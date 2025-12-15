ETV Bharat / entertainment

'45' ಟ್ರೇಲರ್​ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ: ರಿಷಬ್​ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ; ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಶಿವಣ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದಿಷ್ಟು

ಇಂದು ಸಂಜೆ ಸ್ಯಾಂಡಲ್​​ವುಡ್​ನ​ ಮಲ್ಟಿಸ್ಟಾರರ್ ಸಿನಿಮಾ '45'ನ ಟ್ರೇಲರ್​ ಅನಾವರಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.

Upendra, Raj B Shetty, Shiva rajkumar
ಉಪೇಂದ್ರ, ರಾಜ್​ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶಿವರಾಜ್​​ಕುಮಾರ್ (Photo: Film Team)
ಸ್ಯಾಂಡಲ್​ವುಡ್​​ ಸೂಪರ್​​ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಶಿವರಾಜ್​​ಕುಮಾರ್, ಉಪೇಂದ್ರ, ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ತೆರೆಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ '45' ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್​​ ಇಂದು ಸಂಜೆ ಅನಾವರಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಖ್ಯಾತ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯ ಆ್ಯಕ್ಷನ್​ ಕಟ್​ ಹೇಳಿರುವ ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್​​​​ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಕ್ಷನಗಣನೆ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಶಿವರಾಜ್​​ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು? ''ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಶಿವರಾಜ್​​ಕುಮಾರ್. ಡಿಸೆಂಬರ್​ 15ರ ಸಂಜೆ 6:30ಕ್ಕೆ 45 ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್​​ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಮೈದಾನ (ಡೊಂಕಲ), ವಿದ್ಯಾಪೀಠ ಸರ್ಕಲ್​​, ಶಂಕರ್​ನಾಗ್​ ವೃತ್ತ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು. ನಾನು, ಉಪೇಂದ್ರ, ರಾಜ್​ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬರುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವೂ ಬನ್ನಿ, ಸೇರೋಣ, ಎಂಜಾಯ್​ ಮಾಡೋಣ, ಥ್ಯಾಂಕ್​ ಯೂ'' ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

45 ಟ್ರೇಲರ್ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಡಿವೈನ್​ ಸ್ಟಾರ್ ರಿಷಬ್​ ಶೆಟ್ಟಿ: ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಟ್ರೇಲರ್​ ಅನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಕಾಂತಾರ ಸಾರಥಿ ರಿಷಬ್​ ಶೆಟ್ಟಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ, ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಚಿತ್ರತಂಡ, ''ಸೂಕ್ತ ಕಣ್ಣುಗಳು ವೀಕ್ಷಿಸಿದಾಗ, ತೀರ್ಪು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಡಿವೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ 45 ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್‌ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ'' ಎಂಬ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್​ ಕೊಟ್ಟಿದೆ.

ರಿಷಬ್​ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು? ''ನನ್ನ ಮೊದಲ ನಿರ್ದೇಶನದ, ಮೊದಲ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಅರ್ಜುನ್​​ ಜನ್ಯ ಅವರು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ. ಒಬ್ಬ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಹಲವಾರು ಕಾಳಜಿಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಯಾವ ತರಹದ ಕಥೆ ಹೇಳಬೇಕು ನಾನು, ಯಾವ ತರಹದ ಜಾನರ್​ ಅನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು, ಅದು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ, ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಇಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ, ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್​ ಜೊತೆಗೆ, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕೇಲ್​ ಅನ್ನು ಅಚೀವ್​ ಮಾಡೋಕೆ ಹೊರಟಿರೋದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿಚಾರ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಅದನ್ನು ಅಚೀವ್​ ಮಾಡಿ, ಇವತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ, ಈಗ ನಾನು ಟ್ರೇಲರ್​ ನೋಡ್ದೆ. 45 ಸಿನಿಮಾ, ಅದರ ಟ್ರೇಲರ್​ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ. ನನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿನ ನಟರಾದಂತಹ ಶಿವಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಉಪ್ಪಿ ಸರ್​, ಅವರಿಬ್ಬರ ಅಭಿನಯದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿರುವಂತಹ ಸಿನಿಮಾ. ಇಬ್ಬರ ಪಾತ್ರವೂ ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ. ಅವರನ್ನು ಆನ್​ಸ್ಕ್ರೀನ್​ನಲ್ಲಿ ನೋಡೋದೇ ಒಂದು ಮಜಾ. ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡಾ ಅಷ್ಟೇ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್​ ಆಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ ಅಂತಾ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ, ಟ್ರೇಲರ್​​ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದೆ. ಯಾವ ತರಹದ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದೆ ಇದು ಅನ್ನೋದು.... ತುಂಬಾ ಮಾಸ್​ ಆಗಿ, ತುಂಬಾ ಥಾಟ್​ಪ್ರೊವೋಕಿಂಗ್ ಆಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಾ ನನಗೆ ಫೀಲ್​ ಆಯ್ತು. ಡಿಸೆಂಬರ್​ 25ಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ, ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಥಿಯೇಟರ್​ಗೆ ಬಂದು 45 ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸಿ. ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಅಂತಾ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು'' ಎಂದು ಕಾಂತಾರ ಸ್ಟಾರ್​ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ರಮೇಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಸೂರಜ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಲಾಂಛನದಡಿ ಈ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್​ 25ಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾನ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಹಳ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿದೆ.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

