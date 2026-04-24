'ಯಶಸ್ಸು, ಸಂಪತ್ತು ಹೇರಳವಾಗಿದ್ದರೂ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಎಂದಿಗೂ ಬದಲಾಗಲಿಲ್ಲ': ಡಾ.ರಾಜ್ ಸ್ಮರಿಸಿದ ಸಿಎಂ, ಡಿಸಿಎಂ
ಇಂದು ದಿ.ಡಾ.ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ 97ನೇ ಜನ್ಮದಿನ. ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹಾಗೂ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ನಟಸಾರ್ವಭೌಮನನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸ್ಮರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : April 24, 2026 at 2:42 PM IST
ನಟಸಾರ್ವಭೌಮ, ಗಾನಗಂಧರ್ವ, ಕರ್ನಾಟಕ ರತ್ನ ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಬಿರುದುಗಳೊಂದಿಗೆ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡ ನಟ ಡಾ.ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಇಂದು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಿದ್ದರೆ 97ನೇ ವರ್ಷದ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದ್ರೆ ಸರಸ್ವತಿ ಪುತ್ರ ರಾಜ್ ಸದ್ಯ ನೆನಪು ಮಾತ್ರ. ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ಜರುಗುತ್ತಿವೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಂಠೀರವ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸ್ಮಾರಕಕ್ಕೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ವಿನಯ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ಶಾಸಕ ಗೋಪಾಲಯ್ಯ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಆಗಮಿಸಿ ಸಮಾಧಿಯ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಗಣ್ಯರೂ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮೂಲಕ ಅಣ್ಣಾವ್ರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ: ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ ಅವರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಪೋಸ್ಟರ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ''ಒಬ್ಬ ನಟ ಮತ್ತು ಗಾಯಕನಾಗಿ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಡಾ.ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಅದರ ಭಾಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಂದಿದ್ದ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಣೆ - ಅವರಿಗೆ ಯಾರೂ ಸರಿಸಾಟಿಯಲ್ಲ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಎಂದ ತಕ್ಷಣ ನೆನಪಿಗೆ ಬರುವುದು ಅವರ ಸರಳತೆ, ಸಜ್ಜನಿಕೆ, ಅವರ ವಿನಮ್ರ ಮಾತುಗಳು. ಯಶಸ್ಸು, ಖ್ಯಾತಿ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತು ಹೇರಳವಾಗಿದ್ದರೂ, ರಾಜಣ್ಣ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಎಂದಿಗೂ ಬದಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಅವರು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹತ್ತಿರವಾದರು ಮತ್ತು ಅವರ ಸುತ್ತಲಿನ ಜನರನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ನಾಯಕ, ಪೋಷಕ ನಟ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಪಾತ್ರವಿರಲಿ ಅವರು ಪ್ರತೀ ಭಾಗಕ್ಕೂ ಜೀವ ತುಂಬಿದರು. ಅವರ ಅಸಾಧಾರಣ ಅಭಿನಯ ಮತ್ತು ಮಧುರ ಧ್ವನಿಯ ಮೂಲಕ, ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರನ್ನು ರಂಜಿಸಿದರು. ತಮ್ಮ ನಡೆ ಮತ್ತು ಭಾಷಣದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಆಗಿ ಬದುಕಿದ ಮಹಾನ್ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ - ನನ್ನ ಗೌರವಯುತ ನಮನಗಳು.
ನಟನಾಗಿ, ಗಾಯಕನಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ನಾಡು, ನುಡಿಯ ಬಗೆಗೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗಿದ್ದ ಪ್ರೀತಿ - ಬದ್ಧತೆಗೆ ಅವರೇ ಸಾಟಿ.— Siddaramaiah (@siddaramaiah) April 24, 2026
ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಎಂದಾಕ್ಷಣ ತಟ್ಟನೆ ನೆನಪಾಗುವುದು ಅವರ ಸರಳತೆ, ಸಜ್ಜನಿಕೆ, ಅಕ್ಕರೆಯ ಮಾತುಗಳು. ಯಶಸ್ಸು, ಖ್ಯಾತಿ, ಸಂಪತ್ತು ಈ ಎಲ್ಲವೂ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಬಂದರೂ ರಾಜಣ್ಣನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮಾತ್ರ ಬದಲಾಗಲಿಲ್ಲ, ಅವರು… pic.twitter.com/QvJFKpxVPC
ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ: ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಧ್ರುವತಾರೆ, ಕರ್ನಾಟಕದ ರತ್ನ, ಸರಳತೆಯ ಸಾಕಾರಮೂರ್ತಿ, ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೇ ತಮ್ಮ ದೇವರು ಎಂದು ನಂಬಿದ್ದ ಡಾ.ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನದಂದು ಗೌರವಪೂರ್ವಕ ನಮನಗಳು. ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟಗಳ ಮೂಲಕ ಅವರು ಭೂಮಿಗೆ ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಸದಾ ಸ್ಮರಣೀಯ ಎಂದು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಧ್ರುವತಾರೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ರತ್ನ, ಸರಳತೆಯ ಸಾಕಾರಮೂರ್ತಿ ಹಾಗೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನೇ ದೇವರು ಎಂದು ನಂಬಿದ ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನದಂದು ಗೌರವಪೂರ್ವಕ ನಮನಗಳು. ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಅಭಿನಯ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಪರ ಹೋರಾಟಗಳ ಮೂಲಕ ಅಣ್ಣಾವ್ರು ನಾಡಿಗೆ ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಸದಾ ಸ್ಮರಣೀಯ.#DrRajkumar pic.twitter.com/v0rzS7tEnB— DK Shivakumar (@DKShivakumar) April 24, 2026
ಶಾಸಕ ಗೋಪಾಲಯ್ಯ: ಅಪರೂಪದ ಕಲಾವಿದ, ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಧ್ರುವತಾರೆ, ನಟರ ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ದಾದಾಸಾಹೇಬ್ ಫಾಲ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ, ಕನ್ನಡಿಗರ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಣ್ಣ, ಡಾ.ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಜಯಂತಿಯಂದು ಗೌರವಪೂರ್ವಕ ನಮನಗಳು ಎಂದು ಶಾಸಕ ಗೋಪಾಲಯ್ಯ ಎಕ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಪರೂಪದ ಕಲಾವಿದ, ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಧ್ರುವತಾರೆ, ನಟಸಾರ್ವಭೌಮ, ದಾದಾಸಾಹೇಬ್ ಫಾಲ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ವರನಟ, ಕನ್ನಡಿಗರ ನೆಚ್ಚಿನ ಅಣ್ಣಾವ್ರು, ಶ್ರೀ ಡಾ.ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಜಯಂತಿಯಂದು ಗೌರವಪೂರ್ವಕ ನಮನಗಳು.#DrRajkumar pic.twitter.com/nvLA9FfRec— K Gopalaiah (@GopalaiahK) April 24, 2026
ಸಂಸದ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ: ವಿಶ್ವಮಾನ್ಯ ನಟ, ಕನ್ನಡಿಗರ ಪ್ರೀತಿಯ ದೇವರು, ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ದಾದಾ ಸಾಹೇಬ್ ಫಾಲ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ, ಮಹಾನ್ ನಟ ಡಾ.ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನದಂದು ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಟಸಾರ್ವಭೌಮ, ಕನ್ನಡಿಗರ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ, ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ದಾದಾ ಸಾಹೇಬ್ ಫಾಲ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ, ವರನಟ ಡಾ|| ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ರವರ ಜನ್ಮಸ್ಮರಣೆಯಂದು ಅಭಿಮಾನಪೂರ್ವಕ ನಮನಗಳು.#DrRajkumar pic.twitter.com/mw0IHrMLa6— Basavaraj S Bommai (@BSBommai) April 24, 2026
ಅಶ್ವಿನಿ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್: ''ಅಪ್ಪಾಜಿಯವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸವಿನೆನಪಿನಲ್ಲಿ - ನಿಮ್ಮ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವು ನಿಮ್ಮ ವಿನಮ್ರತೆ, ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ನೀವು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಒಳ್ಳೆಯತನವನ್ನು ನಮಗೆ ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪ್ರತಿದಿನವು ನಮಗೆ ದಾರಿದೀಪವಾಗಿವೆ'' ಎಂದು ಸೊಸೆ, ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
