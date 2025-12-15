'45' ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ: ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ; ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಶಿವಣ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದಿಷ್ಟು
ಇಂದು ಸಂಜೆ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ಮಲ್ಟಿಸ್ಟಾರರ್ ಸಿನಿಮಾ '45'ನ ಟ್ರೇಲರ್ ಅನಾವರಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.
ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ಉಪೇಂದ್ರ, ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ತೆರೆಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ '45' ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್ ಇಂದು ಸಂಜೆ ಅನಾವರಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಖ್ಯಾತ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳಿರುವ ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಕ್ಷನಗಣನೆ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು? ''ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್. ಡಿಸೆಂಬರ್ 15ರ ಸಂಜೆ 6:30ಕ್ಕೆ 45 ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಮೈದಾನ (ಡೊಂಕಲ), ವಿದ್ಯಾಪೀಠ ಸರ್ಕಲ್, ಶಂಕರ್ನಾಗ್ ವೃತ್ತ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು. ನಾನು, ಉಪೇಂದ್ರ, ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬರುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವೂ ಬನ್ನಿ, ಸೇರೋಣ, ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋಣ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯೂ'' ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
45 ಟ್ರೇಲರ್ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಡಿವೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ: ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಟ್ರೇಲರ್ ಅನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಕಾಂತಾರ ಸಾರಥಿ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ, ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಚಿತ್ರತಂಡ, ''ಸೂಕ್ತ ಕಣ್ಣುಗಳು ವೀಕ್ಷಿಸಿದಾಗ, ತೀರ್ಪು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಡಿವೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ 45 ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ'' ಎಂಬ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ.
ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು? ''ನನ್ನ ಮೊದಲ ನಿರ್ದೇಶನದ, ಮೊದಲ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯ ಅವರು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ. ಒಬ್ಬ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಹಲವಾರು ಕಾಳಜಿಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಯಾವ ತರಹದ ಕಥೆ ಹೇಳಬೇಕು ನಾನು, ಯಾವ ತರಹದ ಜಾನರ್ ಅನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು, ಅದು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ, ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಇಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ, ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕೇಲ್ ಅನ್ನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೊರಟಿರೋದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿಚಾರ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಅದನ್ನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿ, ಇವತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ, ಈಗ ನಾನು ಟ್ರೇಲರ್ ನೋಡ್ದೆ. 45 ಸಿನಿಮಾ, ಅದರ ಟ್ರೇಲರ್ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ. ನನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿನ ನಟರಾದಂತಹ ಶಿವಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಉಪ್ಪಿ ಸರ್, ಅವರಿಬ್ಬರ ಅಭಿನಯದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿರುವಂತಹ ಸಿನಿಮಾ. ಇಬ್ಬರ ಪಾತ್ರವೂ ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ. ಅವರನ್ನು ಆನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡೋದೇ ಒಂದು ಮಜಾ. ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡಾ ಅಷ್ಟೇ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ ಅಂತಾ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ, ಟ್ರೇಲರ್ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದೆ. ಯಾವ ತರಹದ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದೆ ಇದು ಅನ್ನೋದು.... ತುಂಬಾ ಮಾಸ್ ಆಗಿ, ತುಂಬಾ ಥಾಟ್ಪ್ರೊವೋಕಿಂಗ್ ಆಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಾ ನನಗೆ ಫೀಲ್ ಆಯ್ತು. ಡಿಸೆಂಬರ್ 25ಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ, ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬಂದು 45 ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸಿ. ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಅಂತಾ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು'' ಎಂದು ಕಾಂತಾರ ಸ್ಟಾರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಮೇಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಸೂರಜ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಲಾಂಛನದಡಿ ಈ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 25ಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಹಳ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿದೆ.
