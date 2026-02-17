'ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾದೆ ನಾ' ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರೀತಿ ಹೊತ್ತು ಬರಲು ಸಜ್ಜಾದ 'ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ 3' ಹೀರೋ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ 3' ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಚಿತ್ರತಂಡ 'ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾದೆ ನಾ' ಅನ್ನೋ ಹಾಡಿನ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
'ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್'. ಶೀರ್ಷಿಕೆಯೇ ವಿಭಿನ್ನ. ಸಿನಿಮಾವೂ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್. ಕಥೆ ವರ್ಣಿಸಲು ಪದಗಳಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸಿದವರು. ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ಎವರ್ ಗ್ರೀನ್ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾ. ಪ್ರೀತಿ, ವಾತ್ಸಲ್ಯ, ವಿಶ್ವಾಸ ಎಂದರೇನೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಸುಂದರ ಪ್ರೇಮ್ ಕಹಾನಿ. 'ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ 1' ಹಾಗೂ 'ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ 2' ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿವೆ. ಈ ಎರಡು ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮುಖೇನ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಲೆಯೆಬ್ಬಿಸಿದ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ಅವರೀಗ ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ 3ನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮಡಿಲಿಗೆ ಹಾಕಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ.
2020ರಲ್ಲಿ ಬಂದ ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ 1 ಹಾಗೂ 2022ರಲ್ಲಿ ಬಂದ ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ 2 ಸಿನಿಮಾಗಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಅಪಾರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಭರವಸೆಯ ನಟ ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ 3 ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಸದ್ದಿಲ್ಲದೇ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ, ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪೋಸ್ಟರ್ಗಳಿಂದ ಕುತೂಹಲ ಹುಟ್ಟಿಸಿರುವ ಚಿತ್ರತಂಡ ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ತಂದೆ-ಮಗಳ ಬಾಂಧವ್ಯದ ಕುರಿತಾದ ಹಾಡೊಂದನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಈ ಹಿಂದಿನ ಎರಡು ಆವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅನೇಕರು ಟ್ರೇಲರ್ಗಾಗಿ ಕಾತರರಾಗಿರುವಾಗಲೇ ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾದೆ ನಾ ಎಂಬ ಲಿರಿಕಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಂಗ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದೆ.
ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನದ ಗುಂಗಿನಲ್ಲಿರುವಾಗ ತೇಲಿಬಂದಂತಿರೋ ಈ ಹಾಡು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳ ತುಂಬೆಲ್ಲಾ ಹರಿದಾಡುತ್ತಾ, ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಮಾತು ಮೌನವಾಗಿದೆ, ಶೋಕ ಭಾವ ಮೂಡಿದೆ ಎಂಬ ಸಾಲುಗಳೊಂದಿಗೆ ಶುರುವಾಗುವ ಈ ಹಾಡನ್ನು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕಾಮತ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಕುಲ್ ಅಭಯಂಕರ್ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡಿ, ಸ್ವತಃ ಧ್ವನಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಹಾಡುಗಳು ಮೆಲ್ಲಗೆ ಒಳಗಿಳಿದು, ಬಹುದಿನಗಳ ನಂತರ ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಮತ್ತೊಂದಿಷ್ಟು ಹಾಡುಗಳು ಕೇಳಿದಾಕ್ಷಣವೇ ಎದೆಗಿಳಿದು ಕಾಡುತ್ತವೆ. ಈ ಹಾಡು ಎರಡನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ಳುವ ಲಕ್ಷಣ ಹೊಂದಿದೆ. ಎವರ್ಗ್ರೀನ್ ಪ್ರೇಮ ಗೀತೆಗಳ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗುವ ಸೂಚನೆ ಇದೆ. ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೇಳುಗರ ಕಡೆಯಿಂದ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿವೆ.
ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ ಸರಣಿಯ ಮೊದಲ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಎರಡನೇ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಆ ಪರಿಪಾಠ ಮುಂದುವರೆದಿತ್ತು. ಆ ಎರಡೂ ಸರಣಿಗಳ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಹಾಡುಗಳ ಪಾತ್ರವೂ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಮೂರನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿಯೂ ಅದು ಮುಂದುವರೆದಿದೆ.
ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ, ಮಿಲನಾ ನಾಗರಾಜ್, ಸಂವೃತ, ಅಮೃತಾ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್, ರೆಚೆಲ್ ಡೇವಿಡ್, ಅಭಿಲಾಶ್ ದಳಪತಿ ಮೊದಲಾದವರು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಿಸ್ಮಿ ಬ್ಯಾನರ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಮಿಲನಾ ನಾಗರಾಜ್ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಪೋಸ್ಟರ್ಸ್, ಹಾಡುಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹತ್ತಿರಾಗಿರುವ ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ 3 ಏಪ್ರಿಲ್ 10ರಂದು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿದೆ.
ಬಿಡುಗಡೆ ಘೋಷಣೆ ಸಂದರ್ಭ ಮನದಾಳ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಚಿತ್ರದ ಸಾರಥಿ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ, ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ 1 ಮತ್ತು 2ಕ್ಕೆ ತೋರಿದ ಪ್ರೀತಿ, ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮುಂದಿನ ಭಾಗ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಜರ್ನಿ ಆಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ, ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅನಿಸಿದ ನಂತರವೇ ನಾವು ಶೂಟಿಂಗ್ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಇಳಿದೆವು. ನೀವು ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಸಿನಿಮಾ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಬಹಳ ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.