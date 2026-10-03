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ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ, ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಅಭಿನಯದ 'ಫಾದರ್' ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಮುಹೂರ್ತ ಫಿಕ್ಸ್

ಫಾದರ್ ಅಂದ್ರೇನೆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ. ತಮ್ಮ ಅಮೋಘ ಅಭಿನಯದ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿರುವ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಅವರಿಲ್ಲಿ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣರ 'ಫಾದರ್'. ರಾಜ್ ಮೋಹನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಸಿನಿಮಾವೀಗ ತನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ.

'Father' Movie Release date announce
'ಫಾದರ್' ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಮುಹೂರ್ತ ಫಿಕ್ಸ್ (Film Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 3, 2026 at 12:32 PM IST

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ಈ‌ ವರ್ಷದ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಸಿನಿಮಾ 'ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ 3' ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನ ಗೆದ್ದಿರುವ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಅಮೋಘ ಅಭಿನಯದ ಮೂಲಕ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮನರಂಜಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿರುವ ಬಹುಭಾಷಾ ನಟ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ 'ಫಾದರ್' ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಚಿತ್ರ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಹಾಗೂ ಟೀಸರ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಇದೀಗ ಈ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ಹೌದು, ಇದೇ ಸಾಲಿನ ಡಿಸೆಂಬರ್ 4 ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದ್ದಾರೆ 'ಫಾದರ್'.

ಫಾದರ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ. ತಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಭಿನಯದ ಮುಖೇನ ಬಹುತೇಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿರುವ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಅವರೇ ಇಲ್ಲಿ ಫಾದರ್. ಇನ್ನೂ, ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ಕೂಡಾ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯೆಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು. ಇವರಿಬ್ಬರ ಕಾಂಬಿನೇಶನ್​​ನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬರುತ್ತಿರುವ ಸಿನಿಮಾ ಈಗಾಗಲೇ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹುಟ್ಟಿಸಿದೆ. ತಂದೆ ಮಗನ ಕುರಿತಾದ ಸಾಕಷ್ಟು ಚಿತ್ರಗಳು ಮೂಡಿಬಂದಿದ್ದರೂ, ಈ 'ಫಾದರ್' ವಿಭಿನ್ನತೆಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ.

Prakash Raj in 'Father' Movie
'ಫಾದರ್' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ (Film Poster)

ಸದಭಿರುಚಿ ಚಿತ್ರಗಳ ನಿರ್ದೇಶಕರೆಂದೇ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ಆರ್ ಚಂದ್ರು, 'ಕಬ್ಜ' ಎಂಬ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿಯೂ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಆರ್.ಚಂದ್ರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಆರ್​ಸಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ಎಂಬ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರವಾಗಿ ಫಾದರ್ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದೆ. ಯಮುನ ಚಂದ್ರು ಅವರು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್​ ಮೋಹನ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್​ ಕಟ್​ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಫಾದರ್.. ಟೈಟಲೇ ಹೇಳುವಂತೆ ತಂದೆ ಮಗನ ಬಾಂಧವ್ಯದ ಸುತ್ತ ಸಾಗುವ ಸಿನಿಮಾವಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಹಾಗೂ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ಅಪ್ಪ-ಮಗನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಜೀವ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ. ‌ಹೆಸರಾಂತ ಮ್ಯಾಕೀಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಈ ಚಿತ್ರದ ವಿತರಣೆ ಹಕ್ಕನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಹಾಡುಗಳು ಹಾಗೂ ಟ್ರೇಲರ್ ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಅನಾವರಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.

'Father' Movie Release date announce
ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್, ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ನಟನೆಯ 'ಫಾದರ್' ರಿಲೀಸ್​ ಡೇಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ (Film Poster)

ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡುವ ಉದ್ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಾಪನೆಗೊಂಡಿರುವ ಆರ್.ಸಿ.ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್​ನ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ ಇದಾಗಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿವೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷಾಂತ್ಯ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್​ ಪ್ರಮೋಶನಲ್​ ಈವೆಂಟ್​ ಜರುಗಿತ್ತು. 'ಫಾದರ್' ಥೀಮ್ ವಿಡಿಯೋ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿತ್ತು. ಆರ್‌.ಚಂದ್ರು ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ತಂದೆಯನ್ನೇ ಕರೆಸಿದ್ದು ಬಹುತೇಕರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿತ್ತು.

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ಕುಟುಂಬ, ಭಾವನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳ ಸುತ್ತ ಸಾಗುವ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೂ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುವ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್‌ಗೆ ಇದೊಂದು ಕೇವಲ ಚಿತ್ರವಾಗದೇ, ಸಂಬಂಧಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಯಣಿಸುವ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಅನುಭವವಾಗಲಿದೆ. ಈ ವರ್ಷಾಂತ್ಯ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 4ರಂದು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣಲಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.

'Father' Movie Release date announce
ತಂದೆ ಮಗನಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್, ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ (Film Poster)

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಒರಿಜಿನಲ್ ಮಾನ್​​ಸ್ಟರ್' ಮೊದಲ ಹಂತದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮುಕ್ತಾಯ: ಬ್ಯಾಕ್​ ಟು ಬ್ಯಾಕ್​ ಹಿಟ್​ ಸಿನಿಮಾ ಕೊಡುತ್ತಿರುವ ಶಿವಣ್ಣನಿಗೆ ಹಿಡಿಸಿದ ಕಥೆಯಿದು

TAGGED:

ಫಾದರ್ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಡೇಟ್
ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ
ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್
ರಾಜ್ ಮೋಹನ್
FATHER RELEASE DATE

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