ಕಥೆ ಕದ್ದ ವಿವಾದದ ನಡುವೆ 'ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ 3' ಗಳಿಸಿದ್ದೆಷ್ಟು? 7 ದಿನಗಳ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಡೀಟೆಲ್ಸ್
ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ಸಾರಥ್ಯದ 'ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ 3' ಒಟ್ಟು 7.98 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ 6.86 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 26, 2026 at 12:10 PM IST
2026ರ ಯುಗಾದಿಗೆ ತೆರೆಕಂಡ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ 3' ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಸ್ಮಂದನೆ ಸಿಗುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರತಂಡ ಕಥೆ ಕದ್ದ ಆರೋಪ ಎದುರಿಸಿದ್ದು, ಕಳೆದ ಸಂಜೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೆದುರು ಆರೋಪ-ಪ್ರತ್ಯಾರೋಪಗಳು ನಡೆದಿವೆ.
ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್' ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಿದ್ದ ದಿನವೇ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ಮಿಲನಾ ನಾಗರಾಜ್ ದಂಪತಿಯ ಸಿನಿಮಾಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಂದನೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. 1.20 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಪ್ರಯಾಣ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಚಿತ್ರ ಈವರೆಗೆ 6.86 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್, 7.98 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ.
7 ದಿನಗಳ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ:
|ದಿನ
|ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್
|ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್
|ಶೋಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
|ಆಕ್ಯುಪೆನ್ಸಿ ರೇಟ್
|ಮೊದಲ ದಿನ (ಗುರುವಾರ)
|1.40 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|1.20 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|397
|43.0%
|ಎರಡನೇ ದಿನ (ಶುಕ್ರವಾರ)
|1.18 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|1.00 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|407
|37.0%
|ಮೂರನೇ ದಿನ (ಶನಿವಾರ)
|1.65 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|1.40 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|431
|51.0%
|ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನ (ಭಾನುವಾರ)
|1.65 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|1.40 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|426
|50.0%
|ಐದನೇ ದಿನ (ಸೋಮವಾರ)
|0.75 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|0.67 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|446
|25.0%
|ಆರನೇ ದಿನ (ಮಂಗಳವಾರ)
|0.69 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|0.62 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|448
|23.0%
|ಏಳನೇ ದಿನ (ಬುಧವಾರ)
|0.64 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|0.57 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|439
|21.0%
|ಒಟ್ಟು ವ್ಯವಹಾರ
|6.65 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|5.67 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|--
|--
(ಡಾಟಾ ಮೂಲ: ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್).
ಕರುನಾಡಿನಾದ್ಯಂತ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಚಿತ್ರದ ಶೋಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. 397 ಶೋಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಏಳನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ 439ಕ್ಕೇರಿದೆ.
ಕಥೆ ಕದ್ದ ಆರೋಪ: ಕಥೆಗಾರ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಎಂ.ನಾಯಕ್ ಎಂಬವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 'ನನ್ನ ಕಥೆಯ ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಕದ್ದು ಇತ್ತೀಚಿನ ಯಶಸ್ವಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಆರೋಪಗಳ ಮಳೆಗೈದಿದ್ದರು. ನಿರ್ಮಾಪಕ-ನಿರ್ದೇಶಕ ಗುರು ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲೇ ಕಥೆಯ ನರೇಷನ್ ನಡೆದಿತ್ತು. ಈಗ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳಿದ ಕಥೆಯ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧ, ಇಂಟರ್ವಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನನ್ನ ಕಥೆಯಿಂದ ಬಳಸಿದಂತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರು.
ಈ ಆರೋಪದ ಬಗ್ಗೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ, ''ನಾನು ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಮಾನನಷ್ಟ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಹಾಕಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ'' ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕಳೆದ ಸಂಜೆ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ಮಿಲನಾ ನಾಗರಾಜ್ ದಂಪತಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಪಕ ಗುರು ದೇಶಪಾಂಡೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ ತಮ್ಮ ಆರೋಪ ಪ್ರತ್ಯಾರೋಪಗಳನ್ನು ಜನರ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಸಿನಿಮಾಗಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಶ್ರಮಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಜನರು ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬಹಳ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಆರೋಪ ದೊಡ್ಡ ಅವಮಾನ. ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸುಳ್ಳು ಆರೋಪ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಗುರು ದೇಶಪಾಂಡೆ ಮತ್ತು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಎಂ.ನಾಯಕ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ರಾಜಿ ಸಂಧಾನದ ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ನಟ ಕೃಷ್ಣ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕ್ರಿಸ್ಮಿ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ಜೊತೆಗೆ ಸಂವೃತಾ, ಅಮೃತಾ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್, ರೆಚೆಲ್ ಡೇವಿಡ್, ಅಭಿಲಾಶ್ ದಳಪತಿ, ದಿಲೀಪ್ ರಾಜ್, ಶ್ವೇತಾ ಪ್ರಸಾದ್, ನಯೇರಾ, ಜಗದೀಶ್ ಸೇರಿ ಹಲವರು ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ನಕುಲ್ ಅಭಯಂಕರ್ ಸಂಗೀತ, ಶ್ರೀ ಕ್ರೇಜಿ ಮೈಂಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ವರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಎಡಿಟಿಂಗ್, ಅಮರ್ ಮತ್ತು ಜೋನಾ ಅವರ ಕಲಾ ನಿರ್ದೇಶನ ಈ ಸಿನಿಮಾಗಿದೆ.