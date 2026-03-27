ವಿವಾದದ ನಡುವೆ ಕುಗ್ಗಿದ 'ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ 3' ಕಲೆಕ್ಷನ್: 8 ದಿನ, ಗಳಿಸಿದ್ದೆಷ್ಟು?
'ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್' ಫ್ರ್ಯಾಂಚೈಸಿಯ ಮೂರನೇ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ಭಾಗ ಕಳೆದ ಗುರುವಾರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ, ಈವರೆಗೂ ಸುಮಾರು 9 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 27, 2026 at 10:22 AM IST
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಭರವಸೆಯ ನಟ, ನಿರ್ದೇಶಕ, ನಿರ್ಮಾಪಕ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ಅವರ 'ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ 3' ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ. ಕಳೆದ ಗುರುವಾರ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಚಿತ್ರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೆಳೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದು, ವಿವಾದದ ಸುಳಿಯಲ್ಲೂ ಸಿಲುಕಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಈವರೆಗೂ ಸುಮಾರು 9 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ.
ಚಂದನವನದ ಮಿಡ್-ಬಜೆಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಒಂದು 'ಧುರಂಧರ್ 2: ದಿ ರಿವೇಂಜ್'ನಂತ ಬೃಹತ್ ಬಂಡವಾಳದ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಎದುರಿಸಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಂಥ ಬೃಹತ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ನಡುವೆ ಬೇರೆ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಹೆದರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಕಥೆ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ತಂಡ, ಮಾರ್ಚ್ 19ರಂದೇ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ ಫ್ರ್ಯಾಂಚೈಸಿಯ ಮೂರನೇ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದು, ಗಲ್ಲಾಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಪತ್ನಿ - ನಟಿ ಮಿಲನಾ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ, ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಜೀವ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಮಾರ್ಚ್ 19ರಂದು ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ದಿ ಫೇರಿಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಆ ಚಿತ್ರ ಮುಂದೂಡಿಕೆಯಾದ ದಿನ ಕೆವಿಎನ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಲಹೆ ಮೇರೆಗೆ 'ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ 3' ರಿಲೀಸ್ ಆಯಿತು. ಯುಗಾದಿ, ಈದ್ ರಜೆಯ ಸಂದರ್ಭ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ 'ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ 3' ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟು, ಧುರಂಧರ್ 2: ದಿ ರಿವೇಂಜ್ ಎದುರು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಯಿತು. 1.40 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ (1.2 ಕೋಟಿ ರೂ. ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್) ತನ್ನ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಪ್ರಯಾಣ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ, 8 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 8.54 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ.
8.54 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಪೈಕಿ 7.36 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಈವರೆಗೆ 3,416 ಶೋಗಳು ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡಿವೆ. ಮೊದಲ ದಿನ 397 ಶೋಗಳೊಂದಿಗೆ ಚಿತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಈವರೆಗೆ 3,416 ಶೋಗಳು ನಡೆದಿವೆ.
1.2 ಕೋಟಿ ರೂ.ನೊಂದಿಗೆ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಚಿತ್ರ ಕಳೆದ ದಿನ 0.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಚಿತ್ರ ಏಳನೇ ದಿನದಂದು 0.57 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿತ್ತು.
|ದಿನ
|ಇಂಡಿಯಾ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್
|ಮೊದಲ ದಿನ (ಗುರುವಾರ)
|1.2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|ಎರಡನೇ ದಿನ (ಶುಕ್ರವಾರ)
|1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|ಮೂರನೇ ದಿನ (ಶನಿವಾರ)
|1.4 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನ (ಭಾನುವಾರ)
|1.4 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|ಐದನೇ ದಿನ (ಸೋಮವಾರ)
|0.67 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|ಆರನೇ ದಿನ (ಮಂಗಳವಾರ)
|0.62 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|ಏಳನೇ ದಿನ (ಬುಧವಾರ)
|0.57 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|ಎಂಟನೇ ದಿನ (ಗುರುವಾರ)
|0.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|ಒಟ್ಟು ಕಲೆಕ್ಷನ್
|7.36 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
(ಈ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಲಾದ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ವರದಿಯನ್ನಾಧರಿಸಿದೆ).
ಕಥೆಗಾರ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಎಂ.ನಾಯಕ್ ಎಂಬುವವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 'ನನ್ನ ಕಥೆಯ ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಕದ್ದು ಇತ್ತೀಚಿನ ಯಶಸ್ವಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಆರೋಪಗೈದಿದ್ದು, ಕಾನೂನು ಮೂಲಕ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತೇವೆಂದು ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಮಿಲನಾ ನಾಗರಾಜ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಶಸ್ಸಿನಾಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ದ ತಂಡವೀಗ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೊಡುವಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದೆ.
ಕ್ರಿಸ್ಮಿ ಬ್ಯಾನರ್ನಡಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ, ಮಿಲನಾ ನಾಗರಾಜ್, ಸಂವೃತಾ, ಅಮೃತಾ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್, ದಿಲೀಪ್ ರಾಜ್, ಶ್ವೇತಾ ಪ್ರಸಾದ್, ರಚೆಲ್ ಡೇವಿಡ್, ನಯೇರಾ, ಜಗದೀಶ್, ಅಭಿಲಾಶ್, ಗಿರಿರಾಜ್, ದಳಪತಿ ಸೇರಿ ಹಲವರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಕುಲ್ ಅಭಯಂಕರ್ ಸಂಗೀತ, ಅಮರ್ ಮತ್ತು ಜೋನಾ ಕಲಾ ನಿರ್ದೇಶನ, ಶ್ರೀಕ್ರೇಜಿ ಮೈಂಡ್ಸ್ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಮತ್ತು ಸಂಕಲನ ಈ ಸಿನಿಮಾಗಿದೆ. ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ ಮೊದಲ ಭಾಗ 2020ರ ಜನವರಿ 31ರಂದು, ಎರಡನೇ ಭಾಗ 20221 ಫೆಬ್ರವರಿ 11ರಂದು ತೆರೆಕಂಡು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿತ್ತು. 2026ರ ಮಾರ್ಚ್ 19ಕ್ಕೆ ತೆರೆಕಂಡ ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ 3 ಕೂಡಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.
