'ನಮ್ಮ ಸೊಗಡಿನ ಕಥೆಯ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಮಲಯಾಳಂನಂತೆ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ': ಹಾಸ್ಯನಟ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸಿದ್ದಿ
130ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿರುವ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದ, ಹಾಸ್ಯನಟ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸಿದ್ದಿ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ವರದಿಗಾರ ರವಿಕುಮಾರ್.ಎಂ.ಕೆ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಿನಿಪಯಣದ ಮೆಲುಕು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 16, 2026 at 4:37 PM IST
ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ನಟನೆಯ ಪರಮಾತ್ಮ ಮೂಲಕ ಸಿನಿಲೋಕಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿಕೊಟ್ಟು ಅಣ್ಣಾಬಾಂಡ್ ಅಂತಹ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿರುವ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದ ಹಾಗೂ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸಿದ್ದಿ ಈವರೆಗೆ 130ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಸೂರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಕಾಗೆ ಬಂಗಾರ, ಕೋಮಲ್ ಅಭಿನಯದ ಸಂಗೀತ ಬಾರ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಸೇರಿ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಜೊಗಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಪಯಣ ಶುರುವಾಗಿದ್ದೇಗೆ? ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಹೇಗಿವೆ? ಮುಂದಿನ ಯೋಜನೆಗಳೇನು? ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ನಿಮ್ಮ ಊರು ಯಾವುದು? ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿಯಾಗಿದ್ದೇಗೆ?
''ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಂಚಿಕೆರೆ ಬೆಳೇಕಲ್. ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವು ಮೂಲತಃ ರಂಗಭೂಮಿ ಮತ್ತು ನೀನಾಸಮ್ ಜೊತೆ ನಂಟು ಹೊಂದಿತ್ತು. ನೀನಾಸಂ ಬಳಿಕ ಸಿನಿಮಾರಂಗಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟೆ. ನೀನಾಸಂ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ 2 ವರ್ಷಗಳಿದ್ದೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ರಂಗಭೂಮಿಯಿಂದ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬರೋದಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣರಾದವರು ಯಾರು?
''ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಾದ ಎಂ ಗಣೇಶ್ ಅವರ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದೆ. ನ್ಯಾಶನಲ್ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಾದ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಜಯಂತ್ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ ಸರ್ ನೋಡಿದ್ರು. ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬರುವಂತೆ ಮತ್ತು ನಟಿಸುವಂತೆ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದರು. ಜಯಂತ್ ಸರ್ ಅವರ ಮೂಲಕ ಯೋಗರಾಜ್ ಭಟ್ ಪರಿಚಯವಾಯಿತು. ಭಟ್ರ ಬಳಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸುಸ್ತಾ ಸೂರಿ ಸರ್ ಅವರ ಪರಿಚಯವಾಯಿತು. ನಂತರ ಅಣ್ಣಾಬಾಂಡ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು. ಪರಮಾತ್ಮ ನನ್ನ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರ. ನಂತರ ಅಣ್ಣಾಬಾಂಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ಹೀಗೆ ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾಪಯಣ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಈವರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದೀರ?
2011ರಲ್ಲಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟು, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 135ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದೇನೆಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ನಿಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಇಷ್ಟವಾದ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಗುರುತು ತಂದುಕೊಟ್ಟ ಪಾತ್ರ ಹಾಗೂ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವುದು?
''ನನಗೆ 'ಪರಮಾತ್ಮ' ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿನ ಪಾತ್ರ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಹಾಗೂ ಅದು ನನಗೆ ಗುರುತು ಮತ್ತು ಜನಪ್ರಿಯತೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ 'ಅಣ್ಣಾಬಾಂಡ್' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸೂರಿ ಅವರ ಜೊತೆ ಮಾಡಿದ ಪಾತ್ರವೂ ಸಹ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ತುಂಬಾ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ'' ಎಂದರು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸಿದ್ದಿ.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ನಿರ್ದೇಶಕ ಸೂರಿ ಮತ್ತು ಯೋಗರಾಜ್ ಭಟ್ ಅವರ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೇಗಿತ್ತು?
ಯೋಗರಾಜ್ ಭಟ್ ಅವರ ಜೊತೆ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಶಿಸ್ತು, ಸಿನಿಮಾದ ತಯಾರಿ ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಶೈಲಿ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು. ಇನ್ನೂ ಸೂರಿ ಸರ್ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಮತ್ತು ಕಲ್ಟ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುವ ರೀತಿ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು. ಸೂರಿ ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ತಲೆಯನ್ನು ಖಾಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಎಂದು ಅಂತಾರೆ ಪ್ರಶಾಂತ್.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಸದ್ಯ ಯಾವ ಯಾವ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಿರ?
ಈಗ ಗಾಡ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಎಂಬ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಟೈಸನ್ ನಾಯ್ಡು ಅಂತಾ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಕೆಲಸಗಳು ಸಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಇನ್ನೊಂದೆರಡು ಸಿನಿಮಾ ಕೆಲಸಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಸಂಗೀತ ಬಾರ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕೋಮಲ್ ಅವರ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೇಗಿತ್ತು?
ನಾನು ಕೋಮಲ್ ಸರ್ ಜೊತೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಕೋಮಲ್ ಅಣ್ಣನ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು ಉತ್ತಮ ಅನುಭವ ಅಂತಾರೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸಿದ್ದಿ.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಸದ್ಯದ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಅವಕಾಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನು?
ಈಗ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಜಮಾನ. ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಿವೆ. ಕೆಲ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳಿಂದ ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲ ತಂಡಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಟೀಮ್ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವಕಾಗಳು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸವಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವೇನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ?
ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿವೆಯೋ ಅವು ಈ ಮೊದಲೂ ಬಂದಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ನಾವು ಸರಿಮಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮಲಯಾಳಂ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವರು ಬಹಳ ನೀಟ್ ಅಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಂಟೆಂಟ್ ಹಾಗೂ ಸ್ವಂತ ಸೊಗಡಿನ ಕಥೆಗಳ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಕಡಿಮೆ ಇವೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗಬೇಕು. ನಾವು ನಮ್ಮ ಸೊಗಡಿನ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಿದೆ. ಪಕ್ಕದ ರಾಜ್ಯದ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಳುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಸಾವಿರ ಕಥೆಗಳಿವೆ. ಆ ರೀತಿಯ ಕಂಟೆಂಟ್ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಬರಬೇಕು ಎಂದರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯ ಜೊತೆಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡುವ ಆಲೋಚನೆ ಇದಿಯಾ?
ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇದೆ. ನಾಟಕಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಯೋಗರಾಜ್ ಭಟ್ ಹಾಗೂ ಸೂರಿ ಅವರ ಜೊತೆ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವದೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
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