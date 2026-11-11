'ಏನ್ ಕೆಲಸ? ಎಷ್ಟ್ ದುಡಿತೀಯಾ? ನಂಗೇನ್ ಮಾಡ್ದೆ? ಅಂತಾ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ನನ್ನವ್ವ': ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್
ಬರಹದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೀಣರಾಗಿರುವ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದುಕೊಂಡು ನೆಟ್ಟಿಗರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 11, 2026 at 2:03 PM IST
ಬರಹ, ನಟನೆ, ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ನಟರಾಕ್ಷಸ ಖ್ಯಾತಿಯ ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್ ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲೂ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಗಾಗ್ಗೆ, ತಮ್ಮ ಸುಂದರ ಪೋಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ತಾರೆಯೀಗ ತಾಯಿ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೂ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಏನಿದೆ ನಟರಾಕ್ಷಸನ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ?
ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದೀಯ ಮಗ..? ಅಂತಾ ಕೇಳ್ಳಿಲ್ಲ ನನ್ನವ್ವ, ನಿನಗನ್ಸಿದ್ ಏನಾರ ಮಾಡ್ಲ ಮಗ ಯಾರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬೇಡ ಅಂದ್ಲು.
ಎಷ್ಟು ದುಡಿತೀಯೋ ಮಗ..? ಅಂತಾ ಕೇಳ್ಳಿಲ್ಲ ನನ್ನವ್ವ, ಸಂಜೆ ಮನಿಗ್ ಬಂದಾಗ ಕೈ ತುತ್ತು ಹಾಕಿ ಸುಸ್ತಾಗಿರ್ತೀಯ ಉಂಡು ಮಂಕಳ್ಳ ಮಗ ಅಂದ್ಲು.
ನಂಗೇನ್ ಮಾಡ್ದೆ ಮಗ..? ಅಂತಾ ಕೇಳ್ಳಿಲ್ಲ ನನ್ನವ್ವ, ತಾನ್ ಹೊಂಚಿದ್ ಒಂದುಂಡೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಉಂಡ್ಕಂಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಲ ಮಗ ಅಂದ್ಲು.
ಕುಂತ್ಕಂಡ್ ಎಲ್ಡ್ ಮಾತಾಡು ಅಂತಾ ಕೇಳ್ಳಿಲ್ಲ ನನ್ನವ್ವ, ಸೋತು ಬಂದಾಗ್ಲೆಲ್ಲಾ ಜೋಗುಳ ಹಾಡಿ ಯಾವಾಗ್ಲು ನಗ್ತಾ ಇರ್ಲ ಮಗ ಅಂದ್ಲು.
ನಂಗೂ ವಯಸ್ಸಾತು, ಇನ್ ಆಗಕ್ಕಿಲ್ಲ ಕಣ್ ಮಗ ಅನ್ಲಿಲ್ಲ ನನ್ನವ್ವ, ಒಂದ್ ಮದುವೆ ಆಗ್ಲ ಮಗ, ನಿಂಗೂ ಆಸರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಲು.
ನಿನ್ ಕಳ್ಕಳಕ್ ನನ್ ಕೈಯಲ್ ಆಗಕ್ಕಿಲ್ಲ ನಿನ್ನಂತವಳನ್ನೇ ನಂಗ್ ಕಟ್ತಿಯೇನೆ, ಅವ್ವ? ಅಂದೆ. ಹುಂಕಣ್ ಸುಮ್ನಿರ್ಲ ಮಗ, ಅಂತವಳನ್ನೇ ಕಟ್ತೀನಿ ಜೊತಿಗ್ ನಾನು ಮಗಳಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ನಿನ್ನ ಹಿಂಗೆ ನೋಡ್ಕಂತೀನಿ, ಅಂದ್ಲು ನನ್ನವ್ವ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಭಾವಪೂರ್ಣ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಟ್ ಎಮೋಜಿಯೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಬಳಕೆದಾರರೋರ್ವರು, 'ಸುಂದರ ಸಾಲುಗಳು, ಆಳ ಅರ್ಥ ಬಹಳ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಸುಂದರವಾಗಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಮತ್ತೋರ್ವರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ಹೊಂದಿರುವ ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್ ಪಕ್ಕಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮ್ಯಾನ್. ನಿರಂತರ ಶೂಟಿಂಗ್ ನಡುವೆಯೂ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಮೀಸಲಿಡುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ನಟಿಸಿ, ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ 'ರಾಮಾಯಣ' ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.
ದೀಪಾವಳಿಯಂದು ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆಗಿರುವ ಫೋಟೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡು 'ಹಬ್ಬ, ಸಂಭ್ರಮ, ಕುಟುಂಬ' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಾ, ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆಗಳ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಾ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿರುವ ಧನಂಜಯ್, ಇದೇ ವರ್ಷದ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ತಂದೆಯಾಗಿ ಬಡ್ತಿ ಪಡೆದರು. ಮಗನಿಗೆ ಎರೆಯ, EREYA ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀರೋಗ ಹಾಗೂ ಪ್ರಸೂತಿ ತಜ್ಞರಾಗಿರುವ ಧನ್ಯತಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ 2025ರ ಫೆಬ್ರವರಿ 16ರಂದು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಹಸೆಮಣೆಯೇರಿದರು. ಆಗಾಗ್ಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫೋಟೋ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ.
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ಇನ್ನೂ, ಸಿನಿಮಾ ವಿಚಾರ ಗಮನಿಸೋದಾದ್ರೆ, ನಟನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳಿದ್ದು, ಸದ್ಯ 'ಅಣ್ಣ ಫ್ರಂ ಮೆಕ್ಸಿಕೋ' ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಪುಟ್ಟಮಲ್ಲಿ ಹಾಡಿನ ಬಳಿಕ ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ 'ಮಾಸಿಗೂ ಅಣ್ಣನೇ ನಿಮ್ ಬಾಸಿಗೂ ಅಣ್ಣನೇ, ಮಾಸ್ಟರು ಅಣ್ಣನೇ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ರೂ ಅಣ್ಣನೇ, ಮಾರ್ನಿಂಗು ಅಣ್ಣನೇ ಇವ್ನಿಂಗ್ ಅಣ್ಣನೇ...' ಎಂಬ ಹಾಡು ಅನಾವರಣಗೊಂಡು ಸದ್ದು ಮಾಡಿತ್ತು. ಶಂಕರ್ ಗುರು ಆ್ಯಕ್ಷನ್-ಕಟ್ ಹೇಳುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ರೀಷ್ಮಾ ನಾಣಯ್ಯ, ಉಮಾಶ್ರೀ, ರಂಗಾಯಣ ರಘು, ಸಾಧು ಕೋಕಿಲ, ನಾಗಭೂಷಣ, ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ಮೈಸೂರು ಹಾಗೂ ಹುಲಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಸೇರಿ ಹಲವರು ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಐರಾ ಫಿಲಂಸ್ ಮತ್ತು ರಾಯಲ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ಜಂಟಿ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಸಿನಿಮಾ ಇದೇ ಸಾಲಿನ ಡಿಸೆಂಬರ್ 24ರಂದು ತೆರೆಕಾಣಲಿದೆ.
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