1M ಪೇಯ್ಡ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ದಾಟಿದ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್!
'ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಲೇಟೆಂಟ್' ಮೂಲಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ಮರಳಿದ ನಂತರ, ಸಮಯ್ ರೈನಾ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ 1 ಮಿಲಿಯನ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ದಾಟಿದ ಮೊದಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 27, 2026 at 2:56 PM IST
ಕಾಮಿಡಿಯನ್ ಸಮಯ್ ರೈನಾ ಅವರು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ 1 ಮಿಲಿಯನ್ (10 ಲಕ್ಷ) ಚಾನೆಲ್ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ತಲುಪಿದ ಮೊದಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ 'ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಲೇಟೆಂಟ್' ಶೋಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ದೊಡ್ಡ ವಿವಾದವೊಂದನ್ನು ಎದುರಿಸಿ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಈ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ.
ಗೂಗಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬ್ಲಾಗ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ತಮ್ಮ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಶೋಗಳ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೊಂದಿಗೆ ಬಲವಾದ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಸಮಯ್ ರೈನಾ ಅವರನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದೆ.
ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತಂಡ, "ಗ್ರಾಂಡ್ಮಾಸ್ಟರ್ಗಳೊಂದಿಗಿನ ತಮಾಷೆಯ ಸಂವಾದಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು, 'ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಲೇಟೆಂಟ್'ನಂತಹ ಜನಪ್ರಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವವರೆಗೆ, ಸಮಯ್ ತಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಂದಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವರ್ಚುವಲ್ ತಾಣವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಈಗ ತಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚಿನ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಗಳನ್ನು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದೂ ತಿಳಿಸಿದೆ. "ಸಮಯ್ ರೈನಾ ಅವರ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ 1 ಮಿಲಿಯನ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ತಲುಪಿರುವ ಈ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಈಗ ಕೇವಲ ದೂರದಿಂದ ವೀಕ್ಷಕರಾಗಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚಿನ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹಾಗೂ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಲು ಮುಂದಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಈ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನ ಪ್ರಕಾರ, 2026ರ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 1.2 ಮಿಲಿಯನ್ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಭಾರತೀಯ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಗಳ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಶೇ.25ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಸಮಯ್ 12.4 ಮಿಲಿಯನ್ ಚಂದಾದಾರರನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
2025ರ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ 'ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಲೇಟೆಂಟ್' ವಿವಾದದ ನಂತರ ಸಮಯ್ ಎದುರಿಸಿದ ಕಠಿಣ ಅವಧಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ, ಅವರ ಈ ಸಾಧನೆಯು ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ವಿವಾದವು, ಎಪಿಸೋಡ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ರಣ್ವೀರ್ ಅಲ್ಲಾಬಾದಿಯಾ ಅವರು ಪೋಷಕರ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧದ ಕುರಿತು ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ ಹೇಳಿಕೆಯೊಂದನ್ನು ನೀಡಿದಾಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಈ ಹೇಳಿಕೆಯು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾಯಿತು ಮತ್ತು ರಣ್ವೀರ್, ಸಮಯ್ ಹಾಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದ ಇತರರ ವಿರುದ್ಧ ಹಲವಾರು ಪೊಲೀಸ್ ದೂರುಗಳು ಮತ್ತು ಎಫ್ಐಆರ್ಗಳು ದಾಖಲಾದವು.
ತೀವ್ರ ಟೀಕೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾದ ನಂತರ, ರಣ್ವೀರ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದರು. ಸಮಯ್ ಕೂಡಾ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನಿಂದ 'ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಲೇಟೆಂಟ್'ನ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಚಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿರುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಎರಡನೇ ಸೀಸನ್ನ ಅಂತಿಮ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಆ ಅವಧಿಯು ತನಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಸಮಯ್ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ತಾನು ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದೆನೆಂದೂ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮರಳಿ ತರಲು ತನಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದೇ ಎಂದು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೆನೆಂದೂ ಅವರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು.
"ನಾನು ChatGPT ಬಳಿ, 'ಸಮಯ್ ರೈನಾ ತಮ್ಮ ಶೋ ಅನ್ನು ಯಾವಾಗ ಮತ್ತೆ ತರಬಹುದು ಎಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸುತ್ತೀರಿ?' ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಚಾಟ್ಜಿಪಿಟಿ, 'ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟವಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಆಗ ನಾನು, 'ದಯವಿಟ್ಟು 'ಹೌದು' ಎಂದು ಹೇಳಿ' ಎಂದು ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಶೋ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಮರಳಿ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾನು ಅಂದುಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.
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2026ರ ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ, 'ಸ್ಟಿಲ್ ಅಲೈವ್' ಎಂಬ ತಮ್ಮ ಹಾಸ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಸಮಯ್ ಮರಳಿದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ವಿವಾದದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತನಗಾದ ಅನುಭವಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಜೊತೆಗೆ, 'ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಲೇಟೆಂಟ್' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಎರಡನೇ ಸೀಸನ್ ಅನ್ನೂ ಘೋಷಿಸಿದರು.
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ಅದರಂತೆ, ಈ ಹೊಸ ಸೀಸನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮತ್ತು ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಆಲಿಯಾ ಭಟ್, ವರುಣ್ ಧವನ್, ಹುಮಾ ಖುರೇಷಿ ಮತ್ತು ಕರಣ್ ಔಜ್ಲಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಜನಪ್ರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಪ್ಯಾನೆಲಿಸ್ಟ್ಗಳಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.