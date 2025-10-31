ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ನಟನೆಯ 'ಬ್ರ್ಯಾಟ್' ವಿಮರ್ಷೆ: ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಕರಾಳ ದಂಧೆ ಅನಾವರಣ
ಶಶಾಂಕ್ ನಿರ್ದೇಶನ ಹಾಗೂ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ಅಭಿನಯದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬ್ರ್ಯಾಟ್ ಚಿತ್ರವಿಂದು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ 150ಕ್ಕೂ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ.
Published : October 31, 2025 at 4:57 PM IST
ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ 'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1' ಸಿನಿಮಾ ಬಳಿಕ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ದ ಚಿತ್ರ 'ಬ್ರ್ಯಾಟ್'. ನಿರ್ದೇಶಕ ಶಶಾಂಕ್ ಹಾಗೂ ನಟ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬಂದ ಬ್ರ್ಯಾಟ್ ಚಿತ್ರವಿಂದು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ 150ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಿದ ಬ್ರ್ಯಾಟ್: ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಿಶ್ವದ ಫೇಮಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್. ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟವನ್ನು ನೋಡಿ ಖುಷಿಪಡುವ ಬಳಗ ಒಂದೆಡೆಯಾದರೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ದಂಧೆಯೂ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲುವ ಚಿತ್ರನೇ ಈ 'ಬ್ರ್ಯಾಟ್'.
ಹಣ ಮಾಡಲು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಹಾದಿ ಹಿಡಿಯುವ ಕೃಷ್ಣ: ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಮಹದೇವಯ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ನಟ ಅಚ್ಯುತ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ರೇಣುಕಾ ಅಂದ್ರೆ ಮಾನಸಿ ಸುಧೀರ್ ದಂಪತಿಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಗ ಕೃಷ್ಣನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಹುಡುಗ. ಮನೆಯವರ ಒತ್ತಡದಿಂದ (ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ) ಪಿಯುಸಿ ಪಾಸಾಗಿ ಫುಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್ ಜೊತೆಗೆ ರಾಪಿಡೋ ಬೈಕ್ ಓಡಿಸುತ್ತಾ, ಗೆಳೆಯರೊಟ್ಟಿಗೆ ಓಡಾಡಿಕೊಂಡು ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸುವ ಕೃಷ್ಣ ಅಲಿಯಾಸ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಿಗೆ ದುಡ್ಡೊಂದಿದ್ದರೆ ಎಂಥವರೂ ಕೂಡಾ ಕಾಲಿಗೆ ಬೀಳುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಹಣ ಮಾಡಲು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಹಾದಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತಾನೆ. ಈ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಸುತ್ತ ಚಿತ್ರದ ಕಥೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ.
ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಜಾಲದ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದಾಗ: ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಹಾಗೂ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶಶಾಂಕ್ ಒಂದು ಗಂಭೀರ ವಿಷಯವನ್ನು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಜಾಲದ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದಾಗ ಎದುರಾಗುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಬದುಕು ಏನಾಗುತ್ತದೆ, ಎತ್ತ ಸಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ತೆರೆಮೇಲೆ ತಂದಿರುವ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಆಲೋಚನೆಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ನಿಂದ ಹೇಗೆ ಯುವಕರು ಪ್ರಾಣ ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಷಯವನ್ನು ಬಹಳ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶಶಾಂಕ್ ತೆರೆ ಮೇಲೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಲವರ್ ಬಾಯ್ ಇಮೇಜ್ನಿಂದ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿರುವ ಮನಿಷಾ ಕಂದಕೂರ್ ಅವರು ನಾಯಕನ ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಹುಡುಗಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಪಾತ್ರವೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ತಲುಪಿದೆ.
ಇನ್ನೂ, ಬಾರ್ ಓನರ್ ರೌಡಿ ಮಣಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಮಂಜು ಹಾಗೂ ಈ ರೌಡಿ ಮಣಿಯ ದುಡ್ಡಿನ ಆಸೆಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸುವ, ಲಂಚ ಪಡೆಯುವ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ರಮೇಶ್ ಇಂದಿರಾ ಪಾತ್ರವೂ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ಅರ್ಜುನ್ ಸಂಗೀತ ಹಾಗೂ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತ ಶಶಾಂಕ್ ಅವರ ಕಥೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿದೆ. ನಾನೇ ನೀನಂತೆ ಹಾಗೂ ಗಂಗಿ ಗಂಗಿ ಹಾಡುಗಳು ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಕಿಕ್ ಕೊಡುತ್ತವೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಭಿಲಾಶ್ ಕಲ್ಲತ್ತಿ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ, ಗಿರಿ ಮಹೇಶ್ ಸಂಕಲನ ಹಾಗೂ ಮಾಸ್ ಮಾದ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸೀನ್ಸ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತದೆ. ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಬಳಿಕ ಡಾಲ್ಫಿನ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಲಾಂಛನದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿರುವ ತೃಪ್ತಿ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಮಂಜುನಾಥ್ ಕಂದಕೂರ್ ಅವರಿಗಿದೆ. ಸಕ್ಸಸ್ ಬಳಿಕ ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು, ಹಿಂದಿ ಹಾಗೂ ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ನಿರ್ದೇಕರು ಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ತ್ರಿವೇಣಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶಶಾಂಕ್, ನಟ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ಹಾಗೂ ನಟಿ ಮನಿಷಾ ಕಂದಕೂರ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಜೊತೆ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಖುಷಿ ಪಟ್ಟರು. ಒಟ್ಟಾರೆ ಬ್ರ್ಯಾಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಸಂದೇಶದ ಜೊತೆಗೆ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಅನ್ನೋದು ವೀಕ್ಷಿಸಿದವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.