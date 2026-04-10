'ಸೋತಾಗ್ಲೇ ಬುಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಗೆದ್ದಾಗ ಬುಡ್ತೀವಾ': ರೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಾಂಗ್ ರಿಲೀಸ್; RCB ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕ್ರೇಜ್ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ಡಾಲಿ
'ಮದರ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್'ನ ಮೊದಲ ಹಾಡು ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಸಖತ್ ರೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಎನ್ನುವಂತಿದೆ. ಆರ್ಸಿಬಿ ಗೆದ್ದ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ ಗೀತೆ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಯಾರನ್ನೋ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂತಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 10, 2026 at 1:56 PM IST
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ನಟರಾಕ್ಷಸ ಎಂದೇ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್ ಕೇವಲ ನಟನಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿಯೂ ಜನಪ್ರಿಯ. ತಮ್ಮದೇ ತಂಡ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು, ಹೊಸಬರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತಾ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಈಗ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿರುವ ಚಿತ್ರ 'ಮದರ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್: ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಪ್ರಾಮಿಸಸ್'. ಡಾಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿರುವ ಚಿತ್ರದ ಚೊಚ್ಚಲ ಗೀತೆ ಇಂದು ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ.
ಆರ್ಸಿಬಿ, 18 ವರ್ಷ, 6255 ದಿನಗಳ ನಂತರ... ಆರ್ಸಿಬಿ, ಆರ್ಸಿಬಿ, ಆರ್ಸಿಬಿ! ಎಂದು 2 ನಿಮಿಷ 33 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಂಗ್ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಪಾರ್ಟಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಇದ್ದು, ರೋಸಿ ಎಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿರೋದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ರೋಸಿ ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಪಾತ್ರ. ಆರ್ಸಿಬಿ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಮುಳುಗಿರೋದನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು.
ನುಗ್ಗಿದಾಯ್ತು, ಹೊಡೆದಿದ್ದಾಯ್ತು ಎಂದು ಶುರುವಾದ ಸಾಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪಂಚಿಂಗ್ ಡೈಲಾಗ್ಗಳನ್ನೇ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಉರ್ಕೊಳೋರ್ ಉರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಡ್ಕೊಳೋರ್ ಬಡ್ಕೊಳಿ... ಸೋತಾಗ್ಲೇ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಗೆದ್ದಾಗ ಬಿಡ್ತೀವಾ, ಇನ್ಮುಂದೆ ನಮ್ದೆ ಸೀನ್..... ಎಂದೆಲ್ಲಾ ಹೇಳಿದ್ದು ಸಾಂಗ್ ಸಖತ್ ರೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ.
ಆರ್ಸಿಬಿ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಹಾಡು ಇದಾಗಿದ್ದು, ಆರ್ಸಿಬಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದಿದೆ. ತಮ್ಮದೇ ಸ್ನೇಹಿತರ ಬಳಗವೆಲ್ಲಾ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದು ಡಾಲಿ ಗೆಳೆಯ ಪೂರ್ಣ ಮೈಸೂರು ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿರುವುದು ವಿಶೇಷ. ಡಾಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಡಾಲಿ ಗೆಳೆಯ ಹರ್ಷ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ಸಿನಿಮಾದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಮದರ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಎನ್ನುವ ಎಮೋಷನಲ್ ಟೈಟಲ್ ಇರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಮೊದಲ ಹಾಡು ಗುರುಕಿರಣ್ ಅವರ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ. ಅನೇಕ ಸಮಯದ ನಂತರ ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕ ಗುರುಕಿರಣ್ ಅವರು ಧ್ವನಿ ನೀಡಿರುವುದು ವಿಶೇಷ. ಪೂರ್ಣ ಮೈಸೂರು ಮತ್ತು ಗೆಳೆಯರ ಜೊತೆ ಡಾಲಿ ಕೂಡಾ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ವೈಟ್ ಸೂಟ್ ಧರಿಸಿ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡುವ ಡಾಲಿ ಹಾಡಿಗೆ ಸಖತ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ನವನೀತ್ ಶ್ಯಾಮ್ ಅವರ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಈ ಹಾಡು ಮೂಡಿಬಂದಿದ್ದು ನಿರ್ದೇಶಕ ಶಶಾಂಕ್ ಸೋಘಲ್ ಈ ಹಾಡನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
'ಮದರ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್' ಕಾಮಿಡಿ ಹಾಗೂ ಥ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಸಿನಿಮಾ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್ ಸೇರಿದಂತೆ ನಟ ನಾಗಭೂಷಣ್, ಹಿರಿಯ ನಟಿ ವಿನಯಪ್ರಸಾದ್, ಗೀತಾ, ಗುರುದತ್ ಸೇರಿ ಅನೇಕರು ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತ ಹರ್ಷ ಮುರುಂಡಿ ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿ ಸಿನಿಮಾರಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ದೇಶನದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪೂರ್ಣ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಡೇರ್ ಡೆವಿಲ್ ಮುಸ್ತಾಫ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶಶಾಂಕ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಹುಲ್ ರಾಯ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ನವನೀತ್ ಶ್ಯಾಮ್ ಸಂಗೀತಾ ನಿರ್ದೇಶನ ಈ ಸಿನಿಮಾಗಿದೆ.
