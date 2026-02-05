ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಸೌಂದರ್ಯದ ವಸ್ತುಗಳಂತೆ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತೆ: ಮಹಿಳಾ ನಿರ್ದೇಶಕಿಯರ ಮಾತು
17ನೇ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ʼಚಲನಚಿತ್ರ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬದಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಹಿಳಾ ನಿರ್ದೇಶಕರುʼ ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಸಂವಾದ ನಡೆಯಿತು.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : February 5, 2026 at 11:10 AM IST
17ನೇ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವದ ಆರನೇ ದಿನದಂದು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ ʼಚಲನಚಿತ್ರ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬದಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಹಿಳಾ ನಿರ್ದೇಶಕರುʼ ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಕುರಿತಾದ ಸಂವಾದ ಗೋಷ್ಠಿಯು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಲ್ಲಿನ ಲಿಂಗ ತಾರತಮ್ಯ, ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯದ ಕುರಿತು ಮಹತ್ವದ ಚರ್ಚೆಗೆ ವೇದಿಕೆಯಾಯಿತು.
'ಆಚಾರ್ & ಕೋ' ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಸಿಂಧು ಶ್ರೀನಿವಾಸಮೂರ್ತಿ, ಭಾರತದ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ನಿಧಿ ಸಕ್ಸೇನಾ ಮತ್ತು ಜರ್ಮನಿಯ ನಟಿ, ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಜಾಕ್ವೆಲಿನ್ ರೂಸ್ಲಿ ಈ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ, ಪುರುಷ ಪ್ರಧಾನ ಸಿನಿಮಾ ಉದ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ತಾವು ಎದುರಿಸಿದ ಸವಾಲುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
'ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆಫ್ ಎ ಮೌಂಟೇನ್ ಸರ್ಪೆಂಟ್' ಮತ್ತು 'ಸ್ಯಾಡ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ವುಮನ್' ಚಿತ್ರಗಳ ಖ್ಯಾತಿಯ ನಿಧಿ ಸಕ್ಸೇನಾ ಮಾತನಾಡಿ, ಇಂದಿಗೂ ಚಲನಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಪುರುಷರದ್ದೇ ಆಧಿಪತ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ನಿರ್ದೇಶಕಿಯರನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ನಿರ್ದೇಶಕಿಯರು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಒಂದೋ ತಮ್ಮ ಸ್ತ್ರೀ ಸಹಜ ಗುಣಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಧೋರಣೆ ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಅಥವಾ ಅತ್ಯಂತ ವಿನಮ್ರರಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿರುತ್ತದೆ. ತಮ್ಮ ಸೃಜನಶೀಲ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಗೆ ಗೌರವ ನೀಡದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ತಾವು ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ ಅವರು, ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ನಾಯಕತ್ವಕ್ಕೆ ಎದುರಾಗುವ ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಸಿನಿಮೀಯ ಭಾಷೆಯು ಕ್ಯಾಮೆರಾದ ಮೂಲಕ ಹೇಗೆ ಲಿಂಗ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಧಿ ಸಕ್ಸೇನಾ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಿದರು. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಥೆ ಮತ್ತು ಚಲನೆಗಳನ್ನು ಪುರುಷರ ಸುತ್ತಲೇ ಹೆಣೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ವೇಗ, ಸಾಹಸ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಪುರುಷ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದರೆ, ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಕೇವಲ ಸೌಂದರ್ಯದ ವಸ್ತುಗಳಂತೆ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಹಿಳೆಯರ ದೇಹದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ತೋರಿಸುವ ಕ್ಲೋಸ್-ಅಪ್ ಶಾಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಅವರ ಘನತೆಯನ್ನು ಕುಂದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಕೇವಲ ಆಕರ್ಷಣೆಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನಾಗಿ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಈ ದೃಶ್ಯ ವ್ಯಾಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಜರ್ಮನ್ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಜಾಕ್ವೆಲಿನ್ ರೂಸ್ಲಿ, ಈಗ ಪ್ರಬಲ ಮಹಿಳಾ ಪಾತ್ರಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಅಂತಹ ಪಾತ್ರಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ತ್ರೀ ಗುಣವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಬಲಿಷ್ಠ ಎಂದು ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಹಿಳೆಯರು ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ರೂರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಭಾವನಾಹೀನರಾಗಿ ವರ್ತಿಸಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕಳೆದ ನೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗವು ಪುರುಷ ಲೇಖಕರು, ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರು ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕರಿಂದಲೇ ರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ, ನಿರ್ದೇಶಕಿಯರು ಕೂಡ ಅರಿಯದೆಯೇ ಅದೇ ಪುರುಷ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ತಮ್ಮ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದರು.
ಈ ಸಂಘರ್ಷವು ಸಮಾಜದ ಕಂಡೀಷನಿಂಗ್ಗೆ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ ರೂಸ್ಲಿ, ದೊಡ್ಡ ಬಜೆಟ್ನ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸುವ ಅವಕಾಶಗಳು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಇಂದಿಗೂ ಸೀಮಿತವಾಗಿವೆ. ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಒಂದು ಹಂತದವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಬೆಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಂತರ ಹಲವು ಅದೃಶ್ಯ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಅವರ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಚಲನಚಿತ್ರದ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬದಲಿಸುವುದು ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಮಹಿಳೆಯರು ಕಥೆ ಹೇಳುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಯಾರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಇಬ್ಬರೂ ಸಂವಾದಕರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು.
ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹಿಂದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮಹಿಳೆಯರ ನಡುವೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಮತ್ತು ಸಾಮೂಹಿಕ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆಯೆಂದು ಈ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಲಾಯಿತು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕನ್ನಡದ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರತಿಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಚಲನಚಿತ್ರ ಅಕಾಡೆಮಿ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು: ಅಪರ್ಣಾ ಸುಬ್ರಮಣಿಯನ್