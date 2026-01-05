ETV Bharat / entertainment

ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾ 'ಹೆಗ್ಗಣ ಮುದ್ದು': ಅರುಣ್​ ಸಾಗರ್ ಪುತ್ರಿ ಅದಿತಿ ನಾಯಕಿ

ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್​​ ನಿರ್ಮಾಣದ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾಗೆ 'ಹೆಗ್ಗಣ ಮುದ್ದು' ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಇಡಲಾಗಿದ್ದು, ಅದಿತಿ ಸಾಗರ್ ನಾಯಕಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

Actor Daali dhananjay
ನಟ ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್ (Photo: ETV Bharat)
January 5, 2026

'ಹೆತ್ತವರಿಗೆ ಹೆಗ್ಗಣ ಮುದ್ದು' ಎಂಬ ಜನಪ್ರಿಯ ಗಾದೆಮಾತು ಕೇಳಿರುತ್ತೀರಿ. ಈ ಗಾದೆ ಯಾಕೀಗ ಅಂತೀರಾ?. 'ಹೆಗ್ಗಣ ಮುದ್ದು' ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ ಬರ್ತಿದೆ.

ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್‌ವೊಂದರ ಟೈಟಲ್​​ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಸಿಗುವ ಮೊದಲ ಆಮಂತ್ರಣ. ಅದರಂತೆ ಇದೀಗ ಚಂದನವನದಲ್ಲಿ 'ಹೆಗ್ಗಣ ಮುದ್ದು' ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.

'ಹೆಗ್ಗಣ ಮುದ್ದು' ನಟ ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್​ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾ. ಹಾಗಂತ ಅವರಿಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಡಾಲಿ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ 'ಡಾಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್' ಮೂಲಕ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿದೆ.

'ಹೆಗ್ಗಣ್ಣ ಮುದ್ದು' ಪೂರ್ಣ ಮೈಸೂರು ಅವರ ನಟನೆಯ ಸಿನಿಮಾ. ಅವಿನಾಶ್ ಬಳೆಕ್ಕಳ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿರುವ ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರವೂ ಹೌದು. ಪೂರ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ನಟ ಹಾಗೂ ಕಲಾ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅರುಣ್ ಸಾಗರ್ ಪುತ್ರಿ ಅದಿತಿ ಸಾಗರ್ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಶಿವಣ್ಣ ಜೊತೆ ವೇದ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿರುವ ಅದಿತಿ, ಇದೀಗ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಹೆಗ್ಗಣ ಮುದ್ದು ಮೂಲಕ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಮಿಂಚಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ.

Actress Aditi Sagar
ನಟಿ ಅದಿತಿ ಸಾಗರ್ (Photo: ETV Bharat)

ಟೈಟಲ್​​ನಿಂದಲೇ ಸಿನಿಮಾದ ಕಥಾಹಂದರದ ಸುತ್ತಲಿನ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದೊಂದು ಡ್ರಾಮಾ, ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾವಾಗಿದೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅವಿನಾಶ್ ಬಳೆಕ್ಕಳ, "ಹೆಗ್ಗಣ ಮುದ್ದು ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಸಿನಿಮಾ. 'ಹೆತ್ತವರಿಗೆ ಹೆಗ್ಗಣ ಮುದ್ದು' ಅಂತಾ ಹೇಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೋ ಹಾಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ತನಗೆ ನಾನೇ ಮುದ್ದು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ" ಎಂದರು.

ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿರುವ ಹೆಗ್ಗಣ ಮುದ್ದು ರಿಲೀಸ್‌ಗೆ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಟೈಟಲ್ ಮತ್ತು ಮೋಷನ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಿಸಿರುವ ಚಿತ್ರತಂಡ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದೆ. ಕಾರ್ತಿಕ್ ಚೆನ್ನೂಜಿ ರಾವ್ ಮತ್ತು ರೋಣದ ಬಕ್ಕೆಶ್ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಚಿಕೇತ್ ಬಳೆಕ್ಕಳ ಅವರ ಕ್ಯಾಮರಾ ವರ್ಕ್ ಇದೆ. ಡಾಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್​​ನ ಜೆಸಿ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆದ ಬಳಿಕ ಈ ಚಿತ್ರ ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಬರಲಿದೆ.

ಡಾಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಹೊಸಬರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಕಂಟೆಂಟ್​​ ಚಿತ್ರಗಳ ಮುಖೇನ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.​ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಉತ್ತಮ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೀಡಿರುವ ಡಾಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ಹಿಟ್ ನೀಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

