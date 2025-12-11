ETV Bharat / entertainment

ದರ್ಶನ್ 'ಡೆವಿಲ್' ಸಿನಿಮಾಗೆ ವಿಮರ್ಶೆ, ರೇಟಿಂಗ್ ಕೊಡದಂತೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶ

ದರ್ಶನ್ ಅಭಿನಯದ 'ದಿ ಡೆವಿಲ್' ಚಿತ್ರ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ವಿಮರ್ಶೆ ಹಾಗೂ ರೇಟಿಂಗ್ ಕೊಡದಂತೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದೆ.

ಡೆವಿಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಪೋಸ್ಟರ್​ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 11, 2025 at 6:33 PM IST

ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್​ ಸ್ಟಾರ್​ ದರ್ಶನ್ ಅಭಿನಯದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ದಿ ಡೆವಿಲ್' ಸಿನಿಮಾ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಇಂದು ಭರ್ಜರಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. 'ಇಂದ್ರ' ಬಳಿಕ ದರ್ಶನ್ ದ್ವಿಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದು, ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಕಿಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ.

350ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿರುವ ಡೆವಿಲ್ ಚಿತ್ರ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸಲಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಡೆವಿಲ್ ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಹಬ್ಬದಂತೆ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಕೇವಲ ಡೆವಿಲ್ ಚಿತ್ರದ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಹಾಗು ಫೋಟೋಗಳು ರಾರಾಜಿಸುತ್ತಿವೆ.

ರಿವ್ಯೂ, ರೇಟಿಂಗ್ ನೀಡಲು ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ: ದರ್ಶನ್​ ಪತ್ನಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಮಗ ವಿನೀಶ್, ನಟಿ ರಚನಾ ರೈ, ನಟ ಧನ್ವೀರ್ ಅವರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಜೊತೆ ಫಸ್ಟ್​​​ ಶೋ ಸಿನಿಮಾ‌ ನೋಡಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ‌. ಆದರೆ, ಚಿತ್ರ ತಂಡವು ದಿ ಡೆವಿಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ವಿಮರ್ಶೆ ಹಾಗೂ ರೇಟಿಂಗ್ ಕೊಡುವಂತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾ ಕೋರ್ಟ್‌ನಿಂದ ಸ್ಟೇ ತಂದಿದೆ.

ಹೌದು, ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರು ಈಗ ಬುಕ್‌ ಮೈ ಶೋನಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಖರೀದಿಸಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡುತ್ತಾರೆ‌. ಹೀಗೆ ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸಿದವರು ಅಲ್ಲೇ ರಿವ್ಯೂ ಹಾಗೂ ರೇಟಿಂಗ್ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಬುಕ್​ ಮೈ ಶೋನಲ್ಲಿ ರಿವ್ಯೂ, ರೇಟಿಂಗ್ ನೀಡಲು ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿದೆ. ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಚಿತ್ರ ತಂಡವೊಂದು ಇಂತಹ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಕಾರಣ ಏನೆಂದರೆ ರಿವ್ಯೂ ಹಾಗೂ ರೇಟಿಂಗ್ ನೋಡಿ ಸಾಕಷ್ಟು ದಿನ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಲು ಜನರು ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಡೆವಿಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ರಿವ್ಯೂ ನೀಡಿ ರೇಟಿಂಗ್ ಹಾಕಬಾರದು ಎಂಬ ಕಾರಣ ಚಿತ್ರತಂಡ ಇಂತಹ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಡೆವಿಲ್ ಚಿತ್ರತಂಡದವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಮಾತನಾಡಿ, ಸದ್ಯ ದರ್ಶನ್ ಇರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಮೈ ಶೋನಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಬೇಕಂತಲೇ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ರಿವ್ಯೂ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಕಡಿಮೆ ರೇಟಿಂಗ್ ಕೊಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಅದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಚಿತ್ರತಂಡ ಇಂತಹದೊಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ್ ದ್ವಿಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಕಿಕ್ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ರಚನಾ ರೈ ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಹುಡುಗಿ ತರ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಇದೊಂದು ಔಟ್ ಅಂಟ್ ಔಟ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾ. ಇವರ ಜೊತೆ ಶರ್ಮಿಳಾ ಮಾಂಡ್ರೆ, ತುಳಸಿ,‌ ಅಚ್ಯುತಕುಮಾರ್, ಮಹೇಶ್ ಮಂಜ್ರೇಕರ್, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪ್ರಭು, ಶೋಭರಾಜ್, ಹುಲಿ ಕಾರ್ತಿಕ್, ಸೋನಿಯಾ, ಯುವರಾಜ್ ಮುಂತಾದವರು ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸುಧಾಕರ್.ಎಸ್.ರಾಜ್ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣವಿರುವ ದಿ ಡೆವಿಲ್ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಬಿ.ಅಜನೀಶ್ ಲೋಕನಾಥ್ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ, ಹರೀಶ್ ಕೊಮ್ಮೆ ಸಂಕಲನ, ಮೋಹನ್ ಬಿ. ಕೆರೆ ಕಲಾ ನಿರ್ದೇಶನ ಹಾಗೂ ರಾಮ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಅವರ ಸಾಹಸ ನಿರ್ದೇಶನವಿದೆ. ಕಾಂತರಾಜ್ ಸಂಭಾಷಣೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ತಶ್ವಿನಿ ವೀರ್ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಶ್ರೀ ಜೈ ಮಾತಾ ಕಂಬೈನ್ಸ್ ಲಾಂಛನದಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ, ಪ್ರಕಾಶ್ ವೀರ್ ಕಥೆ ಹಾಗೂ ಚಿತ್ರಕಥೆ ಬರೆದು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿರುವ ದಿ ಡೆವಿಲ್ ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಓಪನಿಂಗ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

