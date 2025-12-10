ETV Bharat / entertainment

'ಡೆವಿಲ್' ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಪೂಜೆ: ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಕಟೌಟ್ ಇರಿಸಿ, ದರ್ಶನ್​​​ಗೆ ದೃಷ್ಟಿ ತೆಗೆದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್

ಮೈಸೂರಿನ ಶ್ರೀ ತೂಗುದೀಪ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ದರ್ಶನ್​ ಅವರ 'ಡೆವಿಲ್'​ ಕಟೌಟ್ ಇರಿಸಿ, ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಹೊಡೆದು ದೃಷ್ಟಿ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಪಾರ್ಥಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Special Pooja in Mysuru For 'The Devil' Success
ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ 'ಡೆವಿಲ್' ದರ್ಶನ್​ ಕಟೌಟ್ (Photo: ETV Bharat)
Published : December 10, 2025 at 1:45 PM IST

ಮೈಸೂರು: ಕೋಟ್ಯಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕಾತರ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವ ಘಳಿಗೆ ಸಮೀಪಿಸಿದೆ. ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್​ ಸ್ಟಾರ್ ದರ್ಶನ್​ ತೂಗುದೀಪ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಹೈ-ವೋಲ್ಟೇಜ್​ ಸಿನಿಮಾ​​ 'ದಿ ಡೆವಿಲ್​​' ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚಿನ ನಟನ ಸಿನಿಮಾ ಯಶಸ್ಸಿಗಾಗಿ ಪೂಜೆ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸ್ಯಾಂಡಲ್​​​ವುಡ್​ನ ಬಾಕ್ಸ್​ ಆಫೀಸ್​ ಸುಲ್ತಾನ್​ ದರ್ಶನ್ ನಟನೆಯ ಡೆವಿಲ್​​ ಚಿತ್ರ ನಾಳೆ ಮುಂಜಾನೆ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಡೆವಿಲ್ ಬ್ಯಾನರ್, ಕಟೌಟ್ ಹಾಕಿ, ದರ್ಶನ್ ಫೋಟೋದ ದೃಷ್ಟಿ ತೆಗೆದು, ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಒಡೆದರು. ಲಲಿತಾ ಮಹಲ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ತೂಗುದೀಪ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ದರ್ಶನ್ ಅವರ ಹೊಸ ಚಿತ್ರ ಡೆವಿಲ್​ನ ಬೃಹತ್ ಗಾತ್ರದ ಕಟೌಟ್ ಅಳವಡಿಸಿ, ಅದರ ಮುಂದೆ ತಾಯಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಭಾವಚಿತ್ರ ಇಟ್ಟು ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.

'ಡೆವಿಲ್' ​ಕಟೌಟ್ ಇರಿಸಿ, ದರ್ಶನ್​ ಸಿನಿಮಾ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ (Video: ETV Bharat)

ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಟೌಟ್ ಮುಂದೆ ಕುಂಬಳಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಟಿ ತೆಗೆದು, ಹಾಲು - ಅಕ್ಷತೆ ನೀಡಿ, ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಅಡಚಣೆ ಬಾರದೇ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿ, ಚಿತ್ರತಂಡ ಸುಗಮ ಪಯಣ ಕಂಡು ಜನಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಲಿ ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡರು. ಬೃಹತ್​ ಕಟೌಟ್​ಗೆ ಹೂವಿನ ಹಾರ ಹಾಕಿ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿದರು. ಡೆವಿಲ್ ಗೆಲ್ಲುವುದು ಪಕ್ಕಾ, ದರ್ಶನ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಘರ್ಜಿಸಲಿ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿದರು.

ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರು ಮಾತನಾಡಿ, ನಾವಿಂದು ದರ್ಶನ್​ ನಟನೆಯ ಡೆವಿಲ್​​ ಸಿನಿಮಾದ ಯಶಸ್ಸಿಗಾಗಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅವರಿಗೆ, ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ. ತಾಯಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ಲಿ. ದರ್ಶನ್​ ಬೇಗ ಹೊರ ಬರಲಿ ಎಂದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನೂ, ಕೋಟೆ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಪುನೀತ್​, ಸುದೀಪ್​ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಲಾವಿದರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೂ ಬಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಮತ್ತೋರ್ವ ಅಭಿಮಾನಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಖುಷಿಯಿಂದ ಬೃಹತ್ ಕಟೌಟ್ ಹಾಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೆರವಣಿಗೆ ಬಹಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಗಲಿದೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಬನ್ನಿ. ಸದ್ಯ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಒಡೆದಿದ್ದೇವೆ. ಸಿನಿಮಾ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇವೆ. ತಾಯಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಈ ವೇಳೆ ಬನ್ನೂರು ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಕಾಳಪ್ಪ, ಜಿ.ರಾಘವೇಂದ್ರ, ರವಿಕುಮಾರ್, ಬನ್ನೂರು ಚಂದನ್, ಹರೀಶ್ ನಾಯ್ಡು, ಎಸ್.ಎನ್.ರಾಜೇಶ್, ರಾಕೇಶ್, ಮಣಿ ದಚ್ಚು, ನವೀನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ದಿ ಡೆವಿಲ್​ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಶ್ರೀ ಜೈ ಮಾತಾ ಕಂಬೈನ್ಸ್​​​ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್​ನಡಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ವೀರ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ, ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಚನಾ ರೈ, ಅಚ್ಯುತ್ ಕುಮಾರ್, ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ, ಶರ್ಮಿಳಾ, ಮಹೇಶ್ ಮಂಜ್ರೇಕರ್, ಶೋಭಾರಾಜ್ ಸೇರಿ ಹಲವರು ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸುಧಾಕರ್ ಎಸ್.ರಾಜ್ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ, ಬಿ.ಅಜನೀಶ್ ಲೋಕನಾಥ್ ಸಂಗೀತ, ಮೋಹನ್ ಬಿ.ಕೆರೆ ಕಲಾ ನಿರ್ದೇಶನ, ರಾಮ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸಾಹಸ ನಿರ್ದೇಶನ, ಹರೀಶ್ ಕೊಮ್ಮೆ ಅವರ ಸಂಕಲನ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ನಾಳೆ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದೆ.

