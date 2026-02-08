ETV Bharat / entertainment

'ದೈವ' ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆ: ಮಗನಿಗಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಜಯಮ್ಮ ಪದ್ಮರಾಜ್

ಎಂ.ಜೆ.ಜಯರಾಜ್ ಅಭಿನಯಿಸಿ, ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿರುವ 'ದೈವ' ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ.

'ದೈವ' ಸಿನಿಮಾದ ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 8, 2026 at 2:53 PM IST

ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತರು ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡುವುದು ಹೊಸತೇನಲ್ಲ‌. ಇದೀಗ, ಲೆಕ್ಚರರ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಗುಡ್ ಬೈ ಹೇಳಿ, ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾ ಬಂದವರು ಎಂ.ಜೆ.ಜಯರಾಜ್. ಸದ್ಯ ಇವರೇ ಅಭಿನಯಿಸಿ, ನಿರ್ದೇಶಿಸಿರುವ 'ದೈವ' ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ.

ಬಹುತೇಕ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿರುವ 'ದೈವ' ಸಿನಿಮಾದ ಟ್ರೇಲರ್ ಅ​ನ್ನು ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದದೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕರ ತಾಯಿ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಮಾಪಕಿಯೂ ಆಗಿರುವ ಜಯಮ್ಮ ಪದ್ಮರಾಜ್ ಅವರು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿ, ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು. ವಿಭಿನ್ನ ಕಥಾಹಂದರ ಹೊಂದಿರುವ ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದ್ದು, ನೋಡುಗರ ಕಾತರ ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತಿದೆ.

ಎಂ.ಜೆ.ಜಯರಾಜ್​ಗೆ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ನೀತು ರಾಯ್ ಹಾಗೂ ಸುರಭಿ ರೆಡ್ಡಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಜತೆ ಅರುಣ್ ಬಚ್ಚನ್, ಪತ್ರಕರ್ತ ಹಾಗೂ ನಟ ಮಂಜುರಾಜ್ ಸೂರ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಲಾವಿದರು ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಟ್ರೇಲರ್ ಅನಾವರಣದ ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ನಟ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಂ.ಜೆ.ಜಯರಾಜ್, ''ನಾನು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್​ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿ, ನಿರ್ದೇಶಕ ರವಿ ಶ್ರೀವತ್ಸ ಅವರ ಬಳಿ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬಂದೆ. ನಂತರ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸುವುದರ ಜತೆಗೆ, ನಾಯಕನಾಗಿಯೂ ನಟಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ‌'' ಎಂದರು.

'ದೈವ' ಸಿನಿಮಾ ಕಲಾವಿದರು (ETV Bharat)

''ದೈವ ಎಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೆನಪಾಗುವುದು ರಿಷಭ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ 'ಕಾಂತಾರ' ಸಿನಿಮಾ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ದೈವಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜೋಗಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಇದೊಂದು ಪಕ್ಕಾ ಹಳ್ಳಿ ಸೊಗಡಿನ ಸಿನಿಮಾ. ಯಾವುದೇ ಸೆಟ್ ಹಾಕದೆ, ಶಿರಸಿ ಬಳಿಯ ಹಳ್ಳಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಪಾತ್ರ ಎರಡು ಶೇಡ್​​ಗಳಲ್ಲಿ ಇರಲಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಟೀಸರ್ ಹಾಗೂ ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಟ್ರೇಲರ್‌ಗೂ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ದೊರಕಿದೆ. ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಒಂದೂವರೆ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಜೆಟ್​​ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲೇ ಹೇಳಿ'' ಎಂದು ತಮ್ಮ ಚಿತ್ರದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಜಯರಾಜ್ ವಿಶ್ವಾಸದ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದರು.

'ದೈವ' ಸಿನಿಮಾ ಕಲಾವಿದರು (ETV Bharat)

ಮಂಜುರಾಜ್ ಸೂರ್ಯ ಮಾತನಾಡಿ, ''ಗ್ರಾಮೀಣ ಸೊಗಡಿನ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನನ್ನದು NGO ಮೂಲಕ ಹಳ್ಳಿಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವ ಶಿಕ್ಷಕನ ಪಾತ್ರ. ಚಿತ್ರದ ಸಹ ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ'' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

'ದೈವ' ಸಿನಿಮಾ ಕಲಾವಿದರು (ETV Bharat)

ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ‌ ವಿಜೇತ್ ಮಂಜಯ್ಯ ಸಂಗೀತ, ಸಿದ್ದಾರ್ಥ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ವರ್ಕ್ ಇದೆ. ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಾಮಪ್ಪ ಸೋಮಪ್ಪ ಮೇಗಲಮನಿ, ಸೋಮಶೇಖರ್ ಜಿ.ಪಟ್ಟಣಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಸಹ ನಿರ್ಮಾಣವಿದೆ.‌ ಫೆಬ್ರವರಿ 12ರಂದು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ದೈವದ ದರ್ಶನ ಸಿಗಲಿದೆ.

