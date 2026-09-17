'ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲದವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಕೊಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪಿಎಂ ಮೋದಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ಅರ್ಹತೆ ಅವರಿಗಿಲ್ಲ': ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕುರಿತ ಟೀಕೆಗಳಿಗೆ ಅನಂತ್ ನಾಗ್ ಉತ್ತರ
Anant Nag Interview: ಹಿರಿಯ ನಟ ಅನಂತ್ ನಾಗ್ ಅವರು 2024ನೇ ಸಾಲಿನ ದಾದಾಸಾಹೇಬ್ ಫಾಲ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ವರದಿಗಾರ ರವಿಕುಮಾರ್.ಎಂ.ಕೆ ಜೊತೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 17, 2026 at 4:35 PM IST
ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ನೀಡಿರುವ ಅಗಾಧ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಚಂದನವನದ ಹಿರಿಯ ನಟ ಅನಂತ್ ನಾಗ್ ಅವರಿಗೆ 2024ನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ದಾದಾಸಾಹೇಬ್ ಫಾಲ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾರ ಸಚಿವಾಲಯವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 16ರಂದು ಈ ಮಹತ್ವದ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು, ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ ಇದೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ 72ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟ ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ದಾದಾಸಾಹೇಬ್ ಫಾಲ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯ ಶಿಫಾರಸಿನ ಮೇರೆಗೆ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ನಟ ಅನಂತ್ ನಾಗ್ ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಖುಷಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ದಾದಾಸಾಹೇಬ್ ಫಾಲ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವತಃ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರು ಅಭಿನಂದನೆ ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿಯಿದೆ?
''ಪ್ರಧಾನಿಯವರು ಅಭಿನಂದನೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ನನಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಪದ್ಮಭೂಷಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಈ ವರ್ಷ ಫಾಲ್ಕೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ, ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ'' ಎಂದು ಹಿರಿಯ ನಟ ಅನಂತ್ ನಾಗ್ ತಿಳಿಸಿದ್ರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಡಾ.ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಬಳಿಕ ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂದಿರೋದಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಅಭಿಮಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ?
''ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. ಡಾ.ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ನಾನು ಸದಾ ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ಹಡಗು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವೆ. ಅವರದ್ದು ದೊಡ್ಡ ಹಡಗು, ನನ್ನದೊಂದು ಸಣ್ಣ ದೋಣಿ. ಅವರ ಹಡಗು ನದಿಯಿಂದ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತು. ನಾನು ನದಿಯಿಂದ ಆ ಹಡಗನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದಿವೆ. ಅವರು ತಂಡ ಕಟ್ಟಿ ಪೂರ್ವತಯಾರಿಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣಕ್ಕೆ ಹೊರಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಂದ್ರೆ, ಬರಹಗಾರರು, ಸಾಹಿತಿಗಳು, ಸಂಗೀತಕಾರರು, ನಿರ್ದೇಶಕರು ಇವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಸೇರಿಸಿ ಸರಿಸುಮಾರು ಒಂದು ವರ್ಷ ಚಿತ್ರಕಥೆ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಶೂಟಿಂಗ್ಗೆ ಹೊರಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಧಾಟಿ ಇತ್ತು. ಅದನ್ನು ನಾನು ಡಾ.ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಂದ ಕಲಿತಿದ್ದೇನೆ. ಅವರ ಜೊತೆ ಎರಡು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಅವಕಾಶವೂ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು'' ಎಂದು ಸ್ಮರಿಸಿದರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಜೊತೆ ಕಾಮನ ಬಿಲ್ಲು ಹಾಗೂ ಭಕ್ತ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದೀರ. ಅವರ ಜೊತೆ ನಿಮ್ಮ ಒಡನಾಟ ಹೇಗಿತ್ತು?
''ಅವರು ನಡೆದಿರುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಈಗ ಜನರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತಾ ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ'' ಎಂದರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: 300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀರ. ನಿಮ್ಮ ಸಿನಿಪಯಣವನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಏನನಿಸುತ್ತದೆ?
ನನ್ನ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರ 'ಸಂಕಲ್ಪ'. ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಆಯಿತು. ಆ ಚಿತ್ರದ ಒಂದು ವರ್ಷದ ನಂತರ ಶ್ಯಾಮ್ ಬೆನೆಗಲ್ ಅವರ 'ಅಂಕುರ್' ಎಂಬ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿತ್ರಗಳು ಮೈಸೂರು, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೇ ಆಯಿತು. ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದೂ ಕೂಡಾ ಕನ್ನಡ ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲೇ.
ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ 'ಕನ್ನಡ ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರ' ಅಂತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮವರೇ ಅಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದವರಾದ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಮುದೂರ್, ವೆಂಕಟರಾವ್ ತಲಗೇರಿ, ಆರ್ಡಿ ಕಾಮತ್ ಅಂತಹವರ ಜೊತೆ ನಾನು ಕನ್ನಡ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸೋಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಅವರು ನನ್ನ ಗುರುಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ ವಯಸ್ಸಾದಾಗ ನಾನೇ ಬಹುತೇಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾನೇ ಸ್ವತಃ ನಿರ್ಮಾಪಕ, ನಿರ್ದೇಶಕ, ನಟ... ಹೀಗೆ ನಾನೇ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಆಗ ಶಂಕರ್ನಾಗ್ (ಸಹೋದರ, ದಿ.ನಟ) ನನಗಿಂತ 6 ವರ್ಷ ಚಿಕ್ಕವನು. ನನಗೆ ಸುಮಾರು 20 ವರ್ಷ. ಅವನಿಗೆ 14 ವರ್ಷ. ಅವನು ನನ್ನ ಜೊತೆಯೇ ಇರುತ್ತಿದ್ದ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಅಲ್ಲಿ (ಮುಂಬೈ) ಕಲಿತು ನಂತರ ನಾನು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಹೀಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿನ (ಕರ್ನಾಟಕ) ಸಿನಿಮಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಹೊಸ ಅಲೆಯ ಸಿನಿಮಾಗಳು, ಆರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್, ಮಣ್ಣಿನ ಪರಿಮಳ ಇರುವಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಅರಿವಿಗೆ ಬಂತು. ಅನೇಕ ಬರಹಗಾರರು ಕಾದಂಬರಿಗಳನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಕಾದಂಬರಿಗಳನ್ನು ಓದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಕಣಗಾಲ್, ಕೆ.ವಿ.ಜಯರಾಮ್, ದೊರೆ-ಭಗವಾನ್ ಅಂತಹ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಿದರು. ಆ ರೀತಿ ಮಣ್ಣಿನ ಪರಿಮಳ ಇರುವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗುತ್ತಿದ್ದವು. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಕೂಡಾ ಅದೇ ರೀತಿ. ಅವರ ತಂಡವೇ ನನ್ನನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಆರಿಸಿದ್ದರಿಂದ, ನಾನು ಆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬಂದು ಇಂದು ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯ್ತು. ಅವರಿಗೆ ಬಂದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಈಗ ನನಗೂ ಸಂದಿದೆ ಅಂತಾರೆ ಅನಂತ್ ನಾಗ್.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಯಾವ ಮಾನದಂಡ ಮೇಲೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಾ?
''ನಾನು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಪಾಠ ಕಲಿತಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕು. ನನಗೇನು ಇಷ್ಟ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ, ಯಾವ ರೀತಿಯ ಚಿತ್ರದಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಮನರಂಜನೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಜನ ಮನರಂಜನೆಗಾಗಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಲೆಯನ್ನು ಪೂಜ್ಯವಾಗಿ ನೋಡಬೇಕು. ಇದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಂದ ಕಲಿತೆವು. ನಾನಂತೂ ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಕಲಿತಿದ್ದು'' ಅಂತಾರೆ ಅನಂತ್ ನಾಗ್.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ನಿಮಗೆ ದಾದಾ ಸಾಹೇಬ್ ಫಾಲ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂದಿರೋದಕ್ಕೆ ಇಡೀ ನಾಡಿನ ಜನತೆ ಖುಷಿ ಪಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ?
''ಕನ್ನಡಿಗರೇ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಇದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ. ಪ್ರಧಾನಿಯವರೇ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ, ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ನಾನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ'' ಎಂದರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರನ್ನು ಹೊಗಳಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಗ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನು?
''ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲದವರು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು. ಕಿಡಿ ಅಂದರೆ ಬೆಂಕಿ. ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲದವನ ಕೈಗೆ ಬೆಂಕಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ? ಅದನ್ನವರು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ಅರ್ಹತೆ ಇಲ್ಲ. ನನಗಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೂ ಅವರನ್ನೂ ಬೈಯೋರು. ಪ್ರಧಾನಿಗೂ ಹೇಳೋರು. ಕಿಡಿ ಅಂದರೆ ಬೆಂಕಿ, ಗೇಡಿ ಅಂದರೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲದವನು. ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳೋದು'' ಎಂದು ಅನಂತ್ ನಾಗ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:
ಅನಂತ್ ನಾಗ್ಗೆ ದಾದಾಸಾಬೇಬ್ ಫಾಲ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ: ನಟ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಶನ
'ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತ, ಬಹುಕಾಲದಿಂದ ಬರಬೇಕಿದ್ದ ಗೌರವ': ದಾದಾಸಾಹೇಬ್ ಫಾಲ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ಅನಂತ್ ನಾಗ್ಗೆ ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳ ಸುರಿಮಳೆ
'ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕನ್ನಡಿಗರಿಂದಲೇ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದ್ದು': ದಾದಾಸಾಹೇಬ್ ಫಾಲ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕರುನಾಡಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ ಅನಂತ್ ನಾಗ್