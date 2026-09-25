ETV Bharat / entertainment

'ನಮ್ಮನ್ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೀವ್ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ನಿಮ್ಮನ್ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಬರ್ತಿದ್ದೇವೆ': ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ

''ನಮ್ಮನ್ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೀವ್ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮನ್ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಬರ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರತಿಭಾವಂತರಿಗೆ ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶ. ಬನ್ನಿ, ಈ ಪಯಣದ ಭಾಗವಾಗಿ''.

Audition Call from Rishab shetty Films
ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್‌ನಿಂದ ಆಡಿಷನ್ ಕಾಲ್ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 25, 2026 at 10:12 AM IST

|

Updated : September 25, 2026 at 10:33 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಸಿನಿಮಾ ಎಂಬ ಗ್ಲ್ಯಾಮರ್​ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಶೈನ್​ ಆಗಬೇಕೆನ್ನುವ ಕನಸು ಹಲವರದ್ದು. ಆದ್ರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಸೂಕ್ತ ಮಾರ್ಗದ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲೇ ಹಲವರು ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುತ್ತಾರೆ. ಬಹುತೇಕರಿಗೆ ಯಾರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕೆನ್ನುವುದೇ ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದೀಗ, ಎಂದಿನಂತೆ ಪ್ರತಿಭೆಗಳ ಪೋಷಣೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟ, ನಿರ್ದೇಶಕ, ನಿರ್ಮಾಪಕ ಮತ್ತು ಬರಹಗಾರ ರಿಷಬ್​ ಶೆಟ್ಟಿ.

ಹೌದು, ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಒಂದು ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಭಾವಂತರಿಗೆ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಡೆತನದ 'ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್'​ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಭರ್ಜರಿ ಗುಡ್​ ನ್ಯೂಸ್​ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನವ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್‌ನಿಂದ ಆಡಿಷನ್ ಕಾಲ್

ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್​ಫಾರ್ಮ್​​ಗಳಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್​ ಒಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ''ನಮ್ಮನ್ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೀವ್ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮನ್ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಬರ್ತಿದ್ದೇವೆ. ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್​​ ಕಡೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿಭಾವಂತರಿಗೆ ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶ. ಸಿನಿಮಾ ಜಗತ್ತಿನತ್ತ ನಿಮ್ಮ ಪಯಣ ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಆರಂಭವಾಗಬಹುದು. ಒಂದು ಹೊಸ ಕಥೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್​​ನ ಈ ರೋಚಕ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯ ಭಾಗವಾಗಲು ನಾವು ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಅನ್ನಿಸಿದರೆ, ಚಲನಚಿತ್ರ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಾಲಿಡಲು ಇದೊಂದು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವಾಗಬಹುದು. ಬನ್ನಿ, ಈ ಪಯಣದ ಭಾಗವಾಗಿ'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪೋಸ್ಟರ್​ನಲ್ಲೇನಿದೆ?

  • ಆಡಿಷನ್ / ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಾಲ್ - ಎಲ್ಲಾ ಆಸಕ್ತ ನಟ-ನಟಿಯರಿಗೆ ಆಹ್ವಾನ.
  • ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆಗಳ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ.
  • ವಯಸ್ಸು: ಪುರುಷರು – 20ರಿಂದ 65 ವರ್ಷ, ಮಹಿಳೆಯರು - 20ರಿಂದ 60 ವರ್ಷ.
  • ಆದ್ಯತೆ: ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಮಾತನಾಡಬಲ್ಲ ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಭಾಷಾಶೈಲಿ ತಿಳಿದಿರುವವರು.
  • ದಿನಾಂಕ: 02/10/2026.
  • ಸಮಯ: ಬೆಳಗ್ಗೆ 9:00ರಿಂದ ಸಂಜೆ 6:00ರವರೆಗೆ.
  • ಸ್ಥಳ: ವಿಜಯಾ ಕಾಲೇಜು, 4ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ಜಯನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು.

ನಟನೆಯ ಕನಸಿಗೆ ಹೊಸ ಹೆಜ್ಜೆ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪೋಸ್ಟ್​ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಹರಿದುಬಂದಿವೆ. ಕಾಮೆಂಟ್​​ ಒಂದರಲ್ಲಿ, ''ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಸರ್. ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ತಾಂತ್ರಿಕ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯಲಿ. ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಯ ಕಲಾವಿದರ, ಕಥೆಗಾರರ, ನಿರ್ದೇಶಕರ, ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಸಿನಿಮೋಟೋಗ್ರಾಫರ್​​ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದು, ಮುಂದೆ ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರ್ ನೋಲನ್ ತರಹ ನಿರ್ದೇಶನ ನಿಮ್ಮದಾಗಲಿ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಜ್ಜೆ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್' ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಯೋರ್ವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶೆಟ್ರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮೆಚ್ಚಿದ ಓರ್ವರು, 'ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದರೂ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಹೊಸಬರಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ವಲ್ಲ, ಗ್ರೇಟ್​​' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶೆಟ್ರ ಸಿನಿಮಾ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುವ ಆಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಓರ್ವರು, 'ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮತ್ತೆ ತೆರೆ ಮೇಲೆ ನೋಡಲು ನಾವು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಎರಡೇ ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್​​ನ 'ಹನುಮಾನ್ ಅಂಶ್​' ಬರೆಯಿತು ದೊಡ್ಡ ದಾಖಲೆ: 2026ರ .... ಚಿತ್ರವಿದು! ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಸಾಥ್​ಗೆ ಚಿತ್ರತಂಡ ಧನ್ಯವಾದ

ಶೆಟ್ರ ಸಿನಿಮಾ ವಿಚಾರ ಗಮನಿಸೋದಾದ್ರೆ, ಕಳೆದ ವರ್ಷ ತೆರೆಕಂಡ ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದ್ದು, ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 800 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಅಧಿಕ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡಿತು. ಸದ್ಯ 'ದಿ ಪ್ರೈಡ್ ಆಫ್ ಭಾರತ್: ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ್', 'ಜೈ ಹನುಮಾನ್​' ಶೂಟಿಂಗ್​ ಸಾಗಿದೆ. 'ದಿ ಪ್ರೈಡ್ ಆಫ್ ಭಾರತ್: ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ್' ಜನವರಿ 21, 2027ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಸ್ಟಾರ್ ಕಿಡ್ಸ್​ ಆದ್ರೂ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ತಾಳ್ಮೆ ಜೊತೆಗೆ ಪರಿಶ್ರಮವಿರಬೇಕು, ಮೊದಲು ಅವಮಾನ ನಂತರ ಸನ್ಮಾನ': ಉಪ್ಪಿ ಅಣ್ಣನ ಮಗ ನಿರಂಜನ್‌ ಸುಧೀಂದ್ರ

Last Updated : September 25, 2026 at 10:33 AM IST

TAGGED:

ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್‌ ಆಡಿಷನ್ ಕಾಲ್
ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾ
ರಿಷಬ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಅವಕಾಶ
ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್​ ಕಾಲ್​​
RISHAB SHETTY LATEST NEWS

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.