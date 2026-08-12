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ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್ 'ಹೆಗ್ಗಣ ಮುದ್ದು' ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ ಘೋಷಣೆ: ಅರುಣ್​ ಸಾಗರ್ ಪುತ್ರಿಯ ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರವಿದು

Heggana Muddu Release Date: 'ಡಾಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್'ನ 'ಹೆಗ್ಗಣ ಮುದ್ದು' ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಅವಿನಾಶ್ ಬಳೆಕ್ಕಳ ನಿರ್ದೇಶನದ ಚಿತ್ರ ತೆರೆಗಪ್ಪಳಿಸಲಿದೆ.

'Heggana Muddu' Release date Announce
'ಹೆಗ್ಗಣ ಮುದ್ದು' ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ ಘೋಷಣೆ (Film Poster, ETV Bharat)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 12, 2026 at 11:45 AM IST

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ಡಾಲಿ, ಬಡವ ರಾಸ್ಕಲ್​​, ಹೆಡ್​​ ಬುಷ್​, ಟಗರು ಪಲ್ಯ ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ 'ಮದರ್​ ಪ್ರಾಮಿಸ್​: ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಆಲ್​​ ಪ್ರಾಮಿಸಸ್' ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿರುವ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ನಟರಾಕ್ಷಸ ಖ್ಯಾತಿಯ ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್ ಅವರ ಮುಂದಿನ 'ಹೆಗ್ಗಣ ಮುದ್ದು' ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ನಟ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಪಕನಾಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿರುವ ನಟರಾಕ್ಷಸ ಖ್ಯಾತಿಯ ಧನಂಜಯ್ ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್​ 25ಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.

'ಹೆತ್ತವರಿಗೆ ಹೆಗ್ಗಣ ಮುದ್ದು' ಎಂಬ ಜನಪ್ರಿಯ ಗಾದೆಮಾತನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಿರುತ್ತೀರಿ. ಅದರಂತೆ ಇದೀಗ 'ಹೆಗ್ಗಣ ಮುದ್ದು' ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾವೊಂದು ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದೆ. ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್ ಇಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿಲ್ಲ, ತಮ್ಮ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ 'ಡಾಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್' ಮೂಲಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಸಿನಿಮಾದ ಅಧಿಕೃತ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಸ್ವತಃ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಧನಂಜಯ್ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಿವಿಧ ಅಫೀಶಿಯಲ್​ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್​ಫಾರ್ಮ್​​ಗಳಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟರ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಚಿತ್ರತಂಡ, ''ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ರಂಜಿಸಲು ಬರುತ್ತಿದೆ, ನವಿರು ಹಾಸ್ಯ, ಭರಪೂರ ಭಾವನೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ಸಾಂಸಾರಿಕ/ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಲನಚಿತ್ರ 'ಹೆಗ್ಗಣ ಮುದ್ದು' ಇದೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 25ರಂದು'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

ಪೋಸ್ಟ್​ಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾ ಬಳಕೆದಾರರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 'ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತು ತಂಡಕ್ಕೆ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಗಳು' ಎಂದು ಓರ್ವರು ತಿಳಿಸಿದರೆ, 'ಸಿನಿಮಾಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಮತ್ತೋರ್ವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Actress Aditi Sagar
ನಟಿ ಅದಿತಿ ಸಾಗರ್ (ETV Bharat)

'ಹೆಗ್ಗಣ ಮುದ್ದು', ಅವಿನಾಶ್ ಬಳೆಕ್ಕಳ ಅವರ ಚೊಚ್ಚಲ ನಿರ್ದೇಶನದ ಚಿತ್ರ. ಕೆಲ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಬರಹಗಾರ - ನಿರ್ದೇಶಕ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ ಈ ಚಿತ್ರದ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪೂರ್ಣ ಮೈಸೂರು ಅವರಿಗೆ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ನಟ ಹಾಗೂ ಕಲಾ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅರುಣ್ ಸಾಗರ್ ಪುತ್ರಿ ಅದಿತಿ ಸಾಗರ್ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್​ ಹೀರೋ ಶಿವರಾಜ್​ಕುಮಾರ್​ ಅವರ ಜೊತೆ ವೇದ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಅದಿತಿ ಸಾಗರ್​, ಹೆಗ್ಗಣ ಮುದ್ದು ಮೂಲಕ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಹಿರಿತೆರೆ ಮೇಲೆ ಮಿಂಚಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಿರ್ದೇಶಕರು ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ ಇದೊಂದು ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಿದ್ದು, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿರುವ ಹೆಗ್ಗಣ ಮುದ್ದು ಬಹುತೇಕ ಪೋಸ್ಟ್​ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್​ ಕೆಲಸಗಳನ್ನೂ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಕಾರ್ತಿಕ್ ಚೆನ್ನೂಜಿ ರಾವ್ ಮತ್ತು ರೋಣದ ಬಕ್ಕೆಶ್ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶ ಇರುವ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ನಚಿಕೇತ್ ಬಳೆಕ್ಕಳ ಅವರ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣವಿದೆ.

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ಡಾಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಹೊಸಬರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡುವಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕಂಟೆಂಟ್​ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.​ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಉತ್ತಮ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೀಡಿರುವ ಡಾಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ಕಂಟೆಂಟ್​ ಸಿನಿಮಾದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಸಿನಿಮಾವೊಂದರೆ ಟೈಟಲ್​​ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸಿಗುವ ಮೊದಲ ಆಮಂತ್ರಣ ಎನ್ನುವಂತೆ ಸದ್ಯ ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ತನ್ನ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳಾಂತ್ಯ ತಿಳಿಯಲಿದೆ.

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TAGGED:

ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ಮೈಸೂರು
ಹೆಗ್ಗಣ ಮುದ್ದು ರಿಲೀಸ್​ ಡೇಟ್
ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್
ಅದಿತಿ ಸಾಗರ್​
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