ಕರ್ಣ ನಟಿ ಭವ್ಯಾ ಗೌಡ ಸಹೋದರಿ ದಿವ್ಯಾ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ: ಸುಂದರ ಫೋಟೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಸ್ಪೆಷಲ್ ವಿಶ್
ಕಿರುತೆರೆ ನಟಿ ಭವ್ಯಾ ಗೌಡ ಸಹೋದರಿ ದಿವ್ಯಾ ಗೌಡ ಅವರು ಹೇಮಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಜೊತೆ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 23, 2026 at 10:56 AM IST
ಅಭಿನಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸುದೀಪ್ ನಿರೂಪಣೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬರುವ ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 11ರ ಮೂಲಕ ಕರುನಾಡಿನ ಮನೆ ಮಾತಾದ ಕಿರುತೆರೆ ತಾರೆ ಭವ್ಯಾ ಗೌಡ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲೀಗ ಮದುವೆ ಸಂಭ್ರಮ. ಅಕ್ಕ ದಿವ್ಯಾ ಗೌಡ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿದ್ದು, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ನೆರವೇರಿದೆ.
ಸಮಾರಂಭದ ಸುಂದರ ಫೋಟೋ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಜನಪ್ರಿಯ ಕರ್ಣ ಧಾರಾವಾಹಿ ನಟಿ ಭವ್ಯಾ ಗೌಡ, 'ಕಂಗ್ರಾಜುಲೇಶನ್ಸ್ ಮೈ ಕ್ಯೂಟಿಸ್' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಫೋಟೋ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬಳಕೆದಾರರಿಂದ ವ್ಯಾಪಕ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅಭಿನಂದನೆಗಳ ಮಳೆ ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದಿವ್ಯಾ ಗೌಡ ಅವರ ಹೂ ಮುಡಿಸುವ ಸಮಾರಂಭ ಬಹಳ ಸಡಗರದಿಂದ ನೆರವೇರಿದೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯಾ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಭವ್ಯಾ ಸೆಮಿ ಮಾರ್ಡನ್ ಡ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಫೋಟೋಗಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪ್ರೀತಿ ಸಂಪಾದಿಸಿದೆ.
ಕನ್ನಡ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 11ರಲ್ಲಿ ಭವ್ಯಾ ಗೌಡ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅಭಿನಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸುದೀಪ್ ನಿರೂಪಣೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭವ್ಯಾ ಕೊನೆವರೆಗೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಸೀಸನ್ 11ರ ಫಿನಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಪೈಕಿ ಭವ್ಯಾ ಕೂಡಾ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದರು. 6 ಮಂದಿ ಪೈಕಿ ಭವ್ಯಾ ಮೊದಲು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗಿ, ಮೋಕ್ಷಿತಾ, ಹನುಮಂತು, ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್, ಮಂಜು, ರಜತ್ ಕಿಶನ್ ಮುಂದಿನ ಹಂತ ತಲುಪಿದ್ರು. ಆ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಹನುಮಂತು ವಿಜೇತರಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ರು.
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ಆಟ, ಮಾತು, ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ನಿಂದಲೇ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದ ಭವ್ಯಾ ಗೌಡ, ಟಾಸ್ಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಟಫೆಸ್ಟ್ ಕಂಟಸ್ಟೆಂಟ್ ಎಂದೇ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಫಿನಾಲೆ ವಾರ ತಲುಪಿದ್ದ 6 ಜನ ಕಂಟಸ್ಟೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ 64,48,853 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆಯೋ ಮೂಲಕ 5ನೇ ರನ್ನರ್ಅಪ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ರು. ಈಗಾಗಲೇ ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅವರಿಗೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಸರು ತಂದುಕೊಡ್ತು. ಇದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವೀಕ್ನಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯಾ ಗೌಡ ಕೂಡಾ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೇ ಫಿನಾಲೆಯಲ್ಲೂ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು. ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಜೊತೆಗಿನ ಮಾತುಕತೆ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿ, ದಿವ್ಯಾ ಗೌಡ ಕೂಡಾ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದ್ರು. ಸದ್ಯ ನವಪಯಣ ಆರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಸಮಾರಂಭದ ಕ್ಷಣಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
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