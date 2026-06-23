ETV Bharat / entertainment

ಕರ್ಣ ನಟಿ ಭವ್ಯಾ ಗೌಡ ಸಹೋದರಿ ದಿವ್ಯಾ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ: ಸುಂದರ ಫೋಟೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಸ್ಪೆಷಲ್​ ವಿಶ್

ಕಿರುತೆರೆ ನಟಿ ಭವ್ಯಾ ಗೌಡ ಸಹೋದರಿ ದಿವ್ಯಾ ಗೌಡ ಅವರು ಹೇಮಂತ್​​ ಕುಮಾರ್​ ಜೊತೆ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Bhavya Gowda sister's engagement
ಸಹೋದರಿಯ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭವ್ಯಾ ಗೌಡ (Photo: Special Arrangement)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 23, 2026 at 10:56 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಅಭಿನಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸುದೀಪ್ ನಿರೂಪಣೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬರುವ ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಿಗ್​ ಬಾಸ್​ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್​ 11ರ ಮೂಲಕ ಕರುನಾಡಿನ ಮನೆ ಮಾತಾದ ಕಿರುತೆರೆ ತಾರೆ ಭವ್ಯಾ ಗೌಡ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲೀಗ ಮದುವೆ ಸಂಭ್ರಮ. ಅಕ್ಕ ದಿವ್ಯಾ ಗೌಡ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿದ್ದು, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ನೆರವೇರಿದೆ.

ಸಮಾರಂಭದ ಸುಂದರ ಫೋಟೋ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಇನ್​ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್​​ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಜನಪ್ರಿಯ ಕರ್ಣ ಧಾರಾವಾಹಿ ನಟಿ ಭವ್ಯಾ ಗೌಡ, 'ಕಂಗ್ರಾಜುಲೇಶನ್ಸ್ ಮೈ ಕ್ಯೂಟಿಸ್'​ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಫೋಟೋ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾ ಬಳಕೆದಾರರಿಂದ ವ್ಯಾಪಕ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅಭಿನಂದನೆಗಳ ಮಳೆ ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ದಿವ್ಯಾ ಗೌಡ ಅವರ ಹೂ ಮುಡಿಸುವ ಸಮಾರಂಭ ಬಹಳ ಸಡಗರದಿಂದ ನೆರವೇರಿದೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯಾ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಭವ್ಯಾ ಸೆಮಿ ಮಾರ್ಡನ್​ ಡ್ರೆಸ್​ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಫೋಟೋಗಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪ್ರೀತಿ ಸಂಪಾದಿಸಿದೆ.

ಕನ್ನಡ ಬಿಗ್​ ಬಾಸ್​ ಸೀಸನ್​​​ 11ರಲ್ಲಿ ಭವ್ಯಾ ಗೌಡ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅಭಿನಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸುದೀಪ್​​ ನಿರೂಪಣೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭವ್ಯಾ ಕೊನೆವರೆಗೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಸೀಸನ್​ 11ರ​ ಫಿನಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಪೈಕಿ ಭವ್ಯಾ ಕೂಡಾ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದರು. 6 ಮಂದಿ ಪೈಕಿ ಭವ್ಯಾ ಮೊದಲು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗಿ, ಮೋಕ್ಷಿತಾ, ಹನುಮಂತು, ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್, ಮಂಜು, ರಜತ್ ಕಿಶನ್​​​ ಮುಂದಿನ ಹಂತ ತಲುಪಿದ್ರು. ಆ ಸೀಸನ್​​ನಲ್ಲಿ ಹನುಮಂತು ವಿಜೇತರಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕಾಕ್​ಟೇಲ್​ 2 ಯಶಸ್ಸಿನ ನಡುವೆ ತಮ್ಮ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಯೊಂದಿಗಿನ ಕ್ಯೂಟ್​ ಫೋಟೋ ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ರಶ್ಮಿಕಾ

ಆಟ, ಮಾತು, ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್​ನಿಂದಲೇ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದ ಭವ್ಯಾ ಗೌಡ, ಟಾಸ್ಕ್​​ಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್​ ಎಫರ್ಟ್​ ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಟಫೆಸ್ಟ್ ಕಂಟಸ್ಟೆಂಟ್ ಎಂದೇ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಫಿನಾಲೆ ವಾರ ತಲುಪಿದ್ದ 6 ಜನ ಕಂಟಸ್ಟೆಂಟ್​ನಲ್ಲಿ​​ 64,48,853 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆಯೋ ಮೂಲಕ 5ನೇ ರನ್ನರ್​ಅಪ್​ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ರು. ಈಗಾಗಲೇ ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅವರಿಗೆ ಬಿಗ್​ ಬಾಸ್​ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಸರು ತಂದುಕೊಡ್ತು. ಇದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವೀಕ್​ನಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯಾ ಗೌಡ ಕೂಡಾ ಬಿಗ್​ ಬಾಸ್​ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೇ ಫಿನಾಲೆಯಲ್ಲೂ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು. ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್​ ಜೊತೆಗಿನ ಮಾತುಕತೆ ಸಖತ್​ ವೈರಲ್​​ ಆಗಿ, ದಿವ್ಯಾ ಗೌಡ ಕೂಡಾ ಫೇಮಸ್​ ಆಗಿದ್ರು. ಸದ್ಯ ನವಪಯಣ ಆರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಸಮಾರಂಭದ ಕ್ಷಣಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್​ ಆಗುತ್ತಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ಜ್ಞಾನದ ಕೊರತೆ ಹೇಳಿಕೆ: ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೊಟ್ಟು ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದ ಸತೀಶ್ ನೀನಾಸಂ

TAGGED:

ಭವ್ಯಾ ಗೌಡ ಅಕ್ಕ ದಿವ್ಯಾ
ದಿವ್ಯಾ ಗೌಡ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ
ದಿವ್ಯಾ ಗೌಡ ಹೇಮಂತ್ ಎಂಗೇಜ್​ಮೆಂಟ್
ಭವ್ಯ ಗೌಡ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಸ್
BHAVYA GOWDA LATEST NEWS

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.