'ಆ ಕಥೆ 6 ತಿಂಗಳು ನನ್ನ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿತ್ತು': ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್
ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗಾಗಿ ನಟ ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಒಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಬಹುತೇಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 30, 2026 at 10:21 AM IST
ಸರಣಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿರುವ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ನಟರಾಕ್ಷಸ ಖ್ಯಾತಿಯ ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್ ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಒಗದಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಆ ಚಿತ್ರಕಥೆ 6 ತಿಂಗಳು ನನ್ನ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿತ್ತು' ಎಂದು ಆರಂಭವಾದ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಪೋಸ್ಟ್ (ಪೋಸ್ಟರ್) ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬದಿ 30:03:2026 ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಡಾಲಿ ಡೈರಿ ಎಂದು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.
ನಟ ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲೇನಿದೆ?
'ಆ ಚಿತ್ರಕಥೆ 6 ತಿಂಗಳು ನನ್ನ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿತ್ತು!'.
''ಒಬ್ಬರಿಂದ ಚಿತ್ರಕಥೆ ಕೇಳುವುದು ಬಹಳ ಪ್ರಯಾಸದ ಕೆಲಸ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸವೇ ಕಥೆ ಕೇಳುವುದು. ಆದಷ್ಟು ಕೇಳುವುದನ್ನು ತಡೆದು, ಓದುವೆ, ಬೌಂಡ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಅಂತಾ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಓದೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓದಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು ಚಿತ್ರಕಥೆಯ ತಾಕತ್ತು. ಹಾಗೆ ಓದುತ್ತಲೇ ನಕ್ಕು ನಗಿಸಿದ್ದು, ಕಣ್ಣುಂಬಿಸಿದ್ದು, ಬಡವ ರಾಸ್ಕಲ್, ಟಗರುಪಲ್ಯ ಹಾಗೂ ಇನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಬೇಕಿರುವ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ನಟನೆಯ ಅವಿನಾಶ್ ಬಲೆಕ್ಕಳ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಹೆಗ್ಗಣ ಮುದ್ದು' ''.
''ಈ ಮಧ್ಯೆ ಗೆಳೆಯ ಪೂರ್ಣ ಒಂದು ಕಥೆಯ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಳುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಕಥೆ ಕೇಳು ಅಂತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೂ, ನನ್ನ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಕೇಳೋಕೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಪೂರ್ತಿ ಬರೆದು ಮುಗಿಸಿಕೊಡಿ ಓದ್ತೀನಿ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ನಾನೂ ಮರೆತು ಹೋದೆ. ಸುಮಾರು 6 ತಿಂಗಳ ನಂತರ, ಒಂದು ದಿನ ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಮಾತಾಡ್ತಾ ನೆನಪಾಗಿ ಬರೀತಿದ್ರಲ್ಲ ಏನಾಯ್ತು? ಎಂದೆ. ಬರೀತಿದ್ವಿ, ಆದ್ರೆ.. ಅಲ್ಲೇ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲಿದೆ ನೋಡು 6 ತಿಂಗಳಿಂದ... ಇದನ್ನು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬಹುದಾ ಇಲ್ವಾ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಸಿದಿವಿ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ಹೋದ''.
''ಬದುಕು ಎಷ್ಟೇ ಹೆದರಿಸಿದ್ರೂ, ಯಾವಾಗಲೂ ನಗ್ತಾ ನಗಿಸ್ತಾ ತಮಾಷೆಯಾಗೆ ಇರೋ ಇವ್ನು, ಏನ್ ಬರೆದಿರಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಕುತೂಹಲದಲ್ಲಿ ಆವತ್ತು ಆ ಚಿತ್ರಕಥೆ ಓದಿದೆ. ಒಬ್ಬನೇ ನಗ್ತಾ ನಗ್ತಾ, ಎಲ್ಲಾ ಪಾತ್ರಗಳ ಜೊತೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತಾ, ಓದು ಮುಗಿದಿದ್ದೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ! ಇವತ್ತಿನ ಬೆಂಗಳೂರನ್ನು ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಮಹಾನಗರಗಳ ಪಡಿಪಾಟಿಲುಗಳನ್ನು ನಗಿಸ್ತಾ ಮನ ಮುಟ್ಟೋ ಹಂಗೆ ಬರೆದಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ, ಚಿತ್ರಕಥೆ ಎಂಡ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ''.
''ಕೂಡಲೇ ಪೂರ್ಣಂಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ, ಇದನ್ನು ಏಕೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ? ಮಾಡಿ. ನಾನೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತೀನಿ ಅಂದೆ. ನೀನ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ನೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ. ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದೆ. ಶಶಾಂಕ್ ಸೋಗಾಲ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಓದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಆಗಿ ಗೆದ್ದಿದ್ರು, ಈ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣನ ಜೊತೆ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂದ. ಕಥೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮೋಸ್ಟ್ ಲವೆಬಲ್ ಎಂಡಿಂಗ್!''.
''ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಗೆಳೆಯ ಹರ್ಷ ಜೊತೆಯಾದ. ಜೇನುಕಲ್ ಸಿದ್ದಪ್ಪನಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹತ್ತು ಹಲವು ಹೊಸ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು, ಒಂದಷ್ಟು ಝಿನ್ಝೀ ಹುಡುಗರನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು, ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ 100% ಎಂಟರ್ಟೈನರ್ ಸಿನಿಮಾ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರೋದಷ್ಟೇ ಬಾಕಿ. ಬಹಳ ಉತ್ಸುಕತೆಯಿಂದ ಪೋಸ್ಟ್-ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಹಬ್ಬದ ಸೀಸನ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಸಿನಿಮಾ. ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಟೈಟಲ್ ಅನೌನ್ಸ್'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೊನೆಯದಾಗಿ, ''ಓಡು ಗೆಲುವೆ ನೀ ಆದಷ್ಟು ದೂರ ಪಡೆದೆ ತೀರುವೆವು ನೀ ಹೋದಷ್ಟು ದೂರ'' ಎಂದು ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಟರಾಕ್ಷಸನ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾತರರಾಗಿರುವ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸಿನಿಮಾ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಸಿಗಲಿದೆ.
''ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳು ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ..!'' ಎಂಬ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬಳಕೆದಾರರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪೂರ್ಣ ಮತ್ತು ಧನಂಜಯ್ ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಎಂಬ ಶುಭಹಾರೈಕೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹರಿದುಬಂದಿವೆ. ಕಾಮೆಂಟ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ, ''ಪೂರ್ಣ ಅವರೇ ನೀವು ತುಂಬಾ ಹಂಬಲ್ ಇರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ. ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಫುಡ್ ಡಿಲೆವರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿ ಬಂದಂತಹ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾತನಾಡಿಸಿದ್ರಿ, ಜೊತೆಗೆ ಹಮ್ಮುಬಿಮ್ಮು ಇಲ್ಲದೇ ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಿ'' ಎಂದು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಸಿನಿಪ್ರಿಯರೋರ್ವರು ತಮ್ಮ ಕಾತರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬೀಳಲಿದೆ.
