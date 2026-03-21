ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳೊಂದಿಗೆ ತೆರೆಕಂಡ 'ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ 3' 2 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ್ದೆಷ್ಟು?
ಮಾರ್ಚ್ 19ರಂದು ಅದ್ಭುತ ಸ್ಪಂದನೆಯೊಂದಿಗೆ ತೆರೆಕಂಡ 'ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ 3' ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಕಾಣಲಿದೆ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 21, 2026 at 9:59 AM IST
ಬಹುನಿರೀಕ್ಷೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಯುಗಾದಿಯಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದ 'ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ 3' ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಬಹುತೇಕ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆಯುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಗಲ್ಲಾಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ತಲುಪಿರುವ ಸಿನಿಮಾ ತನ್ನ ಮೊದಲ 2 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಿದ್ದು, ವಾರಾಂತ್ಯದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರ ಗಮನವಿದೆ.
ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ಅಭಿನಯಿಸಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳಿದ್ದ ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ ಸರಣಿ ಸಿನಿಮಾದ ಮೊದಲ ಭಾಗವು 2020ರ ಜನವರಿ 31ರಂದು ತೆರೆಕಂಡಿತ್ತು. ಸುಂದರ ಪ್ರೇಮಕಥೆ ಕನ್ನಡಿಗರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ತಲುಪುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿತ್ತು. ನವಿರಾದ ಪ್ರೇಮ ಕಥೆ ಜನಮನ ಸೆಳೆದು, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಬೇಡಿಕೆ ಮೇರೆಗೆ 20221ರ ಫೆಬ್ರವರಿ 11ರಂದು 2ನೇ ಭಾಗವೂ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಮೂರನೇ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಮಿಲನಾ ನಾಗರಾಜ್ ಮಾರ್ಚ್ 19ರಂದು ತಮ್ಮ ಈ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ 3 ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಮಾಹಿತಿ: ಇದು 'ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್' ಯೂನಿವರ್ಸ್ನ ಮೂರನೇ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದು, ಬಹುತೇಕ ಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಕಲೆಕ್ಷನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಕೂಡಾ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ಪ್ರಕಾರ, ಕ್ರಿಸ್ಮಿ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡ 'ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ 3', 1.36 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಪ್ರಯಾಣ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಗುರುವಾರದಂದು 397 ಶೋಗಳಿಗೆ, ಒಟ್ಟಾರೆ ಶೇ.43.0ರಷ್ಟು ಆಕ್ಯುಪೆನ್ಸಿ ಇತ್ತು.
ಎರಡನೇ ದಿನ ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಚಿತ್ರ 1.15 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. 407 ಶೋಗಳಿಗೆ ಶೇ.37.0ರಷ್ಟು ಆಕ್ಯುಪೆನ್ಸಿ ಇತ್ತು. 2 ದಿನಗಳಿಂದ ಚಿತ್ರದ ಒಟ್ಟು ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ 2.51 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ 2.88 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ. ಶನಿವಾರ ಮತ್ತು ಭಾನುವಾರ ಚಿತ್ರದ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಾಣುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಶೋಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನೂ ಏರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಮಿಲನಾ ನಾಗರಾಜ್ ದಂಪತಿ ತಮ್ಮದೇ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದು, ನಕುಲ್ ಅಭಯಂಕರ್ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ, ಶ್ರೀ ಕ್ರೇಜಿ ಮೈಂಡ್ಸ್ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಮತ್ತು ಸಂಕಲನ, ಅಮರ್ ಮತ್ತು ಜೋನಾ ಕಲಾ ನಿರ್ದೇಶನ ಈ ಸಿನಿಮಾಗಿದೆ. ಸಂವೃತ, ಅಮೃತಾ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್, ರಚೆಲ್ ಡೇವಿಡ್, ಅಭಿಲಾಶ್ ದಳಪತಿ, ದಿಲೀಪ್ ರಾಜ್, ಶ್ವೇತಾ ಪ್ರಸಾದ್, ನಯೇರಾ, ಜಗದೀಶ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಮೊದಲಾದವರು ತಾರಾಗಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಹಿಂದೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ, ಫೀಲ್ ಗುಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ. ಕಮರ್ಷಿಯಲ್, ಸೂಪರ್ ಹೀರೋ, ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಫೀಲ್ ಗುಡ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಬರವಣಿಗೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ಕೊಡಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ, ಈ ಕಥೆ 4 ವರ್ಷ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು. ಅಲ್ಲದೇ, ಸರಣಿ ಸಿನಿಮಾಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಭಾಗ ಬಂದಿರೋದು ಕೂಡಾ ಕಡಿಮೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಶ್ರಮದೊಂದಿಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕಥೆ ಜನರನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಲಿದೆ. ಮೊದಲೆರಡು ಭಾಗಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ ಚಿತ್ರ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ.
