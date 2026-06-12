'ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮಾನನಷ್ಟಕ್ಕಲ್ಲ': ಪೋಸ್ಟ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಲು ಸಲ್ಮಾನ್ ನೆರೆಮನೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕೋರ್ಟ್ ಸೂಚನೆ
ನಟ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ನೆರೆಮನೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೆಲ ಫೋಟೋ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 12, 2026 at 12:33 PM IST
ಮುಂಬೈ(ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಬಳಕೆಯು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಯಾರ ವಿರುದ್ಧವೂ ಮಾನಹಾನಿಕರ ವಿಷಯವನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಅಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಯಾರಿಗೂ ಅರ್ಹತೆ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬಾಂಬೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಗುರುವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಪನ್ವೇಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಹೌಸ್ ನೆರೆಹೊರೆಯವರಲ್ಲಿ ನಟನ ವಿರುದ್ಧದ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಲು ಪರಿಗಣಿಸುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಶರ್ಮಿಳಾ ದೇಶ್ಮುಖ್ ಅವರಿದ್ದ ಏಕಸದಸ್ಯ ಪೀಠವು, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ಬದಲು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ವಿಷಯವನ್ನು ಏಕೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿತು.
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ನವಿ ಮುಂಬೈ ಟೌನ್ಶಿಪ್ನ ಪನ್ವೇಲ್ನಲ್ಲಿರುವ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ತೋಟದ ಮನೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೇತನ್ ಕಕ್ಕಡ್ ಎಂಬುವವರು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ತೋಟದ ಮನೆಯ ನಿರ್ಮಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಟ ಪರಿಸರ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೆರೆಹೊರೆಯವರ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರು. ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದರೂ, ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಕ್ಕಡ್ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಂತರ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್, ಕೇತನ್ ಕಕ್ಕಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಮಾನನಷ್ಟ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಹೂಡಿದ್ದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ತೋಟದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಟ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ಮಾನನಷ್ಟಕರ ಎಂದು ನಟ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕಕ್ಕಡ್ ಅವರು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿರುವ ಅವಹೇಳನಕಾರಿ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಇನ್ಮುಂದೆ ಮಾಡದಂತೆ ತಡೆಯಲು ನಿರ್ದೇಶಿಸುವಂತೆ ನಟ ನ್ಯಾಯಾಲಯವನ್ನು ಕೋರಿದ್ದರು. ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಅಂತಹ ಆದೇಶವನ್ನು ನೀಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದಾಗ, ನಟ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದರು.
ಕಕ್ಕಡ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ಮಾನಹಾನಿಕರ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಕೋಮು ಪ್ರಚೋದನಕಾರಿಯೂ ಆಗಿವೆ ಎಂದು ಖಾನ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಗುರುವಾರ, ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಶರ್ಮಿಳಾ ದೇಶ್ಮುಖ್ ಅವರ ಮುಂದೆ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ದೂರನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬದಲು ಯಾರಾದರೂ ಅಂತಹ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಮತ್ತು ವಿಷಯವನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
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"ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶವಿದೆ ಎಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅವರು ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದರ್ಥವಲ್ಲ, ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕನಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಯಾಗಿರಲಿ, ಕೇವಲ ಅವರನ್ನು ಕೆಣಕಲು ಆನ್ಲೈನ್ ಬಳಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು?" ಎಂದು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ದೇಶ್ಮುಖ್ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾನಹಾನಿಕರವಾಗಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಸಮಯವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕೇ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿತು.
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ಜೊತೆಗೆ, ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಲು ಪರಿಗಣಿಸಲು ಕಕ್ಕಡ್ ಅವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ ಪೀಠ, ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಜುಲೈ 6ಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಿತು.