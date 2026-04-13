ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ-ಲತಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್ ನಿಧನದಲ್ಲಿನ ಕಾಕತಾಳೀಯ ಗೊತ್ತೇ?
ಗಾಯಕಿ ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ ಅವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಮುಂಬೈ ಶಿವಾಜಿ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಇಂದು ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಗೌರವಗಳೊಂದಿಗೆ ನೆರವೇರಲಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 13, 2026 at 10:19 AM IST
ಭಾರತೀಯ ಸಂಗೀತ ಲೋಕದ ದಿಗ್ಗಜೆ ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿದ್ದು, ಮನರಂಜನಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೌನ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯಕಿಯ ನಿಧನವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅವರ ಅಕ್ಕ ಲತಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್ ಜೊತೆಗಿದ್ದ ಆಳ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ನೆಟ್ಟಿಗರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದೆ.
ಈ ಸಹೋದರಿ ಜೋಡಿ ಭಾರತೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಸಂಗೀತದ ಸುವರ್ಣ ಯುಗವನ್ನು ರೂಪಿಸಿತು. ಸಹೋದರಿಯರು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಕೇವಲ ಐಕಾನ್ಗಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೀಳಿಗೆಗಳ ಸಂಗೀತವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದರು. ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಸಂಗೀತ ಇಂದಿಗೂ ಜೀವಂತವಾಗಿದೆ. ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಜೀವಂತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದಾ, ಗಾನಪ್ರಿಯರ ಮನದಲ್ಲಿ!
ಒಂದು ಗಮನಾರ್ಹ ಕಾಕತಾಳೀಯ ಎಂಬಂತೆ, ಇಬ್ಬರೂ ಸಹೋದರಿಯರು ತಮ್ಮ 92ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭಾನುವಾರದಂದು ನಿಧನರಾದರು. ಲತಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್ ಫೆಬ್ರವರಿ 6, 2022ರಂದು ಕೋವಿಡ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದರು. ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 12, 2026ರಂದು ವಿಧಿವಶರಾದರು. ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ 92ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭಾನುವಾರದಂದು ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದ ಕಾಕತಾಳೀಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಹೋಲಿಕೆಯು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಅನೇಕರು ಇದನ್ನು ಅವರ ಜೀವಮಾನದ ಸಂಪರ್ಕದ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆಯವರ ನಿಧನದ ನಂತರ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಹಳೇ ವಿಡಿಯೋ, ಲತಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ಅವರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ. ತಮ್ಮ ಸಹೋದರಿ ಒಮ್ಮೆ ತಮ್ಮನ್ನು "ಲಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೊಘಲ್ಸ್" ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದನ್ನು, ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಿರುವ ದಂತಕಥೆಯ ಗಾಯಕರ ಪೀಳಿಗೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
"ಎಲ್ಲಾ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹೊರಟುಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೀದಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಎಲ್ಲಾ ಗಾಯಕರು ಹೊರಟುಹೋಗಿದ್ದಾರೆ... ಕಿಶೋರ್ ಹೊರಟುಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ರಫಿ ಸಾಹಬ್ ಹೊರಟುಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಮುಖೇಶ್ ಭಾಯ್ ಹೊರಟುಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಗೀತಾ ಹೊರಟುಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಶಂಶಾದ್ ಭಾಯ್ ಹೊರಟುಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಉಳಿದಿರುವ ಕೊನೆಯ ಮೊಘಲರು" ಎಂದು ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ ತಮ್ಮ ಅಕ್ಕನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಭಾವುಕರಾದರು. "ಅವಳು ಹೋದ ದಿನ, ನಾನು ಅವಳಿಗೆ, 'ನೀನೂ ಹೊರಟುಹೋದೆ. ನಾನು ಕೊನೆಯವಳು. ಈಗ ನಾನು ಆ ಪೀಳಿಗೆಯ ಕೊನೆಯವಳು' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದೆ" ಎಂಬುದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ಈ ಹೇಳಿಕೆಯು ಸಹೋದರಿಯರ ನಡುವಿನ ಆಳ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ತಂದೆ ಪಂಡಿತ್ ದೀನನಾಥ್ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್ ಅವರಿಂದ ಪಡೆದ ಸಂಗೀತ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದರು. ಮಂಗೇಶ್ಕರ್ ಕುಟುಂಬವು ಸ್ವತಃ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಶಕ್ತಿಕೇಂದ್ರವಾಗಿತ್ತು. ಲತಾ ಮತ್ತು ಆಶಾ ಅವರಲ್ಲದೇ, ಸಹೋದರರಲ್ಲಿ ಉಷಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಮೀನಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್ ಕೂಡಾ ಗಾಯನ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು. ಸಹೋದರ ಹೃದಯನಾಥ್ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದರು.
ಆಗಾಗ್ಗೆ ಹೋಲಿಕೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಇಬ್ಬರೂ ಸಹೋದರಿಯರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವಿಭಿನ್ನ ಗುರುತನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದರು. "ಭಾರತದ ನೈಟಿಂಗೇಲ್" ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಲತಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಭಾವಪೂರ್ಣ ಮಧುರ ಗಾಯನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿದರು, ಆಶಾ ಭೋಂಸ್ಲೆ ಕ್ಯಾಬರೆ, ಪಾಪ್, ಗಜಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಹಾಡುಗಳೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿದರು. ಒಟ್ಟಾಗಿ, ಇಬ್ಬರೂ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತಗೊಳಿಸಿದ ಅಪರೂಪದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಇಬ್ಬರೂ ಹಲವು ಸ್ಮರಣೀಯ ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ಸವ್ನ ಮನ್ ಕ್ಯೋನ್ ಬೆಹ್ಕಾ ರೇ, ಜಹಾನ್ ಅರಾ ಚಿತ್ರದ ಜಬ್ ಜಬ್ ತುಮ್ಹೆ ಭುಲಾಯಾ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ನಿಂದ ಕೋಯಿ ಆಯೇಗಾ ಆಯೇಗಾದಂತಹ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿವೆ. ಪಾಕೆ ಅಕೇಲಿ ಮೋಹೆ ಹಾಡು ಈ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನ ಪೂರಕ ಧ್ವನಿಗಳ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಸಾರಿತ್ತು.
ಇಬ್ಬರು ಸಹೋದರಿಯರ ನಡುವಿನ ಬಾಂಧವ್ಯ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಮೀರಿದ್ದು. ಬಾಲ್ಯದ ಹೋರಾಟಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಧ್ವನಿಗಳಾಗುವವರೆಗಿನ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಂಗೀತಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಸಂದರ್ಶನಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿತ್ತು.
ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ, ಈ ಜೋಡಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿತ್ತು. ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಂಯೋಜಕರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿತ್ತು. ಅಸಂಖ್ಯಾತ ನಟಿಯರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕಂಠದಾನ ಮಾಡಿದರು. ಅವರ ಹಾಡುಗಳು ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಲೋಕವನ್ನು ರೂಪಿಸಿದವು ಮತ್ತು ಪೀಳಿಗೆಯ ಗಾಯಕರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದವು.
ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಹೋದರಿಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಗಮನಾರ್ಹ ಗುರುತನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅವರ ಸಂಬಂಧವು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಿಂದ ಪರಸ್ಪರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ವಿಕಸನಗೊಂಡಿತು. ಇದು ಭಾರತೀಯ ಮನರಂಜನಾ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಮಾರೂಪದ ಸಹೋದರ ಬಾಂಧವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲಿದೆ.
