ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​​​ನೊಂದಿಗೆ ಬಾಕ್ಸ್​ ಆಫೀಸ್​​ ಪ್ರಯಾಣ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ, ತನ್ನ ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನ ಅಂದರೆ ಮೊದಲ ಭಾನುವಾರ 1.98 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಚಿತ್ರ ಶನಿವಾರದಂದು 1.65 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ, ಶುಕ್ರವಾರದಂದು 1.18 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡಿತ್ತು, ಈ ಮೂಲಕ ಸಿನಿಮಾ ತನ್ನ 4 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 6.23 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಿದೆ.

ನೆಟ್​​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​​ ಗಮನಿಸೋದಾದ್ರೆ ಚಿತ್ರ 1.20 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಗಲ್ಲಾಪೆಟ್ಟಿಗೆಯ ವ್ಯವಹಾರ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ, ಶುಕ್ರವಾರ 1.00 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ, ಶನಿವಾರ 1.40 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ, ಭಾನುವಾರ 1.76 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಿದೆ. ಶೋಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು, ಗುರುವಾರ 397 ಶೋಗಳಿದ್ದರೆ, ಶನಿವಾರ - 407, ಭಾನುವಾರ - 431, ಭಾನುವಾರ - 426 ಶೋಗಳಿದ್ದವು.

ದಿನಗ್ರಾಸ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ನೆಟ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ಶೋಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಆಕ್ಯುಪೆನ್ಸಿ ರೇಟ್
ಮೊದಲ ದಿನ1.40 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ1.20 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ39743.0%
ಎರಡನೇ ದಿನ1.18 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ1.00 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ40737.0%
ಮೂರನೇ ದಿನ1.65 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ1.40 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ43151.0%
ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನ1.98 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ1.76 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ42650.0%
ಒಟ್ಟು ವ್ಯವಹಾರ6.23 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ5.36 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ----

ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಮಿಲನಾ ನಾಗರಾಜ್ ದಂಪತಿ ತಮ್ಮದೇ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್​​ ಹೌಸ್​​ ಕ್ರಿಸ್‌ಮಿ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವ 'ಲವ್​ ಮಾಕ್ಟೇಲ್​​' ಸರಣಿಯ ಮೂರನೇ ಭಾಗಕ್ಕೆ ನಕುಲ್ ಅಭಯಂಕರ್ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ, ಶ್ರೀ ಕ್ರೇಜಿ ಮೈಂಡ್ಸ್ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಮತ್ತು ಎಡಿಟಿಂಗ್, ಅಮರ್ ಮತ್ತು ಜೋನಾ ಕಲಾ ನಿರ್ದೇಶನ ಇದೆ. ತಾರಾಬಳಗದಲ್ಲಿ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ಜೊತೆಗೆ ಸಂವೃತಾ, ಅಮೃತಾ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್, ರಚೆಲ್ ಡೇವಿಡ್, ಅಭಿಲಾಶ್ ದಳಪತಿ, ದಿಲೀಪ್ ರಾಜ್, ಶ್ವೇತಾ ಪ್ರಸಾದ್, ನಯೇರಾ, ಜಗದೀಶ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಮೊದಲಾದವರಿದ್ದಾರೆ.

ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಥಿಯೇಟರ್​​ನಲ್ಲಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್​ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟಿರುವ ಕ್ಷಣಗಳು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ವೈರಲ್​ ಆಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರೋರ್ವರು, ದಿ.ಪುನೀತ್​ ರಾಜ್​​​ಕುಮಾರ್​ ಅವರ ಸಿನಿಮಾದ ಬಳಿಕ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದೆ ಎಂದು ಲವ್​ ಮಾಕ್ಟೇಲ್​ 3 ಮೇಲೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಮಳೆ ಹರಿಸಿದ್ದರು. ಧುರಂಧರ್ 2 ಕ್ರೇಜ್​ ನಡುವೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಕರುನಾಡಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದು, ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಲಿ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ.

