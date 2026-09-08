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ರೋಮಾಂಚಕಂ ಮೂಲಕ ತೆಲುಗಿಗೆ, ಪ್ರಭಾಸ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್​ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸಂಗೀತ: ಗಿರ ಗಿರ ಖ್ಯಾತಿಯ ಕನ್ನಡ ಪ್ರತಿಭೆ ವಾಸುಕಿ ವೈಭವ್ ಸಂದರ್ಶನ

ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ತೆರೆಕಂಡ 'ರೋಮಾಂಚಕಂ' ಮೂಲಕ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗ ಪ್ರವೇಶಿಸಿರುವ ಗಾಯಕ-ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ವಾಸುಕಿ ವೈಭವ್, ಸ್ಪಿರಿಟ್​​​ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ವರದಿಗಾರ ರವಿಕುಮಾರ್​.ಎಂ.ಕೆ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Composer, singer Vasuki Vaibhav Interview
ವಾಸುಕಿ ವೈಭವ್ ಸಂದರ್ಶನ (Photo: Special Arrangement)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 8, 2026 at 2:42 PM IST

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'ರಾಮಾ ರಾಮಾ ರೇ' ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ 2016ರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ವಾಸುಕಿ ವೈಭವ್ ಅವರೀಗ ಭಾರತದ ಬಹುಬೇಡಿಕೆ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಹೆಸರು ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಡಿವೈನ್​ ಸ್ಟಾರ್​ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಾಸರಗೋಡು ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡ ವಾಸುಕಿ ವೈಭವ್ ಸದ್ಯ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೂ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ತೆರೆಕಂಡು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿರುವ 'ರೋಮಾಂಚಕಂ'ಗೆ ಸಂಗೀತ ಒದಗಿಸಿರುವ ವಾಸುಕಿ ವೈಭವ್, ಪ್ಯಾನ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್​ ಪ್ರಭಾಸ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ಸ್ಪಿರಿಟ್' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿರುವ ರೋಮಾಂಚಕಂ ಎಂಬ ಈ ತೆಲುಗು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೇಗೆ? ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಂದೀಪ್ ರೆಡ್ಡಿ ವಂಗಾ ಜೊತೆ ಒಡನಾಟ ಶುರುವಾಗಿದ್ದೇಗೆ? ಸೌತ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರಭಾಸ್​ ಜೊತೆಗಿನ ವರ್ಕಿಂಗ್​ ಎಕ್ಸ್​​ಪೀರಿಯನ್ಸ್? ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗ ಕನ್ನಡ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿತು? ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳೇಗಿವೆ? ಮುಂದಿನ ಯೋಜನೆಗಳೇನು? ಹೀಗೆ ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಾಸುಕಿ ವೈಭವ್ ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಶ್ನೆ: ತೆಲುಗಿನ 'ರೋಮಾಂಚಕಂ' ಸಿ‌ನಿಮಾಗೆ ಸಂಗೀತ ಒದಗಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಹೇಗೆ?

ವಾಸುಕಿ ವೈಭವ್ ಸಂದರ್ಶನ (Audio: ETV Bharat)

''ಒಂದು ದಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಜೋಕಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದೆ. ಸಂದೀಪ್ ರೆಡ್ಡಿ ವಂಗಾ ಸರ್​ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ನನ್ನ ಕೆಲಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು. ನಿಮ್ಮ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಎಂದರೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ. ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಾಸರಗೋಡು ಸಿನಿಮಾ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಲವು ಬಾರಿ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನೂನು ಬೇಕಾಗಿದೆ ಹಾಡನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಒಂದಷ್ಟು ಹಾಡುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ನಾನೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಿಮಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆಯಾ? ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಆಗಬಹುದಾ? ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ನಾನು ಖಂಡಿತಾ ಎಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಅವರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿದ್ದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡೆ. ಹೀಗೆ ಜರ್ನಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಎಲ್ಲವೂ ಶಾರದೆಯ ಕೃಪೆ'' ಅಂತಾರೆ‌ ಗಾಯಕ-ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ವಾಸುಕಿ ವೈಭವ್.

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ರೋಮಾಂಚಕಂ ಸಿನಿಮಾ ಈವೆಂಟ್​ನಲ್ಲಿ ಸೌತ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು, ಇದು ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತು?

''ಒಂದುಕಾಲು ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನು ಭದ್ರಕಾಳಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ (ಟಾಲಿವುಡ್​ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್​ ಹೌಸ್) ಜೊತೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಿರ್ಮಾಪಕರಾದ ಸಂದೀಪ್ ಸರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಣಯ್ ಸರ್ ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡರು. ಒಬ್ಬ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್​ಗೆ ಅವರು ಕೊಡುವಂತಹ ಮರ್ಯಾದೆ ಏನೆಂಬುದು ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಹೌದು, ಅವರು ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್​ಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಮಹತ್ವ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ತುಂಬಾನೇ ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ಭಾಷೆ ಏನೇ ಇರಲಿ... ಅವರಿಗೆ ಭಾಷೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಅವರು ತೋರಿಸಿದ ಆತಿಥ್ಯದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲವೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಎಂದಿಗೂ ಹೊರಗಿನವನು ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಬರಸಲೇ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲೊಬ್ಬ ಎನ್ನುವಂತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ, ಭದ್ರಕಾಳಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನಾನೂ ಒಬ್ಬ ಎಂದೆನಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡರು'' ಎಂದು ಟಾಲಿವುಡ್​ ಅನ್ನು ಗುಣಗಾನ ಮಾಡಿದ್ರು.

Vasuki Vaibhav with Sudeep
ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್​ ಜೊತೆ ವಾಸುಕಿ ವೈಭವ್ (Photo: Special Arrangement)

ಇನ್ನು, ''ನಮ್ಮ ರೋಮಾಂಚಕಂ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ವೇಣು ರೆಡ್ಡಿ ಸರ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್‌ಗೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಟ್ರು. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು 4 ಹಾಡಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ, ಫೈನಲಿ 8 ಹಾಡುಗಳಾದವು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಾಡೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿವೆ. ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೂಡಾ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಆಸ್ಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಗೀತೆರಚನೆಕಾರ ಚಂದ್ರಬೋಸ್ ಸರ್ (ಆರ್​ಆರ್​ಆರ್​ ಚಿತ್ರದ ನಾಟು ನಾಟು) ಕೂಡಾ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನನ್ನ ಮೆಲೋಡಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು. ತುಂಬಾ ವಿರಳ ಈ ರೀತಿಯ ಮೆಲೋಡಿಸ್, ಸಖತ್ ಇನೋಸೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ರು. ಒಂದು ಹಾಡಿಗೆ ಅಂತಾ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿ, ಕೊನೆಗೆ ಅವರೇ ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಹಾಡು ಬರೆದುಕೊಟ್ಟರು. ಇದೆಲ್ಲವೂ ನನಗೆ ಮರೆಯಲಾಗದ ಅನುಭವಗಳು. ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದೇ ಹಾಡುಗಳು ಬಂದವು. ಗೀತೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಶಂಸೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನಾನು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಪ್ರೀ-ರಿಲೀಸ್ ಈವೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂದೀಪ್ ಸರ್ ಹಾಗೂ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಸರ್ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿರುವವರು ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಒಳ್ಳೆಯ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದರು. ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ನಾವೇನೋ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುತ್ತೇವೆ. ಅದನ್ನು ಯಾರಾದರು ಗುರುತಿಸಿದರೆ ಆಗುವ ಖುಷಿಯನ್ನು ಪದಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಸೋದು ಕಷ್ಟ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ರು.

ಪ್ರಶ್ನೆ: ರಾಮ ರಾಮ ರೇ ಚಿತ್ರದಿಂದ ಹಿಡಿದು ರೋಮಾಂಚಕಂ ಎಂಬ ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾವರೆಗೂ ಒಳ್ಳೆ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರ... ಹೇಗನಿಸುತ್ತಿದೆ?

''2016ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಲ್ಲಿ 'ರಾಮ ರಾಮ ರೇ' ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಪಯಣ. ರಾಮ ರಾಮ ರೇ ತೆಲುಗಿಗೆ 'ಆಟಗ' ಅಂತಾ ರೀ-ಮೇಕ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲೂ ಹಾಡುಗಳು ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದ್ದವು. ಆದರೆ ರೋಮಾಂಚಕಂ ನನ್ನ ಮೊದಲ ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾ. ನನಗೆ ಮೊದಲು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಇಷ್ಟವಾಗಬೇಕು. ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ಅವಸರ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್​ ಮಾಡಬೇಕೆನ್ನುವ ಹಪಾಹಪಿ ಇಲ್ಲ. ಮೂಲತಃ ರಂಗಭೂಮಿಯವನು. ಸಿನಿಮಾ ಬಂದಾಗ, ಮಾಡಬೇಕು ಎನಿಸಿದಾಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಮಿಕ್ಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ರಾಮ ರಾಮ ರೇ ಸಿನಿಮಾ, ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಾಸರಗೋಡು, ಬಡವ ರಾಸ್ಕಲ್, ಟಗರು ಪಲ್ಯ ಹೀಗೆ ತುಂಬಾ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ತುಂಬಾನೇ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ'' ಎಂದು ತಮ್ಮ ಖುಷಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.

ಪ್ರಶ್ನೆ: 'ಗಿರ ಗಿರ' ಎಂಬ ಆಲ್ಬಂ ಅನ್ನು ರಚಿಸಿ, ನಟಿಸಿ, ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ರಿ. ಏನಾದರೂ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇತ್ತಾ?

''ಬಹಳ ಸಮಯದಿಂದ ಸಿಂಗಲ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕೆಂದಿತ್ತು. ಕೊನೆಗೆ ಕೈಗೂಡಿತು. ನಾನೇ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೊಸದಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಾ ನಮ್ಮವರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಮಾಡಿದೆವು. ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಎಲ್ಲವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂತು. ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಸಾಂಗ್‌ಗೆ 50,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ರೀಲ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್‌ನಲ್ಲೂ ನನ್ನದೇ ಚಾನಲ್​ನಲ್ಲಿ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಬಹುತೇಕರು ಈ ಹಾಡನ್ನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರು'' ಎಂದು ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಈ ಆಲ್ಬಂನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರ. ಮೇಕ್ ಓವರ್ ಹೇಗಿತ್ತು?‌

''ಮೇಕ್ ಓವರ್ ಅಂತಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಏನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಹೇರ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ! ಬದುಕು ಯಾವ ಕಡೆ ಮಾರ್ಗ ತೋರಿಸುತ್ತದೆಯೋ ಆ ಕಡೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಹಳ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಎಂಜಾಯ್​ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ'' ಎಂದ್ರು.

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರಭಾಸ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಸ್ಪಿರಿಟ್' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸಂದೀಪ್ ರೆಡ್ಡಿ ವಂಗಾ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೇಗಿತ್ತು?

''ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಈಗಲೇ ಏನೂ ಮಾತನಾಡುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಅದೊಂದು ಘಟ್ಟ ತಲುಪುವ ತನಕ ನನಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲ'' ಅಂದ್ರು ವಾಸುಕಿ ವೈಭವ್.

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಜನಪ್ರಿಯ ನಟ ಪ್ರಭಾಸ್ ಜೊತೆ ಕಳೆದ ಕ್ಷಣ ಹೇಗಿತ್ತು?

Vasuki Vaibhav with Puneeth Rajkumar
ಪುನೀತ್​ ರಾಜ್​ಕುಮಾರ್​ ಜೊತೆ ವಾಸುಕಿ ವೈಭವ್ (Photo: Special Arrangement)

''ನನಗೆ ತುಂಬಾನೇ ವೆಲ್ಕಮಿಂಗ್ ಅನಿಸಿತು. ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ... ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ನಟರ ಜೊತೆ, ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಬೆರೆಯುವಂತಹ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಸುದೀಪ್ ಸರ್, ರಿಷಬ್ ಸರ್, ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್ ಸರ್ ಜೊತೆ ಒಡನಾಟವಿದೆ. ಅಪ್ಪು ಸರ್, ಶಿವಣ್ಣನ ಜೊತೆ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅಪ್ಪು ಸರ್ ಬ್ಯಾನರ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲರೂ ತುಂಬಾನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ (ಟಾಲಿವುಡ್​) ಸಂದೀಪ್ ರೆಡ್ಡಿ ವಂಗಾ ಸರ್ ತುಂಬಾನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಪ್ರಭಾಸ್ ಸರ್‌ಗೆ ನನ್ನ ಹಾಡುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಇಷ್ಟವಾದವು, ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆಸಿದ್ರು. ಟೀಮ್ ಫ್ರೆಶ್ ರಡಿ ಆಗಿದೆ ಎಂದರು. ಟ್ರೇಲರ್, ಹಾಡುಗಳೆಲ್ಲವೂ (ರೋಮಾಂಚಕಂ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ) ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಭಿನಂದಿಸಿದರು. ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಸರ್ ಕೂಡಾ ಮಾತನಾಡಿದರು. ನಾನು ಬಹಳ ಲಕ್ಕಿ. ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಾಗ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ತುಂಬಾನೆ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತದೆ'' ಅಂತಾರೆ ವಾಸುಕಿ ವೈಭವ್.

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಕಡಿಮೆ ಇದೆಯಾ? ನಿಮಗೇನನಿಸುತ್ತದೆ?

''ಸಿನಿಮಾ/ಸಂಗೀತ ಎನ್ನುವುದು ನನ್ನ ಭಾಷೆ. ನನ್ನ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೆಟರ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದೇನೋ. ಸಿನಿಮಾ ನನ್ನ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಷನ್. ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಸರ್. ನಮ್ಮನ್ನು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಮಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲವೇನೋ ಎನ್ನುವ ಹೊತ್ತಲ್ಲೂ ನಾವು ಗಡಿಮೀರಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಬಾರ್ಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಅಳಿಸಿ 'ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿನಿಮಾ' ಎಂದಾಗುತ್ತಿದೆಯಲ್ಲವೇ, ಅದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಖುಷಿಯ ವಿಚಾರ. ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವರವರದ್ದೇ ಆದ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಅವರವರ ಕಥೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಏನೋ ಒಂದು ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಕಮರ್ಷಿಯಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುವಂತಹ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ಏಕೆ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಏಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಕೇಳುವುದಕ್ಕಿಂತ, ನಾವು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ, ನಾವು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎನ್ನುವುದರ ಮೇಲಷ್ಟೇ ಗಮನ ಹರಿಸಿದ್ರೆ ಉತ್ತಮ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಪ್ರಶ್ನೆ: ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾಗಳ ಬಳಿಕ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್‌ಗಳಿವೆ? ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು?

ನನಗೆ ಕನ್ನಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ತೆಲುಗು ಆಫರ್ಸ್ ಇವೆ. ತಮಿಳು ಮತ್ತು ತೆಲುಗಿನಿಂದ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್, ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಶಿವಣ್ಣನ 'ಎ ಫಾರ್ ಆನಂದ್' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಬಿಗ್​ ಬಾಸ್ ವಿನ್ನರ್ ಗಿಲ್ಲಿ ಅವರ 'ಪಳಾರ್' ಸಿನಿಮಾ ಕೆಲಸಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. 'ಅಣ್ಣ ಫ್ರಮ್ ಮೆಕ್ಸಿಕೋ' ಚಿತ್ರದ ಹಾಡು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ವಾಸುಕಿ ವೈಭವ್ ತಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.

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ವಾಸುಕಿ ವೈಭವ್ ರೋಮಾಂಚಕಂ ಸಾಂಗ್ಸ್
ವಾಸುಕಿ ವೈಭವ್ ಸಂದರ್ಶನ
ಪ್ರಭಾಸ್​ ಸ್ಪಿರಿಟ್
ವಾಸುಕಿ ವೈಭವ್ ಹಾಡುಗಳು
VASUKI VAIBHAV INTERVIEW

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