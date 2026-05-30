'ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತವಿಲ್ಲದೇ ಯಾವ ಪ್ರಯಾಣವೂ ಮುಗಿಯೋದಿಲ್ಲ': ಇದು ರವಿಚಂದ್ರನ್ರ 'ಕ್ರೇಜಿ ಪ್ರಯಾಣ'
ಕ್ರೇಜಿಸ್ಟಾರ್ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಜನ್ಮದಿನದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ 'ಕ್ರೇಜಿ ಪ್ರಯಾಣ' ಆಲ್ಬಂ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 30, 2026 at 10:38 AM IST
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಕನಸುಗಾರ, ಶೋ ಮ್ಯಾನ್, ಕ್ರೇಜಿಸ್ಟಾರ್, ರಣಧೀರ, ರವಿಮಾಮ ಹೀಗೆ ನಾನಾ ಬಿರುದುಗಳಿಂದ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅವರಿಂದು ಜನ್ಮದಿನದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಚಂದನವನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತಗೊಳಿಸಿದ 'ಶಾಂತಿ ಕ್ರಾಂತಿ' ಸಾರಥಿ 65ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು, ಆಪ್ತರು, ಸಿನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಶುಭ ಕೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೇಜಿಸ್ಟಾರ್ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಟ್ರೀಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
ಹೌದು, ಚಂದನವನದ ಹಿರಿಯ ನಟನ ಜನ್ಮದಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇಂದು ಮುಂಜಾನೆ 6:03ಕ್ಕೆ 'ಕ್ರೇಜಿ ಪ್ರಯಾಣ' ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಆಲ್ಬಂ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ. 'ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತ ಇಲ್ಲದೇ ಯಾವ ಪ್ರಯಾಣವೂ ಮುಗಿಯೋದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಆರಂಭವಾಗುವ ಗೀತೆ ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡಿಗರು ತೋರಿದ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಹೃದಯತುಂಬಿ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದಂತಿದೆ.
ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, ''ಅಪ್ಪನ ನಂಬಿಕೆ, ಅಮ್ಮನ ಪ್ರೀತಿ, ಈ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಉಸಿರು ಅವರೇ, ಹಸಿರಾಗಲು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಕಾರಣ, ಹರುಷ ಸ್ಪರ್ಶ ಈ ಕನ್ನಡ ಮಣ್ಣಿಂದಲೇ, ಈ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೃದಯದಿಂದಲ್ಲೇ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಅಂದೂ ಇಂದು ಎಂದೂ ಮುಂದು'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಡು ನಟನ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಒಂದು ಮೆಲುಕು ಹಾಕಿದ್ದು, ಸಾಹಿತ್ಯ ಬಹಳ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ.
