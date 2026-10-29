'ಬಲಗೈಗೆ ತಿಳಿಯದಂತೆ ಎಡಗೈಯಿಂದ ದಾನ ಮಾಡಿದ ಹೃದಯವಂತ ಲೋಕೋಪಕಾರಿ': ಅಪ್ಪು 5ನೇ ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೆಯಂದು ಸಿಎಂ ನಮನ
ನಟಸಾರ್ವಭೌಮ ದಿವಂಗತ ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಕಿರಿಯ ಪುತ್ರ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ 5ನೇ ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ರಾಜಕೀಯ ಮುಖಂಡರು ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 29, 2026 at 10:26 AM IST
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 29, 2021. 'ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಇನ್ನಿಲ್ಲ!' ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಹೊರಬಿದ್ದ ದಿನ. ಇಡೀ ಕರುನಾಡಿಗೆ ಬರಸಿಡಿಲು ಬಡಿದ ಕಹಿ ಘಟನೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಅಪ್ಪು ಎಂದೇ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಕಂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಟ ನಮ್ಮನ್ನಗಲಿ ಇಂದಿಗೆ 5 ವರ್ಷ. ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಕಿರಿವಯಸ್ಸಿಗೆ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದ ನಗುಮೊಗದ ಒಡೆಯ ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಿಂದಾಗಿ ಕನ್ನಡಿಗರೆದೆಯಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಳಿಯದೇ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ನಟಸಾರ್ವಭೌಮನ ಕಿರಿಪುತ್ರನ 5ನೇ ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ರಾಜಕೀಯ ಮುಖಂಡರು ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು? ''ಬಲಗೈಗೆ ತಿಳಿಯದಂತೆ ಎಡಗೈಯಿಂದ ದಾನ ಮಾಡಿದ, ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ ನಿಜವಾದ ಹೃದಯವಂತ ಲೋಕೋಪಕಾರಿ. ತಮ್ಮ ಸರಳತೆ ಮತ್ತು ನಟನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಮಾನವೀಯತೆಯಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದ ಪರಮಾತ್ಮ ಡಾ.ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್. ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನು ಅಗಲಿ 5 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರವೂ, ನಿಮ್ಮ ನೆನಪುಗಳು ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಬಡಿತಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಅಚ್ಚೊತ್ತಿವೆ'' ಎಂದು ಸಿಎಂ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬಲಗೈಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ದಾನ ಎಡಗೈಗೂ ತಿಳಿಯದಂತೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ ಅಪ್ಪಟ ಹೃದಯವಂತ. ನಟನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮ ಸರಳತೆ ಹಾಗೂ ಮಾನವೀಯತೆಯಿಂದಲೇ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದ ಪರಮಾತ್ಮ ಡಾ. ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್. ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನು ಅಗಲಿ 5 ವರ್ಷ ಕಳೆದರೂ ನಿಮ್ಮ ನೆನಪುಗಳು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಬಡಿತದಲ್ಲಿ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಶಾಶ್ವತ.. https://t.co/AR1FPMOVTl— DK Shivakumar (@DKShivakumar) October 29, 2026
ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಡಿಕೆಶಿ, ''ಅಪ್ಪು ಮನುಷ್ಯತ್ವಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಉದಾಹರಣೆ. ಅಪ್ಪು ಅವರು ಸಮಾಜದಿಂದ ಪಡೆದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಗುರುತನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಪ್ಪು ಅಜರಾಮರ..'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ನಮ್ಮನ್ನಗಲಿ ವರ್ಷಗಳೇ ಉರುಳಿದರೂ, ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಮಾಸದ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಪುನೀತ್ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅವರು. ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಸರಳ ಸಜ್ಜನಿಕೆ, ಮತ್ತು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಸೇವೆ ಅಪ್ಪು ಅವರನ್ನು ಅಜರಾಮರಗೊಳಿಸಿವೆ. ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡನಾಡಿನ ರಾಜರತ್ನವೇ ಆಗಿರುವ ಅವರ ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೆ ಈ ದಿನದಂದು ನನ್ನ ಭಾವಪೂರ್ಣ ನಮನಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ 🙏 #PuneethRajkumar— ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ | HD Kumaraswamy (@hd_kumaraswamy) October 29, 2026
ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಹೆಚ್ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ನಮನ: ''ವರ್ಷಗಳು ಉರುಳಿದರೂ, ನಮ್ಮ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಳಂಕವಿಲ್ಲದ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಸೌಮ್ಯ ಸರಳತೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಸೇವೆ ಅಪ್ಪು ಅವರನ್ನು ಅಮರಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈ ದಿನದಂದು, ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ನೆಲದ ರತ್ನವಾದ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸ್ಮರಣೆಗೆ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ನಮನಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ'' ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಗುಮೊಗದ, ಸರಳ ಸಜ್ಜನಿಕೆಯ, ಅದ್ಭುತ ನಟ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೆಯಂದು ಪ್ರೀತಿಯ ನಮನಗಳು. ಅಮೋಘ ನಟನೆಯ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮನಗೆದ್ದಿದ್ದ ಅಪ್ಪು, ತಮ್ಮ ನಗುಮುಖ, ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬಿದ ನಡವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆಯ ಮೂಲಕ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಜನರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಎಲೆಮರೆಯ ಕಾಯಿಯಂತೆ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು, ಮಾನವೀಯತೆ ಮತ್ತು ಸೇವೆಯ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಅವರ ಕಲಾಸೇವೆ, ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಜನರ ಮೇಲಿಟ್ಟಿದ್ದ ಪ್ರೀತಿ ಸದಾ ನಮ್ಮ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಜೀವಂತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.— Siddaramaiah (@siddaramaiah) October 29, 2026
ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರಿಂದ ಗೌರವ: ''ನಗುಮೊಗದ, ಸರಳ ಸಜ್ಜನ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ನಟ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ದಿನದಂದು, ಪ್ರೀತಿಯ ನಮನಗಳು. ಅಪ್ಪು ತಮ್ಮ ನಿಷ್ಕಳಂಕ ನಟನೆಯ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡಿಗರ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದರು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ನಗುಮುಖ, ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬಿದ ನಡವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆಯಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯ ಎಲೆಯಂತೆ, ಅವರು ಸಮಾಜ ಆಧಾರಿತ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡರು, ಮಾನವೀಯತೆ ಮತ್ತು ಸೇವೆಯ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾದರು. ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಅವರ ಕಲಾತ್ಮಕ ಸೇವೆ, ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಜನರಿಗೆ ಅವರು ನೀಡಿದ ಪ್ರೀತಿ ನಮ್ಮ ನೆನಪುಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ'' ಎಂದು ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕನ್ನಡಿಗರ ಜನಮಾನಸದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕ ರತ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಪ್ಪು ಡಾ. ಪುನೀತ್ ರಾಜಕುಮಾರ್ ರವರ ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೆಯಂದು ಪ್ರೀತಿ ಪೂರ್ವಕ ನಮನಗಳು. ನಮ್ಮ ಮನಗಳಲ್ಲಿ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಜೀವಂತ ಅಪ್ಪು, ಕನ್ನಡಿಗರ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಅಪ್ಪು! #PuneethRajkumar #ಕರ್ನಾಟಕರತ್ನ https://t.co/Q4StT2KpTk— Basavaraj S Bommai (@BSBommai) October 29, 2026
ಸಂಸದ ಬಸವರಾಜ್ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಟ್ವೀಟ್: ''ಕನ್ನಡಿಗರ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಗೌರವದೊಂದಿಗೆ ಉಳಿದಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕ ರತ್ನ ಡಾ. ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಪುಣ್ಯ ಸ್ಮರಣೆಯಂದು ಪ್ರೀತಿಯ ನಮನಗಳು. ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಅಪ್ಪು ಸದಾ ಚಿರಂಜೀವಿ'' ಎಂದು ಹಾವೇರಿ ಸಂಸದ ಬಸವರಾಜ್ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕನ್ನಡದ ರಾಜರತ್ನ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಬಾಲ ನಟನಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದರು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆ ಮಗನಾಗಿ ಜನ ಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿದ್ದ ಅಪ್ಪು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಅಗಲಿ ಇಂದಿಗೆ 5 ವರ್ಷ, ಕರ್ನಾಟಕ ರತ್ನ ಅಪ್ಪು ಅವರ ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೆಯಂದು ಅವರ ಕಲಾ ಸೇವೆ ಹಾಗೂ ಜನಸೇವೆಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸೋಣ. #PuneethRajkumar https://t.co/2NOyrhMNQw— R. Ashoka (@RAshokaBJP) October 29, 2026
ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್ ಅಶೋಕ್ ನಮನ: ''ಕನ್ನಡದ ರಾಜರತ್ನ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಬಾಲ ಕಲಾವಿದನಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು, ಎಲ್ಲರ ಮನೆ ಮಗನಾಗಿ ಜನರ ಪ್ರೀತಿ ಗಳಿಸಿದ ಅಪ್ಪು 5 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಈ ದಿನದಂದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಗಲಿದರು. ಕರ್ನಾಟಕ ರತ್ನ ಅಪ್ಪು ಅವರ ಈ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ದಿನದಂದು, ಅವರ ಕಲಾ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸೋಣ'' ಎಂದು ಆರ್ ಅಶೋಕ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ದಯವಿಟ್ಟು ಮೈಮಾಟ ಹಾಡನ್ನು ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿ ಅನಗತ್ಯ ಊಹಾಪೋಹಗಳನ್ನು ಹರಡಬೇಡಿ'
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕನಸು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದಂತಾಯ್ತು, ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ ಅಪರೂಪದ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲೊಂದು'