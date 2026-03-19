'3 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿದ್ದೆ, ನನಗೆ ಭಾಷೆ ಅರ್ಥವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ': ಕೆಡಿ ಹಾಡಿನ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ನೋರಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ
'ಸರ್ಕೆ ತೇರಿ ಚುನರ್ ಸರ್ಕೆ' ವಿವಾದದ ಕುರಿತು ನೋರಾ ಫತೇಹಿ ಕಳೆದ ಸಂಜೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಾದ ಕೆಲ ಹೊತ್ತಲ್ಲೇ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರೇಮ್ ವಿಡಿಯೋ ಸಂದೇಶ ಹಂಚಿಕೊಂಡು, ಹಾಡಿನ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 19, 2026 at 10:05 AM IST
ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಸ್ತಿಲಿನಲ್ಲಿರುವ 'ಕೆಡಿ: ದಿ ಡೆವಿಲ್'ನ 'ಸರ್ಸೆ ನಿನ್ನ ಸೆರಗ ಸರ್ಸೆ' ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿರುವ ನಟಿ-ನರ್ತಕಿ ನೋರಾ ಫತೇಹಿ ಕೊನೆಗೂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸುವ ಬದಲು ಫಿಲ್ಮ್ಮೇಕರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಣೆಗಾರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬುಧವಾರ ಸಂಜೆ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಸಂದೇಶ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ನೋರಾ ಫತೇಹಿ, ವಿವಾದದ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ನಿಲುವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. ಹಿಂದಿ ಆವೃತ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತನಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಹಾಡು ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ದೃಶ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವ್ಯಾಪಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ.
"ಹಾಡು ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಫಿಲ್ಮ್ಮೇಕರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಂಟೆಂಟ್ ಹಿಂದಿರುವ ಜನರನ್ನು ಹೊಣೆಗಾರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಕಲಾವಿದರನ್ನಲ್ಲ" ಎಂದು ನೋರಾ ಟೀಕೆಗಳನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.
3 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 'ಸರ್ಸೆ ನಿನ್ನ ಸೆರಗ ಸರ್ಸೆ' ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಹಾಡಿನ ಶೂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದೆ. ನನಗೆ ಭಾಷೆ ಅರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಶನ್ಗಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮೇಕರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತಳಾಗಿದ್ದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು. ನಟಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅನುಚಿತವಾದ ಯಾವುದನ್ನೂ ತಿಳಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.
'ಸರ್ಕೆ ತೇರಿ ಚುನರ್ ಸರ್ಕೆ' ಎಂಬ ಹಿಂದಿ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ನಂತರ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಸಾಹಿತ್ಯದೊಂದಿಗೆ ರಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ತಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಿಂದಿ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಅನುಮೋದನೆಯಿಲ್ಲದೇ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಮೊದಲು ಕೇಳಿದಾಗ, ಇದು ಸಮಸ್ಯೆ ತರುತ್ತದೆ ಎಂದನಿಸಿತೆಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. "ಅವರು ಹಿಂದಿ ವರ್ಷನ್ ಸಾಂಗ್ ಅನ್ನು ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದಾಗ, ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿತ್ತು. ಇದು ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾನು ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
Retro rhythm. Electrifying moves. Unstoppable swagger🔥— KVN Productions (@KvnProductions) March 14, 2026
The song release event is happening today at 5:05 PM at AMB Cinemas 🔊 releasing on @aanandaaudio. Stay tuned! | KDTheDevil#SarseNinnaSeragaSarse - KANNADA#SarkeChunarTeriSarke - HINDI#JaripeyNaathoPandagaJaripey -… pic.twitter.com/74rxTOTpuB
ಕಳವಳ ಹೆಚ್ಚಾದ ನಂತರ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನಿಂದ ದೂರವಿರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ ಎಂದು ನಟಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ನಂತರ ಅವರು ಹಾಡನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಗಮನಸೆಳೆದರು.
ಕಲಾವಿದರು ನಿಯಂತ್ರಿಸದ, ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾಗದ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಹೇಗೆ ದೂಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ನೋರಾ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯ ಬಲವಾದ ಬೆಂಬಲವಿಲ್ಲದವರು (ಪ್ರದರ್ಶಕರು) ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರಗಳ ಮೇಲೆ ಸೀಮಿತ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. "ನಾವು ಕಲಾವಿದರು ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಅದು ಸರಿ ಅಲ್ಲ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಅಂತಹ ವಿಷಯವನ್ನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ರಚಿಸುವ ಮತ್ತು ಅನುಮೋದಿಸುವ ಜನರನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸುವಂತೆ ಅವರು ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯ ವಿವಾದಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಇದು ಏಕೈಕ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ.
ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ ಪಂಚಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಸಾಂಗ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಯಿತು. ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಾಡು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕೂಡಲೇ ವಿವಾದ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿತು. ಅನೇಕ ವೀಕ್ಷಕರು ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ನೃತ್ಯಭಂಗಿಗಳನ್ನು ಅಶ್ಲೀಲವೆಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು. ಈ ವಿಷಯ ಸಂಸತ್ತನ್ನೂ ತಲುಪಿತು. ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾರ ಸಚಿವಾಲಯವು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿತು. ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯ ನಂತರ, ಹಾಡಿನ ಹಿಂದಿ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಯಿತು. ಸದ್ಯ ಅಧಿಕೃತ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆಯ ಹಾಡು ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಹಾಡು ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವು ಗಣ್ಯರ ಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಜನಪ್ರಿಯ ಗಾಯಕ ಅರ್ಮಾನ್ ಮಲಿಕ್, ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸಿನಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಘ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಆಯೋಗದಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿವೆ. ಗೀತರಚನೆಕಾರ ರಕೀಬ್ ಆಲಂ ಕೂಡಾ ಈ ಹಿಂದೆ ಸಂಭಾವ್ಯ ಸೆನ್ಸಾರ್ಶಿಪ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಪ್ರೇಮ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಕೆಡಿ: ದಿ ಡೆವಿಲ್ ಚಿತ್ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 30 ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಮುಂದುವರಿದ ವಿವಾದದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ ಬದಲಾಗಿಲ್ಲ.