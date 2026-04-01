ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್ ಪ್ಯಾನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಟೈಟಲ್ ಗೆಸ್ ಮಾಡಿ: ಪೋಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ನಂ.18 ಸ್ಮೃತಿ ಜೆರ್ಸಿ!
'ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ' ಟ್ರೆಂಡ್ನಲ್ಲಿರುವಾಗ 'ಪ್ಯಾನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್' ಸಿನಿಮಾಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 1, 2026 at 1:07 PM IST
ಉತ್ತರಕಾಂಡ, 666 ಆಪರೇಷನ್ ಡ್ರೀಮ್ ಥಿಯೇಟರ್, ಜಿಂಗೋ, ಅಣ್ಣ ಫ್ರಮ್ ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ಸೇರಿ ಸರಣಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ನಟ ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್ ಅವರಿಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಪೋಸ್ಟರ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮೊನ್ನೆಯಷ್ಟೇ ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಶೀಘ್ರವೇ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದ ನಟರಾಕ್ಷಸ, ಇಂದು ಪೋಸ್ಟರ್ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿ ವೀಕ್ಷಕರ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪೋಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಟೈಟಲ್ ಇದ್ರೂ ಯಾರಿಗೂ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿದ್ದು, ಟೈಟಲ್ ಗೆಸ್ ಮಾಡಿ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ ಚಿತ್ರತಂಡ.
ಸರಣಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿರುವ ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್, 'ಆ ಚಿತ್ರಕಥೆ 6 ತಿಂಗಳು ನನ್ನ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿತ್ತು' ಎಂದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸುದೀರ್ಘ ಬರಹ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು. ಇಂದು ಸಿನಿಮಾ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಭಿನ್ನ ಪೋಸ್ಟರ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡು, ''ಬಿಗ್ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್, ನಾವು ಪ್ಯಾನ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಗುರು! ಟೈಟಲ್ ಗೆಸ್ ಮಾಡಿ, ಎಂ ಇಂದ ಶುರು'' ಎಂಬ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಐದು ಭಾಷೆಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ವಿಶ್ವದ ಹಲವು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಪ್ಯಾನ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಡಿಬರಲಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಹಲವು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಟೈಟಲ್ ಒದಗಿಸಿದ್ದು, ಕನ್ನಡ ಶಿರ್ಷಿಕೆ ಇನ್ನಷ್ಟೇ ಹೊರಬೀಳಬೇಕಿದೆ. ಸದ್ಯ ರಿವೀಲ್ ಆಗಿರುವ ಪೋಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಹಲವರು ಸಾಲಾಗಿ ನಿಂತು ಬ್ಯಾಕ್ ಪೋಸ್ ನೀಡಿರೋದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಅದರಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಟೀಮ್ನ ಜೆರ್ಸಿ ಧರಿಸಿ ನಿಂತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೈಲೈಟ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬಹುದು. ಆ ಜೆರ್ಸಿ ಮೇಲೆ ನಂಬರ್ 18, ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಎಂದೂ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಏನಿದು ಕಥೆ ಎಂಬ ವ್ಯಾಪಕ ಕುತೂಹಲ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದೆ.
ಪೋಸ್ಟ್ನ ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 'ಟೈಟಲ್ ಗೆಸ್ ಮಾಡಿ, ಎಂ ಇಂದ ಶುರು' ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನರು 'ಮದರ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್' ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಮಾನಿಯೋರ್ವರು, 'ಐ ಲವ್ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ' ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದಂತೆ, ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡುವ ತಮ್ಮ ಕುತೂಹಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್, ಪೂರ್ಣ ಮೈಸೂರು, ನಾಗಭೂಷಣ್, ಶಶಾಂಕ್ ಸೋಗಲ್, ಹರ್ಷ ಅವರ ತಂಡದಿಂದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿದೆ. ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್ ಅವರ ಡಾಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಈ ಪ್ಯಾನ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಮೂವಿಗೆ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡುತ್ತಿದೆ. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಸಿನಿಮಾವೊಂದನ್ನು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಕಥಾಹಂದರ ಹೇಗಿರಬಹುದು ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಸಹಜವಾಗೇ ಇದೆ.
'ಆ ಚಿತ್ರಕಥೆ 6 ತಿಂಗಳು ನನ್ನ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿತ್ತು!' ಎಂದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸುಧೀರ್ಘ ಬರಹ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್, ಗೆಳೆಯ ಪೂರ್ಣ ಅವರ ಕಥೆ ಓದಿದೆ. ಇವತ್ತಿನ ಬೆಂಗಳೂರನ್ನು ಬಹಳ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿದ್ರು, ಮಹಾನಗರಗಳ ಪಡಿಪಾಟಿಲುಗಳನ್ನು ನಗಿಸ್ತಾ ಮನ ಮುಟ್ಟುವಂತೆ ಬರೆದಿದ್ರು. ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಗೆಳೆಯ ಹರ್ಷ ಜೊತೆಯಾದ. ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಎಂಟರ್ಟೈನರ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಿಮ್ಮುಂದೆ ಬರೋದಷ್ಟೇ ಬಾಕಿ. ಪೋಸ್ಟ್-ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೆಲಸಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಹಬ್ಬದ ಸೀಸನ್ಗೆ ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆಕಾಣಲಿದೆ. ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಟೈಟಲ್ ಅನೌನ್ಸ್'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ ಇಂದು ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲ ಪೋಸ್ಟರ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗಲಿದೆ.