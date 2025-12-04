ETV Bharat / entertainment

ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಸ್ವಸ್ಥಗೊಂಡು ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಂಗೀತ್ ಸಾಗರ್ ನಿಧನ

'ಪಾತ್ರಧಾರಿ' ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಂಗೀತ್ ಸಾಗರ್ ಅಸ್ವಸ್ಥರಾಗಿದ್ದರು.

Director Sangeeth Sagar died
ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಂಗೀತ್ ಸಾಗರ್ (ETV Bharat)
ಶಿವಮೊಗ್ಗ/ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಂಗೀತ್ ಸಾಗರ್(52) ಅವರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ.

ಕೊಪ್ಪದ ಹರಿಹರಪುದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಶೂಟಿಂಗ್​ನಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ್ ಸಾಗರ್ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು‌. ಈ ವೇಳೆ, ಎದೆ ಚುಚ್ಚಿದ ಅನುಭವವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೂಡಲೇ ಕೊಪ್ಪದ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಲಾಗಿತ್ತು. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದರು ಎಂದು ಚಿತ್ರತಂಡದವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಂಗೀತ್ ಸಾಗರ್ ನಿಧನ (Video: ETV Bharat)

ಕೋಟೆ ಮಕ್ಕಳು, ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಾಗರ್ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ.

''ಸಂಗೀತ್ ಸಾಗರ್ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಅಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಿನಿಮಾ ಹಾಗೂ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿದ್ದರು‌. ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಸ್ನೇಹಿತ, ಕೋಟೆ ಹುಡುಗರು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದರು. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್​​ ಕಟ್​ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಕೊಂಚ ಸುಸ್ತಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಿಲಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಲು ಕುಳಿತು‌ಕೊಂಡಿದ್ದರು‌. ಒಳಗಡೆ ಹೋದಾಗ ಮೈ ಬೆವರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ನಂತರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲಾಯಿತು. ಹರಿಹರಪುರದಿಂದ‌ ಕೊಪ್ಪ‌ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದೆವು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಶಿವಮೊಗ್ಗಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದೆವು. ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡುವಾಗ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರು'' ಎಂದು ನಿರ್ಮಾಪಕ ಡೇವಿಡ್ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಹಾಸ್ಯನಟ ಸಂಜು ಬಸಯ್ಯ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ''ನಾನು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಮಿಡಿಯನ್ ಪಾತ್ರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಶೂಟಿಂಗ್​ಗೆ ಬಂದು 3 ದಿನ ಆಗಿತ್ತು. ನಿನ್ನೆ (ಮಂಗಳವಾರ) ಲಂಚ್ ಬ್ರೇಕ್​​ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಎದೆ ನೋವಿಗೆ ಮಾತ್ರೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಳ ಹೋದಾಗ ತಲೆ ತಿರುಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದೆವು. ಕೊಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ ಎಂದಾಗ ಶಿವಮೊಗ್ಗಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದೆವು. ಆದರೆ ಅವರನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಲಿಲ್ಲ'' ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

